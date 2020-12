Comment la nouvelle souche de coronavirus détectée au Royaume-Uni pourrait affecter l'efficacité des vaccins?

La propagation d'une nouvelle souche du SRAS-CoV-2, le virus qui cause la covid-19, dans le sud du Royaume-Uni a soulevé une question : cela va-t-il rendre inutiles les vaccins déjà administrés ?

Le gouvernement britannique, qui a confirmé l'apparition de la nouvelle variante du virus samedi, a ordonné de nouvelles restrictions de mouvement et un confinement pour la population locale, et des dizaines de pays ont suspendu leurs vols à destination et en provenance du Royaume-Uni.