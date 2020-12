Coronavirus : les virus sont-ils un défi scientifique insurmontable ?

Avec les procédés scientifiques et techniques sophistiqués dont nous disposons, il devrait être relativement simple de détecter, d'étudier et de prévenir les infections causées par des particules élémentaires telles que les virus.

En infectant leurs cellules cibles, les virus bloquent le métabolisme et utilisent la machinerie cellulaire à leur avantage, synthétisant les sous-unités structurelles de la capside et répliquant son acide nucléique.

Des glycoprotéines virales (les fameuses spicules ou "épingles") sont placés au sommet de cette enveloppe et jouent un rôle crucial dans la reconnaissance et la liaison spécifique aux récepteurs des cellules sensibles, facilitant leur diffusion.

D'autre part - et ce n'est peut-être pas un hasard -, de nombreux virus infectieux ne contiennent qu'une seule chaîne d'ARN et non de l'ADN bicaténaire comme matériel génétique (polio, grippe, rage, SIDA, Ebola, coronavirus...), ce qui implique un taux de mutation beaucoup plus élevé.