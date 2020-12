Nouvelle souche de coronavirus : neuf questions pour comprendre ce qui se passe

Cependant, toutes les recherches sur la nouvelle variante en sont à leurs débuts et comportent de grandes incertitudes et une longue liste de questions sans réponse.

Au cours de l'entretien, il a dit qu'il est "trop tôt pour le dire, mais d'après ce que nous voyons jusqu'à présent, le virus se développe très rapidement. Il croît plus vite que la variante précédente et il est important d'être vigilant.

Et on estime que la mutation est très concentrée à Londres, dans le sud-est et l'est de l'Angleterre. Les cas dans d'autres régions du Royaume-Uni ne semblent pas avoir augmenté.