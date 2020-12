L'année 2020 en images : Un regard par mois sur une année extraordinaire

Un virus mortel émerge en Chine et on en sait peu sur lui. En l'absence d'équipements de protection adéquats, certaines personnes se tournent vers les objets de la vie quotidienne comme alternative.

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

Une femme kenyane regarde, impuissante, un essaim de criquets pèlerins descendre sur ses terres. Après avoir détruit les récoltes en Iran, au Pakistan et en Inde, les insectes se sont répandus en Afrique de l'Est.

AOÛT

L'une des plus puissantes explosions non nucléaires de l'histoire a détruit le port de Beyrouth au Liban. Plus de 200 personnes ont été tuées et des milliers ont été blessées. Le pianiste Raymond Essayan, photographié ici, a souffert d'une commotion cérébrale et a été laissé sans abri par la catastrophe.