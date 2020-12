"Ma fille est la première de quatre générations de prostituées à aller à l'université et je suis tellement fière"

Norberto Paredes

BBC News Mundo

Crédit photo, Karina Núñez Légende image, Karina Nuñez avec sa fille Valeska, étudiante à l'université.

"Enfant, j'ai toujours rêvé d'être professeur, mais j'ai fini par me prostituer comme ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère".

Karina Núñez est la quatrième génération d'une famille de travailleurs du sexe uruguayens et se souvient de son enfance comme d'une période pleine de difficultés.

"C'est arrivé pendant la dictature civilo-militaire en Uruguay et l'homme qui a enlevé ma mère à son proxénète a décidé de m'élever comme sa propre fille", dit-il dans une interview à la BBC Mundo.

"Puis il est devenu un prisonnier politique et notre vie a complètement changé : ma mère a dû retourner au travail du sexe".

Bien que son enfance n'ait pas été facile et qu'elle se résume à un mélange de pauvreté, d'incertitude et de prostitution, elle dit aujourd'hui qu'elle a "brisé les chaînes".

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Et oui, c'est le cas. Elle est devenue l'une des dirigeantes syndicales les plus en vue en Uruguay.

En plus de défendre les droits des femmes et des travailleurs du sexe, Karina lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents.

De même, "avec l'aide d'autres femmes", elle a réussi à faire de sa fille, Valeska, la première de sa famille à aller à l'université et cela la remplit de fierté. Mais la route n'a pas été facile.

"Quand on naît dans le milieu de la prostitution, il est très difficile de s'en sortir".

Ce qui suit est son histoire.

Le degré de stigmatisation à l'égard de ma façon de gagner ma vie a généré des cercles peu propices à mon développement. Et cela a également fait, à une époque de ma vie, une apathie envers la société pour construire mes journées.

Getty L'exploitation sexuelle est une chose que j'ai longtemps vécue comme un acte héroïque. Bien des années plus tard, avec beaucoup de douleur, j'ai pu comprendre qu'il n'y a rien d'hé

J'ai toujours pensé qu'il fallait en défendre un et que si quelque chose vous arrivait, c'était parce que vous aviez fait quelque chose de mal et que vous deviez le supporter.

Vous avez pris une mauvaise décision et maintenant vous tenez bon.

Je n'ai pas perçu que les choses qui m'arrivaient étaient le produit de toute cette vulnérabilité que j'avais portée dans la quatrième génération d'une famille de travailleurs du sexe.

Le processus d'exploitation sexuelle a longtemps été vécu comme quelque chose d'héroïque.

Bien des années plus tard, avec beaucoup de douleur, j'ai pu comprendre qu'il n'y a rien d'héroïque à être exploité sexuellement.

Maintenant, je vois cela comme un événement tragique dans ma vie et un déclencheur de la force que j'ai.

Cette compréhension m'a aidé à ne pas rester dans le rôle de victime et à me renforcer afin de pouvoir libérer plus tard d'autres collègues de ces processus de silence, d'angoisse et de résignation.

Chaque personne a une façon différente de percevoir son lieu de confort ou son lieu de risque.

Pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans des espaces offrant des services sexuels et où parler de services sexuels est quelque chose de naturel, il est évident que nous n'allons pas chercher un autre espace.

Si nous passons nos grossesses dans une auberge avec de la musique forte et forte, lorsque nos enfants sortiront de l'utérus, ils ne se sentiront pas à l'aise avec un Mozart car ce n'est pas l'espace dans lequel ils ont été élevés intra-utérin.

"Je voulais juste être la meilleure version de Karina"

Quand Karina Nuñez a compris qu'elle ne voulait pas que sa fille suive son chemin, ni celui de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère, quand elle a compris, après avoir vécu la vulnérabilité des travailleurs du sexe et tout ce à quoi ils sont exposés jour après jour, elle a voulu se battre.

Lorsque je frappais aux portes et que je réclamais les droits de mes collègues, ils me reconnaissaient comme une voix fiable.

Karina Núñez En 1999, j'ai dénoncé un réseau de trafiquants qui emmenait deux filles en Italie et j'ai été battue par neuf proxénètes du réseau qui m'ont laissée dans une USI pendant 11 jours

Ce sont eux qui m'ont donné le titre de syndicaliste et je ne sais pas quoi d'autre, mais je voulais vraiment être la meilleure version de Karina.

