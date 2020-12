Vaccin contre le Covid-19 : les femmes enceintes peuvent-elles le recevoir ?

Alors que le vaccin tant attendu contre le coronavirus commence à se mettre en place, il est déjà clair que tout le monde n'y aura pas accès. Pour les femmes enceintes et allaitantes, cet accès dépendra de la politique du pays où elles vivent.

Les essais cliniques du vaccin Pfizer-BioNTech n'ont pas inclus les femmes enceintes ou allaitantes, et la société a déclaré que les données disponibles sont jusqu'à présent "insuffisantes" pour déterminer les risques que le vaccin pose pour la grossesse.

Au Royaume-Uni, cette absence de données a conduit les autorités réglementaires à exclure les femmes enceintes et allaitantes des programmes de vaccination. Aux États-Unis, la décision a été laissée à ces femmes elles-mêmes.

Voici pourquoi les deux pays sont divisés, et ce que cela signifie pour les femmes enceintes.

Que disent les données ?

Jusqu'à présent, elles ne disent pas grand-chose.

"Il n'y avait pas de données, point final", a déclaré le Dr Ruth Faden, bioéthicienne à l'université Johns Hopkins, spécialisée dans les droits et la santé des femmes enceintes.

Il n'y a aucune suggestion que le vaccin est particulièrement risqué pour les femmes enceintes et les mères allaitantes, il n'y a simplement pas encore assez d'informations pour le dire.

Pfizer a déclaré avoir suivi les conseils de la Food and Drug Administration américaine en excluant les femmes enceintes et allaitantes de ses essais cliniques. Ces femmes ne seront pas incluses dans les essais cliniques tant que l'entreprise n'aura pas terminé les études dites "Dart" (toxicité pour le développement et la reproduction), souvent menées sur des animaux.

Les experts affirment que c'est la coutume.

"En période non pandémique, si vous parlez d'un tout nouveau vaccin, la plupart des personnes raisonnables qui s'engagent à promouvoir les intérêts des femmes enceintes et de leur progéniture diraient encore que nous ne devrions pas faire participer les femmes enceintes" aux premiers essais cliniques, a déclaré le Dr Faden. "On ne peut pas les faire participer dès le début".

En bioéthique, les femmes enceintes sont décrites comme "une population complexe", a déclaré le Dr Faden. "Nulle part ailleurs vous n'avez deux entités en même temps, qui sont toutes deux des objets de préoccupation morale".

"Et dans l'ensemble, personne ne se préoccupe plus du bien-être de la progéniture que la femme enceinte. La première question que l'on vous pose habituellement est : "Est-ce que ce sera sans danger pour mon bébé ? "

Mais la décision d'exclure les femmes enceintes des essais cliniques est plus compliquée en pleine pandémie.

"Nous sommes dans une situation difficile", a déclaré le Dr Emily Stinnett Miller, obstétricienne à l'université Northwestern et membre du groupe de travail Covid-19 de la Société de médecine maternelle et fœtale.

"Ils doivent prendre des décisions cruciales rapidement, et il y a des avantages et des inconvénients à l'inclusion et à l'exclusion", selon elle.

"Nous n'avons pas vraiment les données nécessaires pour prendre ces décisions cliniques que nous devons prendre", a-t-elle déclaré.

Pourquoi le Royaume-Uni et les États-Unis diffèrent-ils ?

Confrontés au même manque de données, le Royaume-Uni et les États-Unis sont divisés dans leur réponse politique.

"Lorsque vous n'avez pas de données spécifiques pour répondre à la question posée, il faut prendre du recul et de dire "OK, que savons-nous d'autre ? a déclaré le Dr Faden.

Le Royaume-Uni a choisi la voie la plus prudente. Sur son site web, Public Health England a déclaré que même si les données "ne soulèvent aucune inquiétude quant à la sécurité pendant la grossesse", l'agence "souhaite voir davantage de données non cliniques" avant de finaliser ses conseils pour la grossesse.

