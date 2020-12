Noël : le pape François plaide pour l'accès de tous au vaccin contre les coronavirus

"Que le Fils de Dieu renouvelle chez les dirigeants politiques et gouvernementaux un esprit de coopération internationale, à commencer par les soins de santé, afin que tous aient accès aux vaccins et aux traitements", a-t-il déclaré.

"En ce moment de l'histoire, marqué par la crise écologique et de graves déséquilibres économiques et sociaux que la pandémie de coronavirus n'a fait qu'aggraver, il est d'autant plus important que nous nous reconnaissions comme frères et sœurs".