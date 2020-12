Nouvelle variante du coronavirus : qu'en savons-nous ?

Par James Gallagher

Correspondant en Santé et Science

Crédit photo, Getty Images

La propagation rapide d'une nouvelle variante de coronavirus a été accusée d'avoir introduit des règles strictes de mélange de niveau 4 pour des millions de personnes, des restrictions plus sévères sur le rassemblement à Noël en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles, et d'autres pays plaçant le Royaume-Uni sous embargo pour les voyages.

Comment le coronavirus est-il donc passé, en quelques mois, de l'inexistence à la forme la plus courante du virus dans certaines régions d'Angleterre ?

Les conseillers du gouvernement en matière de nouvelles infections ont une confiance "modérée" dans sa capacité à se transmettre mieux que d'autres variantes.

Tout le travail est à un stade précoce, comporte d'énormes incertitudes et une longue liste de questions sans réponse.

Comme je l'ai déjà écrit, les virus mutent tout le temps et il est vital de se concentrer sur la modification du comportement du virus.

Pourquoi cette variante suscite-t-elle des inquiétudes ?

Trois choses se rejoignent qui font qu'elle attire l'attention :

Il remplace rapidement d'autres versions du virus

Elle présente des mutations qui affectent une partie du virus susceptible d'être importante

Certaines de ces mutations ont déjà été démontrées en laboratoire pour augmenter la capacité du virus à infecter des cellules

Tous ces éléments se rejoignent pour constituer un dossier sur un virus qui peut se propager plus facilement.

Cependant, nous n'avons pas de certitude absolue. De nouvelles souches peuvent devenir plus courantes simplement en étant au bon endroit au bon moment - comme à Londres, qui n'avait que des restrictions de niveau 2 jusqu'à récemment.

Mais déjà, la justification des restrictions de niveau 4 est en partie de réduire la propagation de la variante.

"Des expériences de laboratoire sont nécessaires, mais voulez-vous attendre des semaines ou des mois [pour voir les résultats et prendre des mesures pour limiter la propagation] ?

Probablement pas dans ces circonstances", m'a dit le professeur Nick Loman, du consortium britannique Covid-19 Genomics.

À quelle vitesse se propage-t-elle ?

Elle a été détectée pour la première fois en septembre. En novembre, environ un quart des cas à Londres étaient la nouvelle variante. Elle a atteint près des deux tiers des cas à la mi-décembre.

Vous pouvez voir comment la variante en est venue à dominer les résultats des tests dans certains centres tels que le Milton Keynes Lighthouse Laboratory.

Les mathématiciens ont fait des calculs sur la répartition des différentes variantes pour tenter de déterminer l'avantage que celle-ci pourrait avoir.

Mais il est difficile de distinguer ce qui est dû au comportement des gens et ce qui est dû au virus.

Le chiffre mentionné par le Premier ministre Boris Johnson était que la variante pourrait être jusqu'à 70% plus transmissible. Il a déclaré que cela pourrait augmenter de 0,4 le chiffre R - qui indique si une épidémie se développe ou se réduit.

Ce chiffre de 70 % a été présenté vendredi par le Dr Erik Volz, de l'Imperial College de Londres.

Au cours de cette présentation, il dit : "il est vraiment trop tôt pour le dire... Mais d'après ce que nous voyons jusqu'à présent, la croissance est très rapide, plus rapide que jamais [une variante précédente], mais il est important de garder un œil sur cela".

Il n'y a pas de chiffre précis sur le degré de contagion de la variante. Les scientifiques, dont les travaux ne sont pas encore publics, m'ont donné des chiffres à la fois beaucoup plus élevés et beaucoup plus bas que 70 %.

Mais des questions subsistent quant à savoir si elle est plus infectieuse que les autres.

"La quantité de preuves dans le domaine public est terriblement insuffisante pour se faire une opinion ferme sur la question de savoir si le virus a vraiment augmenté la transmission", a déclaré le professeur Jonathan Ball, virologue à l'université de Nottingham.

Jusqu'où s'est-elle répandue ?

On pense que la variante est apparue chez un patient au Royaume-Uni ou a été importée d'un pays moins apte à surveiller les mutations du coronavirus.

