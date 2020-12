Coronavirus : quatre façons dont Covid a changé notre façon de vivre - et de faire du shopping

Nous nous habillons de façon plus décontractée lorsque nous travaillons et faisons nos courses à la maison

Tout d'un coup, certains produits, autrefois les plus vendus, ne sont plus aussi demandés, tandis que d'autres sont devenus de nouveaux produits recherchés.

Le magasin John Lewis a l'habitude de suivre ces changements. Chaque année, à peu près à la même époque, ils produisent un rapport qui dissèque les tendances actuelles, intitulé How We Shop, Live and Look (Comment nous achetons, vivons et nous habillons).