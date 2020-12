James Hamblin, ce spécialiste de la médecine préventive qui interroge comment et à quelle fréquence on se lave

Crédit photo, Cortesía: James Hamblin Légende image, Hamblin realizó una investigación sobre la limpieza de la piel que se convirtió en un libro recientemente publicado.

"Parfaitement bien", répond le Dr James Hamblin à la question de savoir comment il se sent cinq ans après avoir pris la décision d'arrêter de se doucher.

"On s'y habitue. C'est normal", dit-il à BBC Mundo depuis les États-Unis.

Hamblin a 37 ans, il est professeur à l'école de santé publique de l'université de Yale et spécialiste en médecine préventive.

Il est également l'un des journalistes du magazine américain The Atlantic , dans lequel il a écrit : I Quit Showering, and Life Continued (J'ai arrêté de me doucher et la vie continue).

"Nous passons deux années entières de notre vie à nous baigner. Combien de ce temps (et de l'argent et de l'eau) est gaspillé ? C'est ce que dit l'article publié en 2016.

Cette année, il en a publié une autre qu'il a intitulée : You're Showering Too Much (Vous vous douchez trop).

Et bien qu'il insiste sur le fait que nous ne devons jamais cesser de nous laver les mains avec du savon, il pense qu'avec d'autres parties du corps, nous ne devons pas être aussi tenaces.

Non seulement il a parlé de sa décision, mais aussi des cinq années de recherche qui ont porté leurs fruits : Clean : The New Science of Skin and the Beauty of Doing Less (Propre : la nouvelle science de la peau et la beauté de le faire) , qu'il a publié cette année.

Et c'est que, en fait, les deux choses sont liées.

A titre expérimental

Alors quand on lui demande pourquoi il a arrêté de se doucher, il s'arrête et répond :

Crédit photo, Getty Images Légende image, ¿Cuán necesario es bañarse casi todos los días y cuán necesarios son los productos que usamos al hacerlo?

"C'est une longue histoire et il faut vraiment le livre pour l'expliquer. Mais je voulais comprendre ce qui se passe".

"Je connais beaucoup de gens qui se baignent très peu. Je savais que c'était possible, mais je voulais l'essayer pour moi-même afin de voir quel en serait l'effet."

Et en 2015, il a pris la décision. Qu'avez-vous remarqué ? Quel a été l'effet ?

"Encore une fois, c'est une longue réponse", répond-il. "Avec le temps, votre corps s'y habitue de plus en plus, donc il ne sent pas si mauvais si vous n'utilisez pas de déodorant et de savon."

"Et votre peau ne devient pas aussi grasse quand vous arrêtez d'utiliser des savons agressifs."

"De nombreuses personnes utilisent un shampoing pour enlever les huiles de leurs cheveux et appliquent ensuite un après-shampoing pour ajouter des huiles synthétiques. Si vous parvenez à briser ce cycle, vos cheveux finiront par redevenir comme ils étaient lorsque vous avez commencé à utiliser ces produits".

"Mais l'essentiel est de comprendre que cela prend du temps (pour voir l'effet), que cela ne se fait pas du jour au lendemain, que ce n'est pas immédiat".

Elle souligne que dans son cas, le processus a été progressif : elle a commencé à utiliser moins de savon, de shampoing et de déodorant et à se laver moins souvent, ce qu'elle faisait presque tous les jours.

"Il y avait des moments où je voulais prendre une douche parce qu'il me manquait, qu'il sentait mauvais et que j'avais l'impression d'avoir grossi. Mais cela a commencé à m'arriver de moins en moins".

Et la raison en est qu'à mesure qu'il utilisait "de moins en moins", il a commencé à avoir besoin de "moins en moins".

Il y a quatre ans

Dans son article de 2016, Hamblin écrit que "l'odeur corporelle est le produit de bactéries qui vivent sur notre peau et se nourrissent des sécrétions huileuses de la sueur et des glandes sébacées à la base de nos follicules pileux".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Continuamente estamos siendo acechados por microbios, pero no todos nos causan problemas.

En appliquant des produits sur notre peau et nos cheveux tous les jours, "une sorte d'équilibre entre les huiles de la peau et les bactéries qui vivent" est perturbé.

"Lorsque vous prenez une douche agressive, vous détruisez les écosystèmes . Ils se repeuplent rapidement, mais les espèces sont déséquilibrées et ont tendance à favoriser les types de microbes qui produisent des odeurs", explique-t-il dans le texte.

