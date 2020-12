Coronavirus : un médecin noir américain meurt, alléguant des soins hospitaliers racistes

Des études montrent que les Noirs sont plus exposés au risque de Covid que les Blancs.

Dans son message du 4 décembre sur Facebook, elle a décrit comment sa douleur avait été minimisée par le médecin, qu'elle disait être blanc, bien qu'elle ait pleuré et qu'elle ait eu des difficultés à respirer:

"Il n'a même pas écouté mes poumons, il ne m'a pas touchée d'aucune manière. Il n'a procédé à aucun examen physique. Je lui ai dit : vous ne pouvez pas me dire ce que je ressentais", a-t-elle écrit.

Selon une déclaration de l'hôpital, "en tant qu'organisation engagée dans l'équité et la réduction des disparités raciales dans les soins de santé, nous prenons les accusations de discrimination très au sérieux et nous enquêtons sur chaque allégation".

"Nous sommes fidèles à l'engagement et à l'expertise de nos soignants et à la qualité des soins prodigués à nos patients chaque jour", a-t-elle ajouté.

Le Dr Moore laisse dans le deuil son fils de 19 ans, Henry, et ses parents, qui souffrent de démence, selon une page GoFundMe mise en place pour aider à couvrir les dépenses de la famille. Cette page a déjà permis de récolter plus de 55 millions FCFA (102 000 dollars).

Le Dr Moore a été testé positif pour le Covid-19 le 29 novembre et a été admis avec une forte fièvre alors qu'elle crachait du sang et avait du mal à respirer. Mais même en tant que médecin elle-même, elle a déclaré avoir eu du mal à se faire soigner.

Le médecin a dit qu'elle avait dû plaider pour des doses d'antiviral Remdesivir et demander un scanner de sa poitrine. Le médecin lui aurait dit à un moment donné qu'elle n'avait pas droit à ce médicament et qu'elle devait rentrer chez elle.

"Il m'a fait sentir comme si j'étais une droguée", a déclaré le Dr Moore dans une vidéo sur Facebook. "Et il savait que j'étais un médecin. Je ne prends pas de narcotiques. J'avais mal."

Le Dr Moore a écrit qu'elle avait demandé un avocat médical et avait demandé à être transférée ailleurs. Elle a finalement été libérée mais a dû revenir quelques heures plus tard après avoir subi une baisse de la pression sanguine et de la fièvre.