Covid: quelle est la meilleure façon d'atteindre notre immunité?

il y a 29 minutes

Crédit photo, AFP

Il existe des différences marquées dans votre système immunitaire après une infection naturelle par le coronavirus et après la vaccination.

Lequel est le meilleur ?

Il y a un an, poser la question frôlait l'hérésie, car attraper le Covid pour la première fois pouvait être mortel, surtout pour les personnes âgées ou en mauvaise santé.

Aujourd'hui, nous ne partons plus avec une immunité zéro, puisque l'écrasante majorité des gens ont été vaccinés ou ont déjà attrapé le virus.

C'est maintenant une question sérieuse qui a des implications sur la question de savoir si les enfants doivent être vaccinés un jour. Et si nous utilisons le virus ou des injections de rappel pour renforcer l'immunité des adultes. Ces deux questions sont devenues litigieuses.

"Nous pourrions nous enfoncer dans un trou, pendant très longtemps, en pensant que nous ne pouvons éloigner la Covid qu'en faisant des rappels chaque année", me dit le professeur Eleanor Riley, une immunologiste de l'université d'Édimbourg.

Le professeur Adam Finn, conseiller du gouvernement en matière de vaccins, soutient que sur-vacciner les gens, alors que d'autres parties du monde n'en avaient pas, était "un peu fou, ce n'est pas seulement inéquitable, c'est stupide".

L'anatomie de l'immunité

Il est nécessaire de comprendre un peu les principaux éléments constitutifs de notre système immunitaire et du virus qu'il attaque.

Les anticorps et les lymphocytes T constituent le couple moteur du système immunitaire qui débarrasse l'organisme des infections. Les anticorps se fixent à la surface du virus et le marquent pour le détruire. Les lymphocytes T peuvent repérer les cellules de l'organisme qui ont été détournées par le virus et les détruire.

Malgré tous les problèmes que le virus cause, il est d'une simplicité spectaculaire. Il possède la fameuse protéine spike, qui est la clé qu'il utilise pour ouvrir la porte des cellules de notre corps. Et 28 autres protéines dont il a besoin pour détourner nos cellules et fabriquer des milliers de copies de lui-même. (À titre de comparaison, il faut environ 20 000 protéines pour faire fonctionner le corps humain).

Il y a quatre domaines clés pour comparer le vaccin et l'infection naturelle par le virus.

Ampleur

La quantité de virus que le système immunitaire apprend à attaquer

Après avoir été infecté par le virus, vous obtenez une réponse immunitaire plus large que la vaccination.

Que vous ayez reçu Moderna, Pfizer ou Oxford-AstraZeneca, votre organisme apprend à repérer une seule chose : la protéine spike.

C'est la partie critique du virus contre laquelle il faut fabriquer des anticorps, et les résultats - en évitant à la plupart des patients d'être hospitalisés - ont été spectaculaires.

Mais si les 28 autres protéines étaient également ciblées, les lymphocytes T auraient beaucoup plus de possibilités.

"Cela signifie qu'en cas d'infection grave, l'immunité contre les nouvelles variantes qui apparaissent pourrait être meilleure, car elle ne se limite pas au pic", indique le professeur Riley.

Force

La mesure dans laquelle il arrête l'infection ou prévient les maladies graves

Nous savons qu'il y a eu des cas de personnes qui ont attrapé le virus deux fois (réinfection) et d'autres qui ont été vaccinées et ont attrapé le Covid (connu sous le nom de percée de l'infection).

"Ni l'un ni l'autre ne confère une protection complète contre l'infection, mais l'immunité obtenue par l'un ou l'autre semble vous protéger assez bien contre les maladies graves", souligne le professeur Finn, de l'université de Bristol.

Les taux d'anticorps sont, en moyenne, plus élevés environ un mois après la vaccination qu'après l'infection. Cependant, il existe un énorme fossé en matière d'anticorps entre les personnes asymptomatiques (qui n'en produisent pas beaucoup) et celles qui sont atteintes d'une grave crise de Covid.