En 1999, j'ai dénoncé un réseau de trafiquants qui emmenait deux gurisas (filles) en Italie et pour cette raison j'ai reçu une raclée de neuf proxénètes du réseau qui m'ont laissé dans une unité de soins intensifs pendant 11 jours et il a fallu trois mois pour que je puisse à nouveau marcher.

Plus tard, quand j'ai pu le refaire, à l'aide de béquilles, je suis retournée dans la salle des plaintes. J'ai dû attendre sept ans pour qu'ils m'écoutent et pour poursuivre le gardien qui m'avait vendu au réseau.

Mais aujourd'hui, je peux dire que tout cela en valait la peine.

"Division morale entre la sainte femme et la putain"

En Uruguay, la prostitution est une activité réglementée depuis 2002 et c'est actuellement l'un des pays d'Amérique latine qui dispose des lois les plus libérales à cet égard.Dans de nombreux pays de la région, il existe encore des lacunes en matière de travail du sexe et dans d'autres, il est totalement illégal.Karina pense que cela a beaucoup à voir avec les préceptes moraux "que nous avons portés, de la Bible et du Nouveau Testament"."Il y a une division morale entre la femme sainte et la femme prostituée."

Crédit photo, Karina Núñez Légende image, Karina Núñez se define como "feminista popular".

Bien qu'elle se considère comme une "féministe populaire", elle admet qu'il lui a fallu beaucoup de temps pour s'identifier en tant que telle.

"Et j'ai encore du mal à être reconnue comme féministe . Je pense qu'en Amérique latine, il faut un débat ouvert sur le travail du sexe et sur l'autonomie des corps".

"Si le précepte selon lequel tous les corps féminins sont les leurs est vraiment réel, pourquoi alors les corps des femmes qui décident consciemment et librement d'offrir des services sexuels ne sont-ils pas les leurs ? Pourquoi doivent-ils être encadrés par d'autres femmes ou par l'État ? "

Les trois étapes de la prostitution

Selon Karina Núñez, la plupart des prostituées passent par trois étapes et cette conclusion est tirée après avoir interrogé environ deux mille travailleurs du sexe.

Il leur a fait remplir un formulaire et s'est ensuite concentré sur les 313 qui étaient les plus complètes.

Leurs conclusions ont été publiées dans le livre "L'être derrière un vagin productif", qui en est à sa troisième édition.

Il les résume donc pour la BBC Mundo.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Karina dit que les travailleuses du sexe sont des femmes très courageuses : "Elles font payer quelque chose qui a été donné à l'homme par excellence comme étant le sien pour son usage et son plaisir, c'est-à-dire notre corps.

La première étape est la prostitution. Lorsque j'ai écrit le livre, en 2008, la prostitution était pour moi l'offre de services sexuels.

Plus tard, j'ai appris que lorsqu'on la pratique avant l'âge de 18 ans, il s'agit d'exploitation sexuelle et non d'une forme de travail.

C'est une violation aberrante des droits de l'enfant.

La deuxième est celle de la prostitution. C'est le moment où la femme est autonomisée, c'est le moment de l'autonomisation du vagin, parce qu'auparavant, vous acceptiez que votre corps et votre vagin soient pénétrés de nombreuses et diverses manières. Comme ils le souhaitent.

Mais à ce stade, vous mettez un prix sur cette forme et vous fixez une limite aux offres de services.

Et en Uruguay, où la prostitution est réglementée, pour être travailleur du sexe, on acquiert la catégorie légale de travailleur du sexe quand on va chez le médecin et qu'on fait un carnet de visite médicale.

Là, nous sommes passés à une troisième étape.

Mais, dans l'étude, j'ai découvert que lorsque nous avons étudié les facteurs éducatifs des partenaires, nous avons constaté que ceux qui n'avaient pas terminé l'école primaire ou le cycle scolaire passaient toute leur vie en tant que prostitués.

Elles pouvaient entrer ou sortir de l'offre de services sexuels, mais elles passaient leur vie en tant que prostituées. Elles offraient des services sexuels sans assistance médicale et sans contrôle sanitaire.

