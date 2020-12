Gendarmes tués en France : le tireur retrouvé mort

Le tireur a tué un officier et en a blessé un autre. Il a ensuite mis le feu à la maison et a tué deux autres officiers qui sont arrivés. La femme a été secourue.

Le maire de Saint-Just, François Chautard, a déclaré au Figaro que la maison avait brûlé et que les agents avaient tenté de déterminer si le suspect, lourdement armé, était toujours à l'intérieur ou s'était échappé.

Mais le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé plus tard que le suspect avait été retrouvé mort.

M. Darmanin, qui s'est ensuite rendu sur les lieux, a désigné le premier officier qui est mort comme étant le brigadier Arno Mavel, 21 ans, et les deux qui sont morts lors du second incident comme étant le lieutenant Cyrille Morel, 45 ans, et l'adjudant Rémi Dupuis, 37 ans.