La réponse immunitaire la plus importante provient des personnes qui ont attrapé le Covid et ont ensuite été vaccinées. Nous attendons toujours des données sur ce qui se passe dans l'autre sens.

Durée

Quelle est la durée de la protection ?

Il a été démontré que les taux d'anticorps diminuent avec le temps, bien que cela ne soit pas forcément important pour prévenir les maladies graves.

Le système immunitaire se souvient des virus et des vaccins afin de pouvoir réagir rapidement en cas d'infection.

Il existe des "cellules T à mémoire" qui restent dans l'organisme, et les cellules B restent prêtes à produire un nouveau flux d'anticorps sur demande. Il existe des preuves de réponses immunitaires plus d'un an après l'infection et les essais de vaccins ont également montré un bénéfice durable.

"En termes de durabilité, nous attendons toujours de voir", ajoute le professeur Peter Openshaw, de l'Imperial College de Londres.

Localisation

Où se trouve l'immunité dans le corps ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans quelle direction devons-nous nous diriger pour renforcer l'immunité ?

C'est important. Le nez et les poumons contiennent un ensemble d'anticorps (appelés immunoglobulines A) totalement différent de celui des immunoglobulines G que l'on mesure dans le sang.

Les premiers sont plus importants en tant que barrière contre l'infection. L'infection naturelle, parce qu'elle se produit dans le nez plutôt que par une piqûre dans le bras, pourrait constituer une meilleure voie d'accès à ces anticorps, et des vaccins nasaux sont également à l'étude.

Le professeur Paul Klenerman, qui étudie les cellules T à l'université d'Oxford, explique: "l'emplacement d'une infection a une incidence sur la qualité de la vie : "La localisation d'une infection fait une différence, même s'il s'agit du même virus, donc nous nous attendons à des différences importantes entre l'infection naturelle et les vaccins."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les vaccins ont transformé le Covid en réduisant considérablement les risques de tomber gravement malade.

Où en est l'équilibre entre plus de vaccins et plus de virus ?

Il est clairement établi que les adultes qui n'ont reçu aucune dose de vaccin auront des défenses immunitaires plus fortes s'ils se font vacciner, même s'ils ont déjà attrapé le Covid.

Mais deux grandes questions se posent :

- les adultes vaccinés ont-ils besoin d'être renforcés ou l'exposition au virus est-elle suffisante ?

- les enfants ont-ils besoin d'être vaccinés ou est-ce qu'une vie entière de rencontres permet d'acquérir une bonne défense immunitaire ?

L'idée de renforcer régulièrement l'immunité tout au long de la vie n'est pas radicale dans le cas d'autres infections, comme le VRS (virus respiratoire syncytial) ou les quatre autres coronavirus qui infectent les gens et provoquent les symptômes du rhume.

Chaque fois que l'on est exposé, le système immunitaire se renforce un peu, et cela continue jusqu'à la vieillesse, lorsque le système immunitaire commence à faiblir et que les infections redeviennent un problème.

"Cela n'est pas prouvé, mais il pourrait être beaucoup moins cher et plus simple de laisser ce phénomène se produire que de passer tout le temps à vacciner les gens", déclare le professeur Finn, qui prévient que nous pourrions nous retrouver "enfermés dans un cycle de renforcement" sans voir si cela est nécessaire.

Cependant, il ajoute que l'argument concernant les enfants avait "déjà été gagné" car "40 à 50 % ont déjà été infectés et la plupart n'étaient pas malades ou particulièrement malades".

Il existe des contre-arguments. Le professeur Riley évoque le cas du long covid chez les enfants, et le professeur Openshaw, la nervosité liée aux effets à long terme d'un virus qui peut affecter de nombreux organes du corps.

Mais le professeur Riley précise qu'il est possible d'utiliser les vaccins pour "atténuer" le Covid, puis l'infection, afin d'élargir la réponse immunitaire.