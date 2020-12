Capsule temporelle: ces 37 objets qui ont marqué l'année 2020

Les yeux des futurs historiens sont maintenant tournés vers nous. L'année 2020 a été tumultueuse, perturbatrice, épuisante et décisive - et un jour, nos arrière-petits-enfants se demanderont peut-être ce que cela a été de vivre cette époque.

Pourtant, avec tout ce qui s'est passé au cours des douze derniers mois, seuls des instantanés peuvent être enregistrés sur le long terme : les traumatismes les plus marquants et les tournants les plus dramatiques. L'histoire retrace souvent les parcours des privilégiés, des puissants ou des célébrités, mais elle ne peut pas rendre compte de toute l'expérience humaine.

Alors, que pouvons-nous souhaiter aux générations futures de savoir sur cette année ? Si vous pouviez laisser derrière vous un objet qui parle de 2020, quel serait-il ?

Alors que l'année touche à sa fin, BBC Future a décidé d'assembler une capsule temporelle virtuelle - une liste d'objets qui comptent, et que les générations de demain devraient connaître, dans 100 ans.

En collaboration avec la School of International Futures, nous avons demandé à leur réseau et aux boursiers de la prochaine génération de proposer une série d'objets. À cette liste, nous avons ajouté quelques propositions supplémentaires d'autres penseurs du futur, ainsi qu'une ou deux de nos propres propositions.

Certains pourraient vouloir oublier cette année. Cependant, les objets que nous avons rassemblés se veulent des symboles d'actes, d'expériences, d'idées et de changements qui méritent d'être préservés. Nous avons demandé à nos auteurs de proposer des objets qui, selon eux, méritent d'être préservés et commémorés en cette période de turbulences.

Outre le traumatisme, cette année a également apporté des changements positifs que nous ne voulons pas perdre, des moments où les choses se sont un peu améliorées au milieu du chaos, la sagesse ou l'inspiration locale, ainsi que des avertissements que nous pourrions espérer ne pas oublier.

Les capsules temporelles ont toujours porté sur ce qu'une société souhaite se souvenir et transmettre : sa meilleure version d'elle-même, projetée dans le futur. Elles sont généralement subjectives, souvent éclectiques, et racontent toujours une histoire humaine. Et c'est exactement ce que nous avons obtenu lorsque nous avons demandé des soumissions.

Voici ce que nous avons choisi :

Crédit photo, Emmanuel Lafont Légende image, Espérons que les masques faciaux deviendront un jour plus rares, mais ils ont marqué cette année.

L'élément le plus évident à placer dans notre hypothétique capsule temporelle serait peut-être le masque facial. Dans dix ans, vous pourriez le trouver dans un tiroir et vous émerveiller de la façon dont il est devenu un élément dominant de la vie en 2020.

Nous avions quelques variantes sur ce thème. L'une d'entre elles était destinée aux masques portant le logo d'une entreprise (Mansi Parikh), afin de saisir l'idée que le monde restait aussi consumériste qu'il l'était avant la pandémie. Jusqu'en 2020, les équipements de protection individuelle (EPI) étaient largement limités aux travailleurs de la santé, aux constructeurs et aux autres professionnels qui avaient besoin de protection. "Ce passage d'un équipement spécialisé à un produit de consommation courante est très emblématique de l'année 2020", déclare M. Parikh.

Pendant ce temps, Angela Henshall a trouvé les petits masques pour enfants particulièrement évocateurs. Avec leurs personnages de dessins animés imprimés sur le devant, ils marquaient un contraste saisissant entre les dangers de la maladie et l'innocence de l'enfance.

Mais si nous devions n'inclure qu'un seul élément dans la catégorie "masque", ce serait l'aiguille et le fil (Pupul Bisht).

"Le stylo est plus puissant que l'épée, mais en 2020, l'humble aiguille et le fil sont devenus deux des outils les plus puissants contre la pandémie mortelle", explique Bisht. Lorsque les masques étaient en nombre insuffisant, "quelques vieux morceaux de tissu, une aiguille et du fil ont permis aux communautés de se protéger.