Lorsque les partenaires avaient un certain niveau d'études, elles passaient entre 10 et 15 ans à offrir des services sexuels.

Les camarades sans instruction ont donné naissance à des filles qui étaient travailleuses du sexe ou en situation d'exploitation sexuelle et à des fils qui se livraient au proxénétisme ou à une autre forme de traite.

Et celles qui ont fait de hautes études, ni leurs fils ni leurs filles n'avaient de liens avec ces activités.

"Vos nettoyeuses, vos pots à sperme et vos gardiennes"

Karina dit que les travailleuses du sexe sont des femmes guerrières, avec beaucoup de courage.

Getty L'homme pouvait toujours utiliser la femme pour tout ce qui lui chantait en échange de rien.

"L'homme pouvait toujours utiliser la femme pour ce qu'on lui chantait en échange de rien et le fait que les travailleurs leur fassent payer pour faire ce qu'ils sont censés faire me semble être un symbole important de lutte", dit-il.

"Sinon, nous sommes toujours des femmes qui doivent attendre qu'un homme les choisisse pour être les mères de ses enfants, pour être ses nettoyeuses, ses vases à sperme et ses gardiennes quand elles vieillissent ou pendant la vieillesse de leurs proches. gratuitement".

En tant que "pauvre travailleuse du sexe", Karina dit que sa fille n'a pas décidé d'aller à l'université.

"Ce n'est pas ce genre de choses qu'on peut décider quand on est pauvre", dit-il.

"En fait, j'étais accompagnée par d'autres femmes qui, avec amour, m'ont montré une autre perspective. Elles m'ont aidée à voir que je pouvais faire en sorte que mes filles décident ou non d'être travailleuses du sexe ".

"Une fierté qui ne rentre pas dans ma poitrine"

L'un des plus grands défis pour rendre cela possible a été de construire un nouveau stéréotype de ce que signifie être une mère.

"Ma façon de prendre soin de mes filles était de les avoir avec moi à l'auberge, je m'en occupais moi-même. Je les observais, je savais avec qui elles avaient des liens, qui leur rendait visite, etc.

" Si je les laissais aux soins de quelqu'un d'autre, la même chose qui m'est arrivée se produirait . Ma mère a payé pour qu'ils s'occupent de moi, mais quand elle est partie, c'était un autre monde".

Getty Ma façon de prendre soin de mes filles était de les avoir avec moi à l'auberge, je m'en occupais moi-même. Je les surveillais, je savais avec qui ils avaient des liens, qui leur re

Karina s'en attribue le mérite en assurant que ce qu'elle a de plus est sa fille et sa capacité à "développer et exploiter son intelligence".

Mais elle ne cache pas pour autant l'"énorme" satisfaction qu'il ressent.

"Ma fille est la première de quatre générations de prostituées à aller à l'université et la fierté ne rentre pas dans ma poitrine".

Bien que durant le processus de rupture des chaînes, Karina soit devenue une voix féministe respectée et un exemple pour beaucoup en Uruguay, elle dit qu'il y a encore beaucoup à faire.

Nouveau livre

Pour l'instant, elle demande l'approbation d'un revenu de base pour les travailleurs du sexe en raison de la pandémie de Covid-19.

"Avec cela, nous pouvons obtenir au moins qu'ils puissent payer leur maison. Nous avons rencontré de nombreux collègues qui sont malheureusement devenus des sans-abri parce qu'ils ne peuvent pas payer leur loyer", explique-t-elle.

"Nous avons réussi, grâce à la solidarité, à soutenir 330 compagnons avec des paniers mensuels depuis mars. Ceux-ci contiennent des vêtements, du lait en poudre et des suppléments médicaux, car plusieurs d'entre eux souffrent de maladies cancéreuses ou de diabète".

"Nous avons réalisé tout cela avec l'aide du peuple uruguayen, car les autorités n'ont eu aucune réponse".

Karina travaille également sur un nouveau livre "Manual de una buena puta", une série d'histoires tirées de ses propres expériences, dont la publication est prévue pour l'année prochaine et avec laquelle elle entend poursuivre son combat.

"Pourquoi pensez-vous que je me batte ? Pourquoi suis-je payée pour le faire ? Parce que j'aime être devant la caméra", telles sont quelques-unes des questions que se pose l'écrivain dans son nouveau travail.