"Comme aucun essai clinique spécifique des vaccins Covid-19 n'a encore été effectué sur les femmes enceintes , il n'y a pas suffisamment de preuves pour recommander l'utilisation systématique des vaccins Covid-19 pour les femmes enceintes ou allaitantes", a déclaré le Dr Edward Morris, président du Collège royal des obstétriciens et gynécologues (RCOG), dans une déclaration.

Crédit photo, Prostock-Studio Légende image, Les femmes enceintes sont généralement exclues des premiers essais cliniques de nouveaux médicaments et vaccins

Les experts américains ont pris une autre voie, laissant la décision de la vaccination aux femmes enceintes et allaitantes.

"Les experts sont parvenus à un consensus sur le fait que la plausibilité scientifique du préjudice n'existait tout simplement pas", a déclaré le Dr Faden. Mais, a-t-elle averti, "cela ne signifie pas zéro préjudice".

Les essais du vaccin Covid se sont peut-être déroulés à une vitesse fulgurante, mais ils n'ont sauté aucune étape, ont déclaré les autorités réglementaires américaines et britanniques, et l'approbation n'est donnée que lorsqu'un vaccin est à la fois sûr et efficace.

Qu'en est-il des femmes enceintes ?

Dans les deux pays, les femmes enceintes et les mères allaitantes devront attendre plus d'informations avant d'obtenir une recommandation plus claire sur le vaccin.

Les résultats préliminaires des études de Pfizer sur la toxicité pour le développement et la reproduction sont attendus d'ici la fin de l'année. Une fois ces études terminées, la société pourrait étendre ses essais cliniques aux femmes enceintes. Il y a également une poignée de femmes qui sont devenues enceintes après les essais cliniques et qui seront suivies tout au long de leur grossesse.

Le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists a exhorté le gouvernement britannique à financer des études de recherche sur le vaccin et son adéquation concernant les femmes enceintes et allaitantes. Des données seront également recueillies auprès de femmes enceintes et allaitantes aux États-Unis qui choisiront de recevoir le vaccin dans les prochains mois. Ces données proviendront en premier lieu des agents de santé du pays - parmi les premiers aux États-Unis à être éligibles à la vaccination - dont on estime à 330 000 le nombre de femmes enceintes ou allaitantes.

"Nous devrons croiser les doigts pour que ces données ... permettent une recommandation sans ambiguïté sur la grossesse", a déclaré le Dr Faden.

En attendant, certaines femmes enceintes et allaitantes disent qu'elles n'envisagent pas de se faire vacciner pour le moment.

Crédit photo, Katelyn Lloyd of Abundant Life Co Légende image, Joanna Sullivan, qui attend son premier enfant en juin, prévoit d'éviter le vaccin pendant sa grossesse

Joanna Sullivan, 35 ans, qui vit dans le sud-ouest de l'Ohio, attend son premier bébé en juin. Elle ne prévoit pas de se faire vacciner avant d'avoir accouché.

"Je ne connais aucun type de complications, et comme c'est mon premier enfant, étant un peu âgé, il y a déjà un risque plus élevé", dit-elle. Mme Sullivan a déclaré qu'elle attendra probablement.

Dans le Gloucestershire, en Angleterre, Amy Collender, 34 ans, a déclaré qu'elle pourrait envisager de se faire vacciner pendant l'allaitement, mais seulement maintenant que son fils a presque deux ans. "Si j'avais un nouveau-né, je ne le ferais peut-être pas", a-t-elle déclaré. Et si elle était encore enceinte, elle choisirait probablement de ne pas recevoir la dose du vaccin.

Et les deux femmes ont indiqué que, bien qu'elles aimeraient avoir plus d'informations, elles ne se porteraient pas volontaires pour participer elles-mêmes à un essai clinique.

"C'est le problème, je comprends pourquoi il n'y avait pas de femmes enceintes qui participaient à l'essai", a déclaré Mme Sullivan. "Qui veut mettre son bébé en danger ?"

Mais, selon le Dr Faden, un vaccin réussi contre la Covid-19 doit inclure la grossesse et l'allaitement.

"Nous ne pouvons pas avoir un vaccin efficace contre cette pandémie si nous n'avons pas un vaccin que les femmes enceintes peuvent recevoir sans risque, point final", a déclaré le Dr Faden.