Mais, au bout d'un certain temps, un processus de régulation se met en place : "Votre écosystème atteint un état stable et vous cessez de sentir mauvais (...) Vous ne sentez pas l'eau de rose (...) Vous sentez juste comme une personne".

En fait, dans une interview publiée cette année sur le site de l'université de Yale, Hamblin a précisé que ce n'est pas que je ne sentais pas, mais que "les populations de microbes dans mon corps ne produisent pas la puanteur corporelle classique qu'elles ont toujours.

Entre les odeurs

En août, Amy Barrett, une journaliste de BBC Science Focus, a demandé à Hamblin si elle craignait qu'il "sente" et que les gens soient "trop polis" pour le remarquer.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Menos duchas significan menos productos que comprar.

Et il a dit que pendant un certain temps, il a dû demander "aux collègues, aux amis et aux personnes qu'il connaissait d'être honnêtes" pour s'assurer qu'il n'était pas le seul à ne pas percevoir une odeur désagréable.

C'est ainsi, explique-t-il, qu'il a atteint un point où il ne produit plus cette mauvaise odeur que nous connaissons si bien.

Il a une odeur "propre", que sa femme aime et qui pour les autres n'est "pas mauvaise".

"Pendant la plus grande partie de notre histoire, nous avons eu des odeurs qui faisaient partie de notre façon de communiquer avec les autres", explique-t-il.

Et cela, dernièrement, a été largement éliminé de notre biologie sociale.

"Nous espérons donc que les gens ne sentent rien ou qu'ils sentent le parfum, l'eau de Cologne, le gel douche, ou encore qu'ils sentent mauvais. S'il y a une odeur humaine détectable, elle est négative".

M. Barrett lui a également demandé ce que cela signifiait exactement quand il a dit qu'il avait arrêté de se baigner il y a cinq ans : As-tu changé la douche pour la baignoire ? Comment est la routine ?

"Dans le livre, je le dis dans un sens traditionnel. Je me rince quand j'ai besoin ou quand je veux, juste avec de l'eau, rapidement, surtout quand mes cheveux ont l'air de venir de se réveiller ou si j'ai quelque chose de visiblement sale. Mais vous pouvez exfolier, vous pouvez enlever les huiles simplement en frottant avec vos mains et en peignant vos cheveux de temps en temps. Et c'est tout. "

Se laver les mains avec du savon et se brosser les dents restent des gestes essentiels dans votre régime de nettoyage.

L'enquête

Se doucher de moins en moins pour voir la réaction de son corps faisait partie du processus de recherche pour son livre.

Crédit photo, Cortesía: James Hamblin Légende image, Hamblin también es el presentador de una serie de videos de salud que se llama: "Si nuestros cuerpos hablaran".

Il s'est également entretenu avec un grand nombre de personnes, dont des spécialistes de différents domaines, tels que des dermatologues, des immunologistes, des allergologues et même des théologiens.

Il s'est rendu dans des savonneries et des laboratoires de microbiologie et a fouillé dans la théorie et l'histoire, il y a des siècles, pour revenir à ce qui est aujourd'hui l'industrie florissante des soins de la peau.

Se doucher presque tous les jours avec différents produits, savons, gels, crèmes, est-ce un concept moderne ?

"Oui, parce qu'avant, nous n'avions pas l'eau courante. La plupart des gens n'ont pas eu accès à l'eau courante avant les cent dernières années".

"C'était quelque chose que la royauté pouvait peut-être faire, les rois et les reines, mais que les gens ne pouvaient faire qu'occasionnellement. Peut-être qu'ils allaient dans une rivière ou un lac, mais ce n'était pas quelque chose que nous devions faire tous les jours".

"Aussi, nous n'avions pas la capacité de produire en masse. Donc beaucoup de gens utilisaient des savons faits maison et ils ne les utilisaient pas tous les jours parce qu'ils étaient trop durs pour la peau. C'est très moderne".

Pourquoi vous demandez-vous comment nous nous douchons et combien de fois nous le faisons ? Et ce n'est pas seulement à propos des produits que nous utilisons, mais aussi de la fréquence à laquelle nous nous lavons, n'est-ce pas ?

"C'est un événement très nouveau dans l'histoire de l'humanité : que nous devions consacrer autant de temps, d'argent et de ressources au bain et si cela est combiné avec les connaissances que nous avons sur le microbiome de la peau. Je suis curieux de penser que nous en faisons peut-être trop et qu'il pourrait être bénéfique de réduire nos dépenses. "

Entre des milliards

Selon Hamblin, "tout le temps, nous avons des milliards de microbes qui vivent sur nous et qui ne nous causent aucune maladie".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Hamblin nunca deja de lavarse las manos con jabón.

