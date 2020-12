Comment votre corps change avec les saisons et pourquoi il est important de le savoir pour votre santé

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, "L'identification des modèles de santé sera un grand pas pour la médecine de l'avenir".

Votre corps est-il le même en hiver, au printemps, en été et en automne ?

La réponse n'a pas grand-chose à voir avec le fait de se réchauffer ou de se refroidir, mais plutôt avec les changements biologiques que vous subissez pendant les 365 jours de l'année.

En hiver, vous êtes plus susceptible de prendre du poids et de souffrir d'acné, par exemple, et au printemps, votre métabolisme fluctue beaucoup car il se remet d'une période prolongée d'inactivité accrue.

Mais les changements qui ont lieu dans notre corps durant l'année n'ont pas été suffisamment étudiées et leur compréhension pourrait bien avoir un grand impact sur la façon dont nous prenons sois de nous-même, selon les experts consultés par BBC Mundo.

En fait, il n'est même pas tout à fait clair que notre corps soit capable de reconnaître les quatre saisons.

Hiver et printemps

"Depuis que nous sommes enfants, on nous parle de quatre saisons de l'année. Mais que dit notre biologie à ce sujet ?

C'est la question que s'est posée Michael Snyder, directeur de la génomique et de la médecine personnalisée à l'université de Stanford en Californie, avant de se lancer dans une expérience spéciale.

Snyder et son équipe ont surveillé plus de 100 résidents de cet État américain pendant quatre ans. Ils voulaient savoir comment leur corps changeait selon la saison.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les personnes examinées en Californie n'ont perçu que deux saisons au lieu de quatre

À leur grande surprise, les personnes examinées n'ont perçu que deux saisons et non quatre, comme beaucoup d'entre nous pourraient s'y attendre.

"Les changements moléculaires de ces personnes se sont produites selon deux schémas seulement qui coïncident avec le début de l'hiver, en décembre-janvier (dans l'hémisphère nord), et le "printemps" en mai, explique M. Snyder à BBC World.

En hiver, notre métabolisme ralentit, car nous sommes moins actifs, ce qui nous fait prendre plus de poids. Elle augmente également les marqueurs de l'hypertension et la possibilité d'acné.

Lire aussi :

Au printemps, en revanche, nous constatons une "poussée" du métabolisme alors que nous nous remettons de l'inactivité de l'hiver et, en outre, nous souffrons davantage d'allergies et d'asthme, de sorte que nos marqueurs bio inflammatoires augmentent également et la tendance se maintient pendant une grande partie de l'été.

Le fait que certaines personnes, comme celles dont nous avons étudié le métabolisme, ne puissent "réagir" qu'à deux saisons et non à quatre est très important car ces informations peuvent améliorer la gestion de la santé", a déclaré M. Snyder.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Si nous savons à l'avance que notre métabolisme ralentit en hiver, c'est une bonne idée de nous forcer à faire plus d'exercice physique.

"Si nous confirmons à l'avance que les marqueurs cardiovasculaires seront moins bons pendant l'hiver, il serait bien dans ce cas de mieux planifier notre alimentation et de nous obliger à faire plus d'exercice physique", analyse le spécialiste.

On sait qu'en hiver, nous attrapons plus de rhumes et de virus respiratoires. Cela s'explique en grande partie par la façon dont notre corps réagit pendant cette saison.

Lire aussi : Comment la Sicile inspire les ballades d'amour africaines

"En hiver, notre corps favorise la survie et la réplication des virus. C'est parce que notre immunité est moins bien préparée à l'humidité, au froid et à la lumière", a déclaré à BBC Mundo le Dr Silvia Sánchez-Ramón, professeur d'immunologie à l'hôpital Clínico San Carlos de Madrid, en Espagne.

Mais cela rend également notre réponse immunitaire plus puissante, selon l'immunologiste.

"Savoir comment notre corps et notre système immunitaire se comportent nous permet de déterminer, par exemple, le meilleur moment pour programmer une campagne de vaccination", ajoute M. Sánchez-Ramón.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En savoir plus sur les modèles moléculaires de notre biologie aide à définir le meilleur moment pour vacciner.

"De même, il a été prouvé que la protéine C-réactive, celle qui réagit à l'inflammation, est plus active en hiver ; quand elle est normalement maintenue à des niveaux bas", poursuit l'expert.

En ce sens, bien que la spécialiste ne puisse pas confirmer si le même phénomène se produit dans le cas d'autres populations comme dans l'étude de Stanford - qui ne perçoit que deux saisons et non quatre - elle reconnaît qu'au niveau moléculaire, le système immunitaire fonctionne avec une certaine "bi saisonnalité".

La nécessité de trouver d'autres modèles

Sanchez-Ramon et Snyder sont d'accord pour dire que l'identification des modèles biologiques, lors des changements qui ont lieu dans notre corps pendant l'année, nécessite des recherches plus approfondies.

"On sait qu'un régime alimentaire pauvre en nutriments comme la vitamine D affecte notre réponse aux infections, mais on sait moins quels remèdes favorisent une meilleure réponse immunitaire. Il n'y a pas de formule magique car les modèles ne sont pas suffisamment étudiés", explique M. Sanchez-Ramon.

Crédit photo, Getty Images Légende image, "L'identification des modèles de santé sera un grand pas pour la médecine de l'avenir".

Dans le même ordre d'idées, M. Snyder estime qu'en général, "les médecins n'essaient pas de suivre des modèles de santé courants au niveau de la population. Ils nous disent ce qui est bien ou mal, mais il n'y a pas beaucoup d'informations sur la façon d'anticiper les problèmes ou les maladies potentielles".

C'est pourquoi M. Snyder estime que des études comme la sienne devraient être reproduites dans le monde entier pour apprendre comment la biologie des humains évolue sous différents climats.

"Ce qui fonctionne pour surveiller la santé d'une personne en Californie peut être différent pour un habitant de Chicago", explique M. Snyder.