Le Royaume-Uni ferme ses frontières aux voyageurs en provenance d'Afrique du Sud à cause de la nouvelle souche du coronavirus

Cependant, on pense que le nombre de cas est plus élevé au Royaume-Uni pendant le pic du printemps dernier, lorsque les tests étaient beaucoup plus limités.

Le 26 décembre, six millions de personnes supplémentaires en Angleterre seront soumises aux restrictions de niveau quatre, les plus strictes.

Environ deux tiers des personnes testées positives à Londres, dans l'est de l'Angleterre et dans le sud-est du pays pourraient avoir la nouvelle variante - mais ce n'est qu'une estimation basée sur les gènes détectés par les tests, selon l'ONS.

Entre-temps, plus de 6 000 camions sont toujours retenus dans le Kent, dans le sud-est de l'Angleterre, et les conducteurs sont soumis à un test de dépistage du Covid-19 avant d'être autorisés à traverser la Manche. La France avait imposé une interdiction temporaire de voyager en début de semaine en raison des inquiétudes suscitées par la nouvelle variante britannique du Covid-19.

Le ministre des transports Grant Shapps a déclaré qu'il est d'accord avec son homologue français pour que la frontière à l'Eurotunnel et à Douvres et Calais reste ouverte pendant la période de Noël "pour aider les transporteurs et les citoyens à rentrer chez eux le plus rapidement possible".