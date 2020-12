Brexit: 10 choses à comprendre dans l'accord

Par Chris Morris

Correspondant de Reality Check, BBC News

Crédit photo, Getty Images

Un accord post-Brexit sur le commerce et d'autres questions a été conclu, juste une semaine avant la fin de la période de transition entre le Royaume-Uni et l'UE.

Il évite l'interruption d'un Brexit sans marché au milieu de la pandémie de Covid, et marque une nouvelle ère après plus de 40 ans d'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne.

Nous avons maintenant vu une copie du texte - plus de mille pages de texte juridique dense qui décrit comment la relation va fonctionner à l'avenir. Voici 10 premières questions et réponses :

1. Pêche

L'une des questions les plus difficiles dans les négociations : combien de poissons les bateaux de l'UE pourront-ils capturer dans les eaux britanniques à l'avenir, et combien de temps durera la période de transition avant que les nouvelles mesures n'entrent pleinement en vigueur ?

Selon les fonctionnaires participant aux négociations, le Royaume-Uni souhaitait initialement une réduction de 80 % de la valeur du poisson pêché par les bateaux de l'UE dans les eaux britanniques, alors que l'UE proposait initialement une réduction de 18 %. Qui a cédé plus de terrain ?

Réponse : La valeur du poisson pêché par l'UE dans les eaux britanniques sera réduite de 25 %, ce qui est bien moins que ce que le Royaume-Uni avait demandé au départ. La réduction sera introduite progressivement sur une période de transition de cinq ans et demi, ce qui est beaucoup moins long que ce que l'UE avait initialement demandé.

Une fois la période de transition terminée, le Royaume-Uni contrôlera entièrement l'accès à ses eaux et pourrait procéder à des réductions beaucoup plus importantes. S'il décide d'exclure les bateaux de pêche de l'UE, il pourra être compensé pour ses pertes, soit par des droits de douane sur les produits de pêche britanniques, soit en empêchant les bateaux britanniques de pêcher dans les eaux de l'UE.

Crédit photo, EPA Légende image, La pêche a été l'un des domaines les plus difficiles des négociations

2. Les "règles du jeu équitables"

À quoi ressembleront les règles de concurrence loyale, afin de garantir que les entreprises d'un côté ne bénéficient pas d'un avantage déloyal par rapport à leurs concurrents de l'autre ? La définition de ce qui constitue des niveaux raisonnables d'aides d'État ou de subventions publiques aux entreprises sera importante. Réponse : Il existe des mesures d'égalité des conditions de concurrence qui engagent le Royaume-Uