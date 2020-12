Covid-19: les Philippines et leur baby-boom de confinement

Howard Johnson & Virma Simonette & Flora Drury

BBC News

Légende image, Rovelie Zabala avec certains de ses enfants

Rovelie Zabala est enceinte de son dixième enfant, une grosses très avancée.

Pendant que nous parlons, la jeune femme de 41 ans se penche d'un angle gênant, utilisant toute la force de son dos pour tenir son neuvième enfant dans ses bras.

"Carl, Jewel, Joyce..." Alors que Rovelie nomme ses enfants, Charlie, six ans, lance à sa mère un regard de désapprobation. "Désolé, il s'appelle Charlie", dit Rovelie, innocemment.

Rovelie avait eu sept enfants avant de se mettre au planning familial, mais cette dernière addition a été une surprise conçue pendant l'un des confinements les plus stricts du monde, qui a vu des soldats patrouiller dans les rues avec des véhicules blindés de transport de troupes, des postes de contrôle de police limitant les mouvements et un seul membre de la famille autorisé à sortir pour faire des courses.

Le confinement a également empêché des centaines de milliers de femmes d'avoir accès au contrôle des naissances, ce qui a entraîné la répétition de récits de grossesses non planifiées comme celle de Rovelie dans tout le pays.

En effet, on estime que 214 000 bébés non planifiés supplémentaires vont naître l'année prochaine, selon les projections de l'Institut de la population de l'Université des Philippines et du Fonds des Nations unies pour la population. Ces enfants naîtront dans des hôpitaux déjà débordés par 1,7 million de naissances par an, principalement dans des familles qui ont du mal à joindre les deux bouts.

Et ce n'est qu'un début.

Car la pandémie n'est pas la seule raison pour laquelle les Philippines sont confrontées à une crise démographique - un examen plus approfondi révèle un problème qui se prépare depuis des années.

Une forte emprise

La capitale des Philippines, Manille, est une ville aux multiples facettes, avec 13 millions d'habitants coincés entre la baie de Manille et la chaîne de montagnes de la Sierra Madre. En moyenne, plus de 70 000 personnes sont coincées dans chaque kilomètre carré, selon les données de 2015.

L'écrasement se fait sentir partout, des embouteillages de la ville aux prisons, où les gens dorment comme des sardines dans des cellules surpeuplées à 300 %.

Et ce sont les pauvres qui vivent dans les zones les plus surpeuplées, où certains en sont réduits à manger de la viande pillée dans les décharges.

Crédit photo, AFP Légende image, Les détenus de la prison chroniquement surpeuplée de Quezon City à Manille au début de cette année

Les experts affirment qu'une partie de cette pauvreté est directement attribuable au taux de natalité élevé du pays, car les recherches ont montré qu'un taux de fécondité de près de deux enfants par mère, de sorte que la population ne croît ni ne diminue, stimule le développement d'un pays en réduisant le nombre de personnes nées dans la pauvreté.

En retour, une population réduite reçoit une part plus importante du budget national, ce qui améliore les chances de vie durable pour tous.

Le gouvernement philippin le sait également. Depuis les années 1960, il s'est efforcé de faire baisser le taux de fécondité avec un certain succès. Ainsi, alors que la population a presque triplé, passant de 35 millions à 110 millions d'habitants aujourd'hui, le taux est passé de 6,4 en 1969 à 2,75 en 2020.

Pourtant, ils ont eu beaucoup moins de succès que la Thaïlande, autre pays d'Asie du Sud-Est, au cours de la même période. Ce pays bouddhiste a fait baisser son taux de fécondité de 5,8 enfants par mère à la fin des années 1960 à 1,5 en 2020, selon les données des Nations unies.

Son taux de pauvreté s'élève désormais à 10 %, contre 17 % aux Philippines.

Mais pourquoi cette différence ? En partie à cause de la très grande influence de l'Église catholique des Philippines, qui a mené la charge en s'opposant à la contraception, en encourageant la procréation avec le verset : "Soyez féconds, et multipliez".

Légende image, Femmes enceintes au Dr Jose Fabella Memorial Medical Hospital

"Bien sûr que nous allons nous y opposer [à la contraception]", me dit le père Jérôme Secillano, de la Conférence des évêques catholiques des Philippines, par appel vidéo.

"Cela fait partie du mandat de ne pas autoriser ces pilules dites de reproduction... la soi-disant "persuasion morale" est juste là pour rappeler aux gens les impacts moraux, les impacts négatifs qu'elle aura sur nous. Mais si les gens n'adhèrent pas à notre appel, alors qu'il en soit ainsi".

Malgré les réticences de l'Église, les Philippines ont pris les choses en main, avec Ernesto Pernia, l'ancien ministre socio-économique du président Rodrigo Duterte, qui soutient que les récents progrès en matière de réduction de la pauvreté peuvent être directement attribués à une meilleure application par le gouvernement de la loi de 2012 sur la santé reproductive (RHL), qui a rendu l'éducation sexuelle et la contraception plus librement accessibles aux pauvres.

Covid, cependant, pourrait anéantir ces gains durement acquis.

"Nous allons perdre les quatre années que nous avons passées à travailler sur ce programme", a déclaré Juan Antonio Perez, directeur exécutif de la Commission de la population et du développement (POPCOM). "Nous aurons plus de grossesses non planifiées, à l'heure actuelle, c'est un taux de trois sur dix qui ne sont pas planifiées, cela pourrait atteindre probablement la moitié des grossesses non planifiées l'année prochaine, dans le pire des cas".

