Coronavirus : comment notre système immunitaire vieillit et comment nous pouvons arrêter ce processus

Laura Plitt

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le système immunitaire c'est ce qui défend notre corps contre le virus.

Le système immunitaire a été d'une importance capitale pendant la pandémie de covid-19.

Ce n'est pas étonnant. Ce réseau complexe de cellules, tissus et organes est la principale arme dont dispose notre organisme pour se défendre contre le SRAS-CoV-2, le nouveau coronavirus à l'origine de cette maladie.

Comme toute autre partie du corps, le système immunitaire vieillit au fil des ans, ce qui nous rend plus vulnérables aux infections, au cancer et à toutes sortes de maladies.

C'est l'une des raisons pour lesquelles - outre la prévalence des maladies préexistantes - les personnes de plus de 65 ans sont plus exposées au risque d'attraper la covariectomie et de développer une forme plus virulente de la maladie.

Cependant, l'âge du système immunitaire ne coïncide pas nécessairement avec l'âge chronologique. Et en vieillissant, cet écart pourrait s'accentuer.

"Nous pouvons avoir des individus qui ont chronologiquement 80 ans et qui ont un système immunitaire qui ressemble à celui d'un homme de 62 ans. Ou le contraire : une personne de 60 ans dont le système immunitaire ressemble à celui d'une personne beaucoup plus âgée", explique Shai Shen-Orr, immunologiste à l'Institut de technologie du Technion israélien, à BBC World.

Ce qui est également intéressant, c'est que nous pouvons ralentir son vieillissement (ou éventuellement inverser son âge) en suivant une série de mesures simples.

Mais avant de voir comment faire, rappelons-nous comment cela fonctionne et comment cela se détériore avec l'âge.

Moins de cellules B et T

Le système immunitaire a deux bras, chacun composé de différents types de cellules.

D'une part, il y a la réponse dite innée, qui est la première ligne de défense qui est activée presque immédiatement lorsqu'elle détecte la présence d'un organisme étranger.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tout ce que nous pouvons faire pour maintenir la santé immunitaire aide dans la lutte contre la covid-19

Cette réponse contient "les neutrophiles, qui s'attaquent surtout aux bactéries ; les monocytes, qui aident à organiser le système immunitaire, alertant les autres cellules immunitaires qu'il y a une infection ; et puis il y a les NK (ou cellules tueuses), dont le travail consiste à combattre les virus ou le cancer. Ces trois cellules ne fonctionnent pas aussi bien quand on vieillit", a déclaré Janet Lord, directrice de l'Institut de l'inflammation et du vieillissement de l'Université de Birmingham au Royaume-Uni, à BBC Mundo.

D'autre part, il y a la réponse adaptative, composée de lymphocytes T et B qui combattent un pathogène spécifique. Cette réponse prend quelques jours pour s'activer, mais une fois qu'elle est activée, elle se souviendra de l'agent pathogène pour l'avenir et le combattra à nouveau, s'il réapparaît.

"Quand on vieillit, on produit moins de nouveaux lymphocytes dont on a besoin pour combattre une nouvelle infection comme le SRAS-CoV-2", dit Lord.

"Et même ceux que votre corps a fabriqué dans le passé pour combattre une autre infection ne fonctionnent pas très bien non plus avec l'âge", ajoute-t-il.

En d'autres termes, le vieillissement entraîne un déclin de toutes les fonctions du système immunitaire.

La réponse innée produit un peu plus de cellules mais elles ne fonctionnent pas aussi bien, et la réponse adaptative produit moins de lymphocytes B (qui sont fabriqués dans la moelle osseuse et sont responsables de la production d'anticorps) et moins de lymphocytes T (qui sont produits dans le thymus et identifient et tuent les agents pathogènes ou les cellules infectées).

La diminution des cellules T est due au fait que "le thymus commence à rétrécir à l'âge de 20 ans. Il devient de plus en plus petit, et lorsque vous atteignez 65 ou 70 ans, il n'en reste plus qu'environ 3 % (dans le corps)", dit Lord.

La perte des cellules qui stockent la mémoire des agents pathogènes signifie qu'en vieillissant, nous perdons non seulement la capacité de répondre à une infection, mais aussi aux vaccins qui les préviennent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La marche est un exercice simple et accessible à tous.

Dans le cas du vaccin contre la grippe, par exemple, "40 % des adultes de plus de 65 ans ne réagissent pas au vaccin", explique M. Shen-Orr.

Un autre problème est que l'âge entraîne davantage d'inflammation dans le sang et les tissus, ce que l'on appelle l'inflammation (combinaison des mots "inflammation" et "vieillissement").

"En plus de ne pas fonctionner de manière optimale, les cellules du système immunitaire ont tendance à provoquer des inflammations, ce qui entraîne de nombreuses maladies", explique M. Lord.

Tous ces changements qui se produisent en vieillissant "rendent plus difficile la guérison d'une infection ou d'une blessure, et certaines infections peuvent devenir chroniques", explique Encarnación Montecino, chercheuse à l'Université de Californie aux États-Unis, à BBC Mundo.

"Des infections qui étaient sous contrôle peuvent réapparaître (comme le zona ou la tuberculose), augmenter la susceptibilité à de nouveaux agents pathogènes (grippe, pneumonie) et l'incidence du cancer", ajoute-t-elle.

Ce n'est pas toujours une question d'âge

Bien qu'avec le temps, nous subissions tous une détérioration dont la trajectoire est prévisible, ce qui varie énormément, c'est le rythme auquel chaque individu le fait, influencé par la génétique, mais aussi - et dans une large mesure - par le mode de vie.

Jusqu'à récemment, il n'était pas possible de déterminer l'âge du système immunitaire, mais les recherches de M. Shen-Orr et de son équipe, en collaboration avec l'université de Stanford aux États-Unis, ont réussi à créer une méthode permettant d'obtenir ces informations, cruciales pour parvenir à des traitements efficaces.

"En analysant la composition de 18 types de cellules du système immunitaire et l'expression des gènes dans un échantillon de sang, nous pouvons établir à quel stade du processus de vieillissement se trouve le système immunitaire d'une personne", explique M. Shen-Orr.

La variation de la vitesse du processus de détérioration est également liée à la différence entre les sexes.

"Si les deux sexes souffrent du vieillissement, en raison des effets spécifiques des hormones sexuelles, certains paramètres vieillissent à des rythmes différents chez les hommes et les femmes", explique M. Montecino.

Par exemple, chez les femmes, "la ménopause produit un nivellement des effets protecteurs de l'œstrogène".

Quitter son fauteuil

La bonne nouvelle, comme nous l'avons mentionné au début, est que le processus de vieillissement peut être ralenti.

L'essentiel est de rester physiquement actif : "rester assis longtemps aujourd'hui est pour le corps ce que le tabagisme était auparavant", explique M. Lord, en le comparant à cette habitude que de nombreuses personnes ont déjà abandonnée.

"Dans des études menées auprès de personnes actives de la jeunesse à la vieillesse - des cyclistes jusqu'à 80 ans qui ont continué à faire 100 ou 150 km par semaine - les résultats ont été incroyables", dit Lord.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il est mauvais de rester assis trop longtemps.

"Ils avaient beaucoup de cellules T et le thymus n'avait pas rétréci."

"Dans une autre étude qui a suivi le nombre de pas par jour, elle a constaté que si vous en faites 10 000, vos neutrophiles ressemblent à ceux d'un jeune de 20 ans."

"Je pensais que ce chiffre était une invention des gens qui vendaient des appareils pour les mesurer, mais quand nous avons fait l'étude, j'ai été totalement surpris", avoue Lord.

Tout dépend de votre condition physique, mais en gros, il s'agit de faire des exercices simples comme se lever et monter et descendre sur la pointe des pieds, monter les escaliers et soulever un peu de poids avec les bras si vous êtes plus âgé ou pas en bonne forme, et faire des exercices intenses pendant de courtes périodes si vous êtes en bonne forme.

"Faites quelque chose. Tout ce que vous pouvez faire est utile".

Retour au passé

C'est une chose de ralentir le rythme du vieillissement et une autre d'inverser le processus.

Est-ce possible ?

L'analyse de la chercheuse de Birmingham et de son équipe ne s'est pas concentrée sur ce point, mais Lord souligne qu'une petite étude (avec 12 participants) publiée l'année dernière a montré, pour la première fois, qu'en utilisant trois médicaments différents, l'âge immunitaire et l'âge biologique pouvaient être inversés en 2 ans.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une des études de Birmingham a montré que les cyclistes plus âgés qui étaient encore actifs avaient le système immunitaire d'une jeune personne.

M. Shen-Orr mentionne une étude sur un médicament sur lequel lui et son équipe travaillent mais dont les résultats n'ont pas encore été publiés, ce qui montre également que l'inversion est possible.

"Nous avons constaté une diminution [de l'âge immunitaire], mais nous ne savons pas encore si elle sera maintenue de façon permanente", dit-il.

Mais arrêter le déclin est une étape plus qu'importante.