"Et quand nous nous lavons la peau, nous changeons ces populations microbiennes et nous ne savons toujours pas si c'est bien ou mal".

Et il insiste sur le fait que les mains sont une exception, car c'est extrêmement important pour éviter de contracter et de propager des infections.

"Les microbes de notre peau sont aussi importants pour son apparence et notre santé que le microbiote intestinal l'est pour le système digestif".

Cependant, historiquement, nous avons associé les microbes à quelque chose de négatif "parce que nous ne les avons trouvés" que lorsque nous cherchions les causes d'une maladie.

"Mais aujourd'hui, au cours de la dernière décennie, grâce à la technologie de séquençage de l'ADN, nous savons que les microbes sont partout et qu'ils ne provoquent généralement pas de maladies. C'est une très petite minorité qui en est atteinte", explique-t-il.

"Cela devrait amener les gens à repenser à ce qu'ils essaient de faire lorsqu'ils nettoient car, bien sûr, nous voulons nous débarrasser des maladies causées par les microbes, mais nous ne voulons pas nous débarrasser de tous".

Une interface formidable

Et, comme il l'a expliqué dans l'interview de BBC Science Focus, la peau est un organe immunitaire fondamental.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Nuestra piel es una aliada extraordinaria del sistema inmunológico.

"Ces microbes sur notre peau sont l'interface entre le monde naturel et nous", a-t-il déclaré.

"Les cellules immunitaires de notre sang sont filtrées par la peau et sont en contact avec les signaux que nous recevons de notre environnement" et, ce faisant, elles nous aident à le percevoir et à le comprendre.

Et c'est essentiel pour que le système immunitaire "ne réagisse pas de manière excessive à des choses qui sont inoffensives et qu'il réagisse très efficacement à des choses qui sont ...".

Pensez-vous que nous nous faisons une fausse idée de ce qui doit être propre ?

"Je ne pense pas que tout le monde partage la même idée de ce que c'est que d'être propre", dit-il.

Certaines personnes l'associent à l'élimination des germes et des microbes, mais nous devons nous rappeler qu'ils nous accompagnent en permanence et qu'ils ne sont pas tous mauvais.

"Peut-être que c'est plus une sensation. En fait, c'est très difficile à définir".

L'habitude de se doucher a-t-elle été surestimée ?

"Je dirais que c'est une préférence, mais pas une nécessité médicale."

Alors que beaucoup de gens aiment prendre un bain, d'autres ne se douchent pas et se sentent bien aussi, dit le médecin.

Si vous voulez essayer

Son approche minimaliste signifie non seulement moins de temps sous la douche, mais aussi moins d'emballages et de récipients et, bien sûr, moins d'eau.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Algunas personas que quieran probar un cambio pueden empezar con duchas más cortas y menos frecuentes para ver cómo se sienten, indica el experto.

"Je ne dis pas aux gens qu'ils devraient abandonner (le bain)", dit Hamblin.

Il souligne qu'il n'a aucun intérêt à suggérer ce qui est bien et ce qui est mal, ou à laisser entendre que son approche est la meilleure pour tout le monde. C'est simplement celle qui lui convient.

"Mais pour les personnes qui ont eu des problèmes de peau ou qui voudraient simplement essayer, je dirais d'en faire moins, de commencer lentement et de progresser jusqu'à ce que vous vous sentiez bien.

Par exemple, la réduction du shampoing a été un point de départ pour certains, tandis que d'autres préfèrent commencer par un déodorant plus doux.

"Vous pouvez commencer par des douches plus courtes, moins fréquentes, plus froides, moins de savon", dit-il.

"Il n'est pas nécessaire que ce soit dramatique".

Et il y a un élément qu'il considère comme essentiel : lorsque nous pensons à la santé de notre peau, il est important de se rappeler que, dans une large mesure, elle est le résultat de notre mode de vie, de notre façon de dormir, de ce que nous mangeons, de notre niveau de stress, de notre activité physique, de la boisson que nous buvons, entre autres facteurs.

"L'industrie qui vend des produits de soins personnels et des savons est très axée sur la vente de solutions d'actualité (application externe et locale)".

Si certaines de ces solutions peuvent être utiles, dit-il, il est important de penser à une approche "de l'intérieur vers l'extérieur" de la santé dermatologique.

Il estime qu'il est essentiel de distinguer ce qui relève de la science de ce qui relève du marketing, car nous utilisons parfois plus de produits que ce dont nous avons réellement besoin, car nous pensons que cela nous rend plus sain.