Cinq changements majeurs qui vont révolutionner l'emploi dans les années à venir

C'est ce que l'on appelle le "double coup" concernant l'emploi, un concept qui inclut les transformations à court terme dues à la crise économique mondiale et celles plus profondes qui seront projetées dans le temps, selon les recherches effectuées par le Forum économique international (WEF).

Contrairement aux théories catastrophiques qui anticipent un monde dominé par les machines où les êtres humains seront remplacés par des robots, les conclusions du WEF soulignent les opportunités qui s'ouvrent à ceux qui ont la possibilité de se former et de s'adapter aux nouvelles demandes.

"De nombreuses opportunités seront créées par les emplois émergents, mais des investissements sont nécessaires pour permettre aux travailleurs de se former et de s'adapter aux nouveaux emplois", dit-elle."

Des investissements qui devraient être réalisés par les entreprises elles-mêmes et par les gouvernements, ajoute-t-elle, pour développer une main-d'œuvre plus qualifiée.

La pensée analytique, la créativité et la flexibilité seront parmi les compétences les plus recherchées en 2025.

À cela s'ajoute la capacité de réflexion critique et de résolution des problèmes, caractéristiques qui traversent les différents profils professionnels et qui prendront de plus en plus d'importance à l'avenir.