Ces petits objets minuscules souvent rangés dans de vieilles boîtes à biscuits ont permis de sauver des vies".

Crédit photo, Emmanuel Lafont Légende image, L'aiguille et le fil ont presque certainement contribué à sauver des vies.

Dans les premiers confinements, lorsque les rayons des magasins se vidaient et que les chaînes d'approvisionnement s'effondraient, un esprit d'autonomie et de compromis était essentiel pour traverser les périodes de pénurie et de restriction.

Jusqu'à ce que les stocks soient reconstitués, beaucoup ont été obligés de se tourner vers des désinfectants de bricolage, comme le désinfectant pour les mains fait maison (qui, il faut le noter, n'est pas recommandé à moins que vous ne le deviez vraiment et que vous sachiez ce que vous faites). Christy Casey a proposé un conteneur de lingettes jetables en plastique rempli de déchets de tissu. "Ma solution de bricolage préférée était les lingettes réutilisables à l'eau de javel de ma mère", explique Christy Casey. "C'est une solution tellement simple : prenez des chiffons faits à partir de T-shirts ou d'autres tissus et placez-les dans le conteneur de l'ensemble jetable que vous venez de terminer (ou dans un pot), puis ajoutez du javel et de l'eau".

Pendant ce temps, d'autres capsules ont raconté comment leurs auteurs avaient réussi à répondre à des besoins spécifiques et personnels avec un brin de créativité. L'une d'entre elles portait sur une bougie faite à la main (Olga Remneva, Anna Peplova, Irina Danilicheva et Anastasia Evgrafova).

"Avec un peu de lumière et de parfum, on peut rendre son lieu agréable et douillet. Regarder une bougie nous a rappelé de regarder à l'intérieur, et d'y trouver tout un monde", ont-ils écrit.

Un autre était un stylo à dessin numérique fait maison (Rocco Fazzari), construit à l'aide d'un vieux boîtier de stylo, de laine d'acier et de papier d'aluminium.

Et quand Amy Charles et sa colocataire Eleanor ont vu leurs habitudes d'exercice perturbées, elles ont fabriqué un poids fait maison pour garder la forme. "Nous avons acheté du sable, du ciment et quelques tuyaux de toilettes, et nous avons versé le mélange dans une boîte à déjeuner pour créer un poids de 5 kg avec une poignée. C'est brut, et cela peut aussi servir de butoir de porte, mais c'était un projet amusant".

Crédit photo, Emmanuel Lafont Légende image, Beaucoup se sont tournés vers des projets artisanaux, comme ce poids de remise en forme fabriqué à partir de ciment et de tuyauterie.

Une suggestion qui parvient à capturer l'esprit du bricolage dans un seul objet est un bol réparé par Kintsugi (Will Park). Le kintsugi est une pratique japonaise traditionnelle qui consiste à transformer de vieilles possessions en de nouvelles.

"Le kintsugi consiste à sceller les fissures avec de la laque qui est ensuite colorée avec de la poussière d'or ou d'argent. Il crée une apparence de veines de métal rare qui traversent la porcelaine. Le résultat peut être encore plus beau que l'original", a écrit Park dans un article pour BBC Future au début de l'année.

Conforts domestiques et quartiers

Avec tout le temps passé dans les cachots cette année, il n'est peut-être pas surprenant que beaucoup de gens aient cherché leur inspiration près de chez eux. Nous avons été nominés pour un pyjama (Deppshika Dash), une chaise de bureau à domicile (Kate Rahme), et le fil d'un chargeur de téléphone/ordinateur portable (Iman Jamall) parce qu'il permettait de se connecter à Internet et à d'autres personnes.

D'autres objets rappelaient le sens du jeu, comme un échiquier (Shakil Ahmed) du Bangladesh. Ou encore la créativité et le confort domestique, comme la proposition de Maggie Greyson d'inclure un couteau à pain. Comme beaucoup, elle et son mari ont découvert le levain cette année, après avoir appris à le fabriquer auprès d'un ami qui vivait près de la ferme de ses parents.

Lorsqu'ils sont rentrés chez eux à Toronto, "nous avons essayé d'acheter un couteau à pain au lieu d'écraser le pain avec nos couteaux de cuisine ternes, mais ils étaient en rupture de stock. Deux mois plus tard, un paquet est arrivé par la poste avec le meilleur couteau à pain que nous ayons jamais vu".

Beaucoup ont également découvert de nouvelles façons de se déplacer cette année, c'est pourquoi une personne a suggéré une paire de chaussures de course (Maryann D'sa), et une autre leur vieux vélo de montagne appelé Hendrix (Griesham Taan). "Je me suis retrouvé à sortir le vélo de 17 ans de l'abri de mon père, à dépoussiérer des toiles d'araignée et à huiler les roues", raconte Griesham Taan. "Dans un monde plein de peur et d'incertitude, Hendrix, mon vieux vélo de montagne, m'a donné un sentiment de contrôle, de liberté, de but et de sécurité."

Crédit photo, Emmanuel Lafont Légende image, Parfois, les vélos étaient complètement épuisés, alors beaucoup ont roulé avec leurs vieux vélos rouillés.

Une idée d'inclusion qui parlait de la monotonie du confinement était un hypothétique calendrier de vues à partir de la même fenêtre (Fiona Macdonald). Le calendrier serait une scène prise plusieurs fois "comme un saut dans le temps, au fil des saisons", explique Macdonald, dont la propre vue de la fenêtre présente "des arbustes en désordre, des jouets oubliés et les fenêtres des voisins d'en face".

C'est une idée qui m'a rappelé le site web Window Swap (échanges de fenêtre), qui a gagné en popularité cette année. Des gens du monde entier ont partagé des scènes de chez eux avec des vues de montagnes ou de jardins verdoyants, permettant aux visiteurs de se transporter instantanément vers un nouveau lieu.

La suggestion d'une fleur rouge flamboyante de bombax (Pupul Bisht), originaire de New Delhi, était aussi une façon de se consoler de la beauté locale. "Le vieil arbre (en anglais : bombax) devant ma fenêtre s'était transformé en une teinte rouge flamboyante la troisième semaine de mars, comme une horloge.

Malgré le sentiment d'inconnu, l'arbre a apporté un sentiment de normalité à mes journées. L'année 2020 a fait une déclaration forte et claire - que les fleurs fleurissent aussi en dystopies".

Crédit photo, Emmanuel Lafont Légende image, La fleur de bombax - pour certains, un morceau de beauté bienvenu dans une année difficile.

Le travail à domicile était, bien sûr, un luxe que beaucoup de gens n'ont pas eu cette année. C'est dans cet esprit que plusieurs personnes (Olga Remneva et d'autres) ont proposé la candidature d'un sac de livraison, en reconnaissance de la façon dont les chauffeurs, les vendeurs et de nombreuses autres professions font tourner le monde.

De même, ce serait une omission pour nous de ne pas inclure un article qui reconnaît les travailleurs de la santé et les travailleurs à domicile. Dans de nombreux pays, cet objet était le dessin d'un arc-en-ciel par un enfant, un message universel de remerciement à ceux qui, dans des environnements à risque, sous pression et stressants, s'occupent des plus vulnérables et des plus malades.

Crédit photo, Emmanuel Lafont Légende image, Les livreurs, souvent mal payés, aidaient à nourrir, à approvisionner et à maintenir les gens en bonne santé.

Se déplacer

Le changement environnemental - pour le meilleur et pour le pire - a été le thème de quelques autres suggestions, établissant des liens entre la nature proche de chez nous et le monde en général.

Ma propre proposition d'inclusion est une fiole scellée d'air pur en ville. Avant la pandémie, je rentrais chez moi en courant après le travail, et lorsque je franchissais la porte de mon appartement, je pouvais encore souvent sentir les vapeurs métalliques du trafic dans ma gorge et mon nez secs. Pendant les périodes de confinement, cependant, de nombreuses villes ont vu la pollution de l'air s'effondrer. Les particules nocives reviendront - dans certains cas, elles l'ont déjà fait - mais un flacon d'air pur est un rappel de possibilité, et un souvenir d'une ville moins polluée où il était plus facile de respirer.

Crédit photo, Emmqnuel Lafont Légende image, Un flacon d'air pur, un instantané des villes temporairement moins polluées.

D'autres changements environnementaux en 2020 ont été moins bien accueillis. En particulier, nous avons eu un certain nombre de nominations visant à capturer la mémoire des incendies de cette année, qui sont venus en raison du changement climatique qui a été parfois négligé cette année.

Les objets les plus frappants proposés étaient un morceau de bois brûlé (Leonardo Soares) - "un douloureux rappel que, malgré l'existence d'une pandémie mondiale, l'humanité est toujours confrontée à une crise environnementale massive" - et un morceau de roche de granit noir (Paul Brown), provenant du parc national de Washpool en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie.

Chargé par le feu, perdant sa "peau" noircie, le rocher survit dans un paysage totalement dévasté par le feu, bien qu'il commence à reprendre vie - les eucalyptus, les waratahs et les fougères se régénérant les premiers.

Mais d'autres personnes ayant soumis ce thème étaient plus optimistes. Rodrigo Mendes, qui vit au Brésil où les feux d'Amazonie ont fait rage, a choisi un objet qui reflète à la fois un passe-temps populaire de confinement et ce qu'il considère comme une préoccupation internationale accrue pour les incendies dans son pays - une plante en pot - car les plantes "nécessitent des soins quotidiens et nous font réfléchir à l'importance de la biodiversité", explique-t-il.

Et une deuxième suggestion australienne était une paire de gants de jardinage sales provenant d'un jardin communautaire local (Claire Marshall). "Se sentir en sécurité dans la nature était une chose assez profonde à ressentir après les horribles feux de brousse", explique-t-elle. Le jardinage a également offert un répit dans la réflexion sur la pandémie. "En mars, nous pensions que tout ce que nous touchions pouvait abriter le virus (verre, surfaces dures, plastique, etc.). Je me souviens avoir dit à mes enfants "ne touche pas à ça" un million de fois, mais dans le jardin, c'était sans danger : la terre, les feuilles, les fraises du voisin".

Un dernier développement lié au monde vivant et à l'environnement cette année, qui pourrait avoir des répercussions à long terme, est l'augmentation de la viande artificielle. A la fin de l'année, la viande de poulet cultivée en laboratoire a été approuvée pour la première fois à Singapour. Pendant ce temps, la popularité des produits à base de "viande" végétale déjà sur le marché a connu une hausse vertigineuse. C'est pourquoi une des capsules soumises était un paquet de hamburgers artificiels à base de plantes (Sarah Castell, Stephanie Barrett et l'équipe Trends and Futures d'Ipsos Mori). En réduisant les émissions de carbone et l'élevage des animaux, ces produits reflètent un changement sociétal potentiellement plus large vers une consommation plus éthique, affirment Sarah Castell et ses collègues. Les générations futures pourraient voir l'introduction de la viande artificielle plus saine comme "un signal précoce du tournant vers une attitude de bien-être qui considère la planète entière, ainsi que le consommateur lui-même".

Changement social et politique

Cette année a également été marquée par le changement social, avec la montée du mouvement Black Lives Matters et d'autres manifestations en faveur de l'égalité dans le monde. Pour saisir ces changements vastes et divers dans un seul objet, Samantha Matters a proposé la tête renversée d'une statue.

Elle a spécifiquement choisi la statue de Montréal de John A Macdonald, le premier Premier ministre du Canada, qui a été renversée par les manifestants en août en raison de ses liens avec les politiques cruelles qui ont tué de nombreux indigènes au XIXe siècle.

Pourtant, il pourrait tout aussi bien s'agir de l'une des nombreuses statues d'ancêtres qui ont été soit renversées, soit réévaluées pacifiquement cette année.

Crédit photo, Emmanuel Lafont

"Les histoires que nous choisissons de raconter ont un sens, les héritages que nous immortalisons en ont un", dit M. Matters. "L'année 2020 a été l'occasion pour les vieilles histoires d'atterrir sur de nouvelles oreilles. Cette année n'a pas été la première à être témoin d'un tel soulèvement, mais peut-être qu'au milieu de la calamité que nous continuons à traverser, nous trouverons le moyen que ce soit le dernier", poursuit-elle. "Pouvons-nous considérer ces reliques diffamées du passé non pas comme quelque chose à reconstruire et à maintenir, mais comme le symbole des traumatismes d'un avenir qui continuera à nous diviser si nous ne trouvons pas le courage de reconnaître les torts que nous avons causés et de faire place à la guérison collective ?

Au cas où vous l'auriez manqué, il y a également eu une élection aux États-Unis. Cet événement était sans précédent, et les historiens consigneront en détail ce qui s'est passé pour les générations futures. Mais une suggestion pour la capsule temporelle portait sur une facette spécifique : l'érosion de la vérité et la montée de la désinformation.

Mathew Markman a proposé d'inclure un journal imprimé local. Il s'agit peut-être d'un support de plus en plus archaïque, mais il reflète ce que nous laissons derrière nous à mesure que nous avançons dans l'ère numérique, affirme-t-il. "Bien qu'elle ne soit pas à l'abri des dangers de la politique et de la propagande, la presse écrite est un produit tangible qui a le potentiel d'ancrer notre réalité dans la communauté locale", explique Mathew Markman.

"C'est une allusion à une époque où la (dés)information était ralentie par sa forme corporelle, et où ce qui était le plus important pour nous pouvait être trouvé dans notre environnement immédiat".

Connexion et soins

L'un des thèmes les plus populaires de nos nominations pour la capsule était le concept de communauté. Alors qu'en 2020, il y avait de nombreux points de tension et de colère, d'égoïsme et de polarisation, un certain nombre de nos proposants ont parlé des relations qu'ils ont forgées et du bon voisinage qu'ils ont découvert.

Crédit photo, Emmanuel Lafont Légende image, Connaître ses voisins est devenu plus important que jamais cette année .

L'une des nominations que nous avons reçues de Thaïlande était littéralement les voisins (Aline Roldan) : "Je ne savais pas qui ils étaient et soudain, ils étaient les seules personnes avec lesquelles je pouvais interagir au quotidien". (Aussi encourageant que cela puisse être, nous n'aurions jamais imaginé enterrer ses voisins dans une capsule temporelle).

Une autre nomination à caractère communautaire était la diya indienne (Deepshika Dash), une lampe à huile généralement fabriquée en argile. "Cet objet en terre a été un symbole d'espoir et de victoire pendant des siècles et est souvent considéré comme le suppresseur des ténèbres, au sens propre comme au sens figuré", explique Dash. Cette année, de nombreux Indiens ont allumé les lampes en même temps : à 21h pendant neuf minutes, "démontrant ainsi comment un ancien artéfact culturel a été utilisé pour motiver et donner de l'espoir aux masses, tout en leur donnant la force de s'unir et d'avancer dans l'obscurité et l'incertitude".

Crédit photo, Emmanuel Lafont Légende image, La diya indienne a apporté un sens partagé de la lumière.

D'autres nominations ont porté sur les relations personnelles au sein de la pandémie - celles qui ont été créées et celles qui ont été manquées. Une suggestion d'inclusion était le rideau d'étreinte (Javier Hirschfeld), la feuille de plastique légèrement étrange avec des bras qui a permis aux parents et amis de s'étreindre cette année sans propager le virus. Dans cette veine d'inventions inhabituelles, une personne a proposé un vêtement futuriste appelé Micrashell (Leah Zaldi), qui ressemble à un costume d'astronaute cyberpunk, et qui permet aux gens de socialiser et de danser ensemble tout en restant à distance.