La variante est présente dans tout le Royaume-Uni, sauf en Irlande du Nord, mais elle est fortement concentrée à Londres, dans le sud-est et l'est de l'Angleterre. Les cas ailleurs dans le pays ne semblent pas avoir décollé.

Les données de Nextstrain, qui surveille les codes génétiques des échantillons viraux dans le monde entier, suggèrent que des cas au Danemark et en Australie proviennent du Royaume-Uni. Les Pays-Bas ont également signalé des cas.

Cela s'est-il déjà produit ?

Oui.

Le virus qui a été détecté pour la première fois à Wuhan, en Chine, n'est pas le même que celui que l'on trouve dans la plupart des coins du monde.

La mutation D614G est apparue en Europe en février et est devenue la forme dominante du virus au niveau mondial.

Une autre, appelée A222V, s'est répandue en Europe et a été liée aux vacances d'été des gens en Espagne.

Que savons-nous des nouvelles mutations ?

Une première analyse de la nouvelle variante a été publiée et identifie 17 altérations potentiellement importantes.

Des modifications ont été apportées à la protéine de pointe - c'est la clé que le virus utilise pour ouvrir la porte des cellules de notre corps.

Une mutation appelée N501Y modifie la partie la plus importante du pic, connue sous le nom de "domaine de liaison au récepteur".

C'est là que le pic entre en contact pour la première fois avec la surface des cellules de notre corps. Toute modification qui facilite l'entrée du virus à l'intérieur est susceptible de lui donner un avantage.

"Cela ressemble et sent comme une adaptation importante", a déclaré le professeur Loman.

L'autre mutation - une délétion H69/V70, dans laquelle une petite partie de la pointe est retirée - a déjà fait son apparition à plusieurs reprises, notamment chez des visons infectés.

Les travaux du professeur Ravi Gupta, de l'université de Cambridge, ont suggéré que cette mutation multiplie par deux l'infectiosité dans les expériences de laboratoire.

Des études menées par le même groupe suggèrent que la suppression rend les anticorps du sang des survivants moins efficaces pour attaquer le virus.

Le professeur Gupta me l'a dit : "il augmente rapidement, c'est ce qui inquiète le gouvernement, nous sommes inquiets, la plupart des scientifiques sont inquiets".

D'où vient-il ?

La variante est inhabituellement fortement mutée.

L'explication la plus probable est que la variante est apparue chez un patient dont le système immunitaire était affaibli et incapable de combattre le virus.

Au lieu de cela, leur corps est devenu un terrain propice à la mutation du virus.

Est-ce que cela rend l'infection plus mortelle ?

Rien n'indique que ce soit le cas, mais il faudra surveiller la situation.

Cependant, une simple augmentation de la transmission suffirait à causer des problèmes aux hôpitaux.

Si la nouvelle variante signifie que plus de personnes sont infectées plus rapidement, cela entraînerait à son tour un plus grand nombre de personnes nécessitant un traitement hospitalier.

Les vaccins fonctionneront-ils contre la nouvelle variante ?

Presque certainement oui, ou du moins pour l'instant.

Les trois principaux vaccins développent tous une réponse immunitaire contre le pic actuel, c'est pourquoi la question se pose.

Les vaccins entraînent le système immunitaire à attaquer plusieurs parties différentes du virus, donc même si une partie du pic a muté, les vaccins devraient encore fonctionner.

"Mais si nous laissons le virus ajouter d'autres mutations, alors vous commencez à vous inquiéter", a déclaré le professeur Gupta.

"Ce virus est potentiellement sur une voie d'évasion des vaccins, il a fait les premiers pas dans cette direction".

L'évasion du vaccin se produit lorsque le virus se transforme de telle sorte qu'il esquive le plein effet du vaccin et continue à infecter les gens.

C'est peut-être l'élément le plus inquiétant de ce qui se passe avec le virus.

Cette variante est la dernière à montrer que le virus continue de s'adapter à mesure qu'il infecte de plus en plus de personnes.

Une présentation du professeur David Robertson, de l'université de Glasgow, a conclu vendredi : "le virus sera probablement capable de générer des mutants d'évasion de vaccin".

Cela nous mettrait dans une position similaire à celle de la grippe, où les vaccins doivent être régulièrement mis à jour. Heureusement, les vaccins dont nous disposons sont très faciles à mettre au point.

