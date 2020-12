Fusillade à Manchester : "aidez-nous à arrêter l'assassin de mon mari".

Abayomi "Junior" Ajose n'aimait rien de plus que de passer du temps avec sa famille.

Il passait des heures à jouer à un jeu de cartes nigérian classique avec ses trois enfants, avec de l'afrobeat en arrière-plan.

"Il y avait toujours de la musique dans la maison et il adorait danser", raconte sa femme Lola. "Il avait ce mouvement que personne ne pouvait faire.

"Même quand je suis à la maison maintenant et qu'une certaine chanson se met en marche, ça me fait sourire de me rappeler comment il dansait dans la maison et que les enfants essayaient de copier ses mouvements.

Le 21 juin 2020, Junior, 36 ans, et un autre homme - Cheriff Tall, 21 ans - ont été abattus dans une foule de 400 personnes à Moss Side, Manchester.

Six mois plus tard, leur tueur n'a toujours pas été arrêté. Je rencontre Lola au siège de la police du Grand Manchester par un jour froid et pluvieux typique du nord-ouest.

Elle parle doucement mais son visage s'illumine lorsqu'elle se rappelle des souvenirs de son mari.

Crédit photo, GMP/Document familial Légende image, Junior et Lola ont eu trois enfants ensemble

Lola et Junior - qui était assistant sociale pour enfants - se sont rencontrés il y a 13 ans. Il était un client du KFC où elle travaillait à Gorton, Manchester.

"Une fois, il est venu au drive-in et m'a demandé mon numéro", se souvient Lola. "Nous avons commencé à parler et les choses se sont passées rapidement. Il a dit à un de ses amis la première fois qu'il m'a vue qu'il allait m'épouser. Il en parlait toujours. Il le savait, c'est tout."

Lola était en deuxième année d'université quand le couple a appris qu'il attendait un bébé.

Junior est resté à la maison avec leur fille pour que sa femme puisse retourner finir ses études - et le couple a eu deux autres enfants.

"Il adorait sortir avec les enfants et s'amuser avec eux", raconte Lola. "Il faisait de la boxe pour les entraîner et rendre la maison amusante quand les enfants étaient là.

"Il travaillait beaucoup, mais il trouvait toujours du temps pour les enfants. Il se sentait mal s'il devait s'éloigner d'eux trop longtemps".

Crédit photo, GMP/Document familial Légende image, "Il aimait sortir avec les enfants et s'amuser avec eux", dit Lola

Le jour de la mort de Junior, il avait emmené ses enfants à un événement communautaire organisé à Moss Side, Manchester.

"Il n'arrêtait pas de m'appeler par vidéo et de me montrer notre aîné en train de danser lors de la compétition de danse. Je pense qu'elle est arrivée troisième et il avait l'air si heureux", me dit Lola.

Vers 20 heures, il a ramené les enfants à la maison et a dit à sa femme qu'il y avait une after-party - à laquelle il est allé avec son meilleur ami et le frère de Lola.

Quelques heures plus tard, Lola a reçu un appel de son frère lui annonçant que Junior avait été touché par balle et qu'elle devait se rendre à l'hôpital.

Elle a demandé à son père de venir s'occuper des enfants, mais à ce moment-là, elle dit qu'elle ne "pensait pas au pire".

Crédit photo, GMP/Document familial Légende image, Lola et Junior se sont rencontrés alors qu'elle travaillait au KFC

Quand Lola se souvient de comment elle a appris la nouvelle de la mort de son mari, c'est la première fois que sa voix tremble. Ses yeux se remplissent de larmes et je peux entendre la douleur pendant qu'elle parle.

"Nous étions en route pour l'hôpital et j'ai reçu un appel pour me dire qu'il était décédé", dit-elle. Je crois que je me suis évanouie dans la voiture parce que j'entendais ma mère dire : "tu vas bien ?" et le téléphone était tombé sur la chaise.

Et je me suis dit : "il est parti". C'était horrible. C'était comme un cauchemar."

J'admire vraiment la force qu'il faut pour s'asseoir et parler à un étranger du meurtre de son mari - mais Lola veut que son assassin soit traduit en justice.

Junior a été abattu lors d'une fête qui s'est tenue pendant le premier confinement national du coronavirus. On estime qu'environ 400 personnes étaient présentes.

Lola dit qu'elle pensait que la fête se poursuivait après l'événement de jour et qu'il "n'y avait donc rien de mal à ce qu'il y aille".

A l'époque, la police a défendu sa décision de ne pas interrompre la fête, affirmant qu'il aurait été "impossible de disperser l'événement en toute sécurité" étant donné sa nature et le nombre de personnes présentes.

"Nous devons prendre en compte le désordre public et le risque de confrontation avec les gens", indique le surintendant Mark Dexter.

Légende vidéo, Footage shows the crowd at the event before the double shooting

Enfant, j'ai passé beaucoup de temps à Moss Side et je ne me suis jamais senti en danger en jouant dans la rue avec mes cousins et mes amis.

Mais à une époque, le quartier était surnommé "Gunchester" en raison de son histoire de criminalité liée aux gangs et aux armes à feu.

Les choses se sont améliorées dans la région au cours des 20 dernières années. Mais lorsqu'un meurtre comme celui-ci se produit, certains supposent que les victimes ont été impliquées dans le crime.

Lola me dit que même certains membres de sa famille - qui ne connaissaient pas bien Junior - se sont demandé s'il faisait partie d'un gang.