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, L'histoire d'une jeune femme qui n'a pas d'enfant, au Niger.

L'usine à bébés

Le personnel du Dr Jose Fabella Memorial Medical Hospital est habitué à être très occupé. En 2012, l'hôpital a accouché jusqu'à 120 bébés par jour, ce qui a conduit à ce que la vieille maternité de l'époque coloniale américaine soit surnommée "The Baby Factory".

La situation s'est améliorée, le nombre de bébés est tombé à environ la moitié depuis l'approbation du LHR en 2012. Mais aujourd'hui, ils se préparent au "baby boom".

Lorsque nous entrons dans le "Ward One", nous sommes frappés par une cacophonie de bébés en pleurs.

La chambre, de la taille d'un demi-terrain de football, est composée de rangées de lits simples à armature métallique, poussés deux par deux. Les ventilateurs s'éloignent en tourbillonnant, et n'ont pas la moindre prise sur la chaleur et l'humidité.

Les mères, vêtues de robes d'accouchement, de masques et d'écrans faciaux, sont assises pour bercer leurs nouveau-nés.

"En ce moment, vous n'avez que trois ou quatre patients dans deux lits réunis", nous dit le Dr Diana Cajipe.

"Malheureusement, nous n'avons pas de place, mais beaucoup d'autres patients vont venir. C'est déjà bien au-dessus de la capacité maximale de l'hôpital. Il peut atteindre six à sept personnes dans deux lits réunis".

Mais le virus ne cause pas seulement un problème de nombre : le mois dernier, l'hôpital a dû fermer temporairement après que sept des résidents et une infirmière aient été testés positifs. À une telle proximité, il n'est pas difficile de voir à quelle vitesse le virus se propagerait.

La direction de l'hôpital espère qu'un nouveau bâtiment offrira plus d'espace pour les lits, mais il n'est pas encore terminé.

"Hérétiques"

Aux yeux de M. Pernia, il ne fait aucun doute que le coût à long terme du baby boom sera encore plus la "pauvreté intergénérationnelle" : les pauvres qui donnent naissance à des enfants que le système ne peut tout simplement pas gérer.

Mais le Covid-19 a également mis à rude épreuve un budget national déjà très sollicité, ce qui causera d'autres problèmes.

"Je disais que nous avons besoin d'au moins 2 milliards de pesos (41,5 millions de dollars) par an pour vraiment mettre en œuvre le programme démographique", a déclaré M. Pernia. "Mais le budget accordé à la commission de la population est d'environ un demi-milliard de pesos (10,4 millions de dollars), soit environ un quart de ce qui est nécessaire".

Crédit photo, AFP Légende image, The Catholic Church has been at the forefront of rallies opposing contraception

Le président Duterte est un fervent défenseur du planning familial, dit M. Pernia, mais il est "plus axé sur la drogue et la corruption", faisant en partie allusion à une répression sanglante et violente contre les consommateurs et les trafiquants de drogue.

Le RHL a également dû faire face à des poursuites judiciaires de la part d'organisations caritatives alliées à l'Église catholique, ce qui a eu pour conséquence que la pilule du lendemain reste illégale et que les mesures de planning familial sont refusées aux mineurs, sauf s'ils ont un consentement parental.

Il est à noter que les Philippines ont le deuxième taux de grossesse chez les adolescentes le plus élevé d'Asie du Sud-Est. La pandémie, prévient POPCOM, pourrait faire grimper ce chiffre de 20 %.

L'Église catholique nie les accusations portées contre elle et demande instamment au gouvernement de faire plus pour combler le fossé entre les riches et les pauvres dans le pays.

"Il est toujours bon pour ces hérétiques de blâmer l'église pour les échecs de ce soi-disant système de santé reproductive", déclare le père Jérôme Secillano. "Avec la situation que nous avons actuellement, que feront les préservatifs aux personnes qui sont embourbées dans la pauvreté ? Que feront ces pilules aux personnes qui ont faim ? Il s'agit de donner la priorité à ce dont les gens ont vraiment besoin en ce moment".

Le souci numéro un

Rovelie ne connaît que la pauvreté dont ces hommes parlent. Elle vit à Baseco, Tondo, l'une des régions les plus densément peuplées du monde.

Mais elle connaît aussi l'Église catholique et ses enseignements sur la contraception et l'avortement.

"Quand je n'étais enceinte que d'un mois, j'ai dit à mon partenaire que je voulais avorter parce que la vie est difficile", nous confie-t-elle alors que nous sommes assis sur la plaine inondable d'un fleuve fétide, l'une des rares régions où l'on peut trouver un peu de paix dans cette communauté animée.

"Mais il a dit que nous pouvons nous en sortir. J'ai continué plutôt que de commettre un péché.

"Cela fait presque trois mois que nous nous sommes séparés."

Essuyant ses larmes, Rovelie dit qu'elle s'inquiète des perspectives de ses enfants. Au moment où nous parlons, les gens se dispersent alors qu'une voiture de patrouille de police cogne le long d'une route boueuse, à la recherche d'un trafiquant de drogue. La vente de drogue, souligne Rovelie, est l'un des seuls moyens de "s'échapper". Maintenant que la pandémie de Covid-19 a plongé l'économie philippine dans la récession, les perspectives sont plus sombres que jamais.

"C'est mon souci numéro un, si je peux encore soutenir leur éducation", dit Rovelie.