Maggie Greyson a suggéré un objet qui raconte une histoire personnelle spécifique sur l'amitié : un télégramme tapé à la main sur du papier jaune. Il s'agissait d'une note de remerciement significative, explique-t-elle, envoyée par un ami qui se débattait après avoir été licencié. Greyson l'avait aidée à redécouvrir ses passions. "Un vieux français à moustache et au chapeau de facteur s'est présenté à ma porte avec un mot d'amour et de gratitude. Il a livré une expérience profondément humaine dans un télégramme tapé à la main, sur du papier jaune. Il a laissé sa douce bicyclette sur le trottoir et mon mari a remarqué à quel point elle était belle".

Virkein Dhar a nominé un journal de ses dessins qui l'a aidé à se connecter avec d'autres via un groupe WhatsApp cette année. Chaque jour, entre le 28 mars et le 7 novembre, l'ami de Dhar a lu un poème en hindi, en urdu et en anglais pour le groupe via une note audio de WhatsApp, et Dhar a dessiné des illustrations en réponse. Le résultat final a été appelé "226 - Zoon", du nom du mot cachemirien pour "lune" - "un journal de 226 feuilles de dessins, entrecoupées de bribes de prose et de divagations, cousues à la main dans une archive du sens de chaque jour tel qu'il s'est déroulé dans le confinement". Le projet a été saisi dans ces archives numériques.

Les cadeaux du futur

La dernière catégorie de soumissions que nous avons reçues portait sur le thème des "cadeaux pour l'avenir".

Erica Bol, des Pays-Bas, a proposé un ensemble de matériel pédagogique appelé le "Futures Thinking Playbook", qui comporte des exercices interactifs qui, espère-t-elle, pourraient aider les enfants de demain à anticiper et à influencer l'avenir. "Il est difficile d'enseigner quelque chose qui n'existe pas encore, mais les enfants peuvent acquérir les compétences nécessaires pour mieux préparer l'avenir", dit-elle. Covid-19 nous a brutalement montré que le "changement" est proche, que le monde change, parfois plus vite, parfois plus lentement, et que nous pouvons mieux nous y préparer".

Et le dernier objet à aller dans notre capsule temporelle ? Roman Krznaric, l'auteur du livre Le Bon Ancêtre, a eu une suggestion malicieuse mais pleine de sens : une autre capsule temporelle, plus petite, à l'intérieur de la première. "D'un certain point de vue, cette capsule temporelle est le symbole de notre désir de communiquer avec les générations futures", explique-t-il. "Elle leur dit que nous nous soucions du monde que nous leur léguons, qui est plein de risques et de possibilités. Mais la capsule temporelle est aussi en soi un don intergénérationnel que nous transmettons, que les citoyens du futur peuvent remplir et qu'ils transmettent eux-mêmes à leurs descendants.

"Comme chaque génération transmet à la suivante une capsule temporelle à l'intérieur de la sienne, les capsules temporelles pourraient bien devenir progressivement plus petites, mais elles deviendront aussi une grande chaîne reliant toutes les générations à travers le temps".

Donc, avec cela, notre capsule temporelle est presque pleine. Mais il y a de la place pour un ou deux autres objets que nous avons peut-être manqués. Que voulez-vous proposer ? Faites-le nous savoir sur nos canaux de médias sociaux ci-dessous.

Lorsque cette année deviendra un souvenir lointain, et que les difficultés qu'elle a entraînées seront passées depuis longtemps, il ne fait guère de doute que nous serons heureux qu'elle soit derrière nous. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de choses à retenir de 2020 : les moments de lumière, les bonnes idées, les sacrifices, l'autonomie, les relations et les communautés. Pour paraphraser la sagesse souvent citée : une société qui oublie son passé est condamnée à le répéter, mais une société qui oublie son humanité n'a pas d'avenir du tout.