Il a été rapporté que Junior agissait en tant que pacificateur lorsqu'il a été tué - une chose pour laquelle sa famille dit qu'il était connu.

C'est l'une des raisons pour lesquelles Lola a décidé de parler de son mari à la BBC peu après son assassinat.

"Je ne voulais pas que son nom soit divulgué comme ça, car je savais qu'il n'était pas dans un gang. C'était un travailleur acharné, il n'avait pas de problèmes. Je le connais depuis 13 ans et il n'était pas ce genre de personne.

"Les gens vont dire ça et j'ai essayé de ne pas me laisser affecter. Mais j'ai l'impression d'avoir changé son nom quand je suis allé sur la BBC pour dire que c'était un bon chef de famille".

Crédit photo, GMP/Document familial Légende image, Junior a travaillé pour les services de l'enfance du conseil municipal de Manchester

La police pense que l'assassin de Junior est de Birmingham et qu'elle essaie de le retrouver.

"Nous devons mettre la main sur cette personne le plus rapidement possible car il s'agit manifestement d'un individu très dangereux", déclare le détective Stuart Wilkinson, qui dirige l'enquête sur le meurtre.

"Toute personne prête à tirer et à tuer deux personnes devant 400 personnes doit clairement être retirée des rues".

Légende image, Des bougies et des fleurs ont été laissées sur les lieux de la fusillade en mémoire des victimes

M. Wilkinson m'a dit que le plus grand défi de l'enquête jusqu'à présent a été de gagner la confiance des témoins et de la communauté locale.

La police a parlé à environ 350 personnes qui étaient présentes lors de l'événement, mais elle a eu du mal à obtenir des déclarations officielles de témoins.

J'ai entendu dire que c'était un "mur du silence" et je me demande si des événements récents et historiques n'ont pas joué un rôle dans cette situation.

L'année prochaine, cela fera 40 ans que les émeutes de Moss Side de 1981, qui ont vu les tensions entre la communauté et la police éclater en trois nuits de troubles.

Les conversations autour de la mort de George Floyd et du mouvement Black Lives Matter en 2020 ont également mis en lumière la relation souvent difficile qui existe.

Crédit photo, ASP Légende image, Il y a eu une forte présence policière pendant la nuit qui a suivi la fusillade de juin

En septembre, des policiers du Grand Manchester ont été interviewés sur Legacy - la station de radio de la communauté noire de Manchester.

Il s'agissait d'une discussion honnête et franche sur les préoccupations de la communauté noire - des questions comme le coronavirus, les contrôles et les fouilles, et les règles concernant l'utilisation des Tasers par la police.

Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'ils ont parlé des meurtres de Junior et Cheriff - le présentateur a dit : "c'est revenu à la mentalité et à la façon dont ça se passait avec la communauté".

L'officier interrogé a déclaré qu'il y avait eu un "déclin" dans les relations au cours des dix dernières années et qu'il était "prioritaire" de renouer avec la communauté noire.

M. Wilkinson m'a dit que la communauté avait "ouvert sa porte" à la police pour enquêter sur le meurtre de Junior - mais les gens ont "peur" de donner des preuves formelles.

Deux personnes - un homme de 25 ans et une femme de 32 ans - ont été arrêtées en relation avec le meurtre et ont été libérées sous enquête pendant que les investigations se poursuivent.

Selon M. Wilkinson, l'identité du principal suspect est connue dans les communautés de Manchester et de Birmingham - et un grand coup de pouce à l'enquête serait de trouver où il se trouve.

Son identité n'a pas été rendue publique à ce stade, alors que d'autres travaux de police sont en cours sur l'affaire.

La police a demandé aux témoins de se présenter afin de discuter des mesures à prendre pour leur donner la confiance nécessaire pour témoigner.

"S'il vous plaît, mettez-vous à la place de cette famille qui traverse une période dévastatrice", ajoute M. Wilkinson.

"C'est déjà assez dur pour eux d'accepter le fait que leurs proches ont été assassinés. Et puis ils vont devoir commencer à essayer d'accepter le fait que les gens ne sont pas prêts à témoigner au tribunal pour sortir ce tueur de la rue et lui rendre justice".

La justice est une chose que Lola veut désespérément pour son mari.

Il est clair que les derniers mois ont été très durs pour sa famille - en particulier ses enfants.

Légende vidéo, Black Lives Matter - George Floyd : ces discours devenus viraux

"Ils sont si résistants, mais je sais qu'il leur manque", dit Lola. "Il a joué un grand rôle dans leur vie. Ma plus jeune, elle dit simplement : "Je veux papa". Elle le dit au moins 20 fois dans la journée. Mon fils a eu quelques crises de panique et il est resté en lui-même d'une certaine manière.

Mais Lola dit que ses enfants sont "forts" - tout comme leur père - et que ce sont eux qui la font vivre.

Elle décrit l'assassin de Junior comme "sans cœur" et dit que cela la met en colère qu'il soit toujours dans la rue.

"J'ai l'impression qu'il va finir par se faire prendre. Il ne peut pas s'en sortir en sachant qu'il a fait ça", ajoute-t-elle.

Lola dit qu'il est frustrant que certaines personnes soient réticentes à fournir des informations, mais elle comprend qu'elles sont "probablement très effrayées" et espère que quelqu'un va s'avancer et aider sa famille à tourner la page.

"Ma vie a totalement changé à cause de ce qui s'est passé", dit-elle.

"N'ayez pas peur de vous présenter et de donner vos informations car cela va beaucoup nous aider, moi et ma famille, surtout les enfants. Nous avons tous besoin de cette justice".

