Finances : voici des recommandations d'un expert pour sortir de l'endettement et améliorer vos finances en 2021

Lorsqu'elle était à New York, Amanda Clayman avait accumulé tellement de dettes sur ses cartes de crédit qu'elle ne savait plus quoi faire.

"La honte m'a fait sentir que mes réalisations professionnelles et personnelles étaient un mensonge", déclare cette américaine qui se consacre à la thérapie financière, dans une interview avec BBC Mundo.

Un jour, Clayman a demandé à sa mère de lui couper les cheveux et le résultat a été ... catastrophique. Sa coupe était tellement affreuse que sa mère lui a dit d'aller immédiatement chez son coiffeur habituel.

"Je ne peux pas", répondit Clayman. "Je ne peux pas y retourner parce que je lui ai donné un chèque en bois." C'est à ce moment-là qu'elle a dû dire toute la vérité. Et la vérité, c'est qu'elle avait accumulé des dettes de plus de 19 000 dollars.

Avec l'aide de sa mère, elle a trié les factures, établi un budget mensuel et créé un plan financier, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant.

"J'avais résisté à l'idée d'établir un budget parce que j'avais peur que cela me prive de ma liberté", dit Clayman.

Elle s'est vite rendu compte que le plan de dépenses s'est avéré "libérateur" et a progressivement réduit ses dépenses, généré des revenus supplémentaires et fini par rembourser ses dettes.

"La coupe de cheveux à 19 000 dollars m'a mis sur un chemin qui m'a permis de devenir financièrement saine, de me responsabiliser et de trouver la passion de ma vie".

Qu'est-ce qui se cache derrière l'anxiété financière ?

Aujourd'hui, Clayman est au service de clients ayant des problèmes de stress financier, faisant des consultations pour des entreprises, donnant des cours et des conférences, et écrivant sur ces sujets.

L'anxiété survient lorsque notre corps et notre cerveau nous donnent un signal d'alarme pour nous inciter à faire attention à quelque chose qui ne va pas.

L'anxiété, explique Clayman, survient lorsque notre corps et notre cerveau nous donnent un signal d'alarme pour nous inciter à faire attention à quelque chose qui ne va pas.

C'est pourquoi lorsque nous sommes anxieux à propos de l'argent, dit le spécialiste, nous avons généralement tendance à ne pas y penser et, pire encore, à prendre des décisions impulsives.

Ces décisions, ajoute-t-elle, aggravent les choses et finissent par provoquer plus d'anxiété, ce qui nous enferme dans un cercle vicieux.

La première chose à faire, dit Clayman, est donc de prêter attention à l'anxiété et d'analyser ce qui nous arrive.

Pour cela, une bonne approche consiste à commencer par se demander ce que l'argent nous dit sur la façon dont nous utilisons notre temps et sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous.

Souvent, il n'y a pas une seule bonne façon de faire et si nous regardons autour de nous, il est possible que plusieurs chemins s'ouvrent. Le fait est que nous devons nous donner l'espace nécessaire pour être plus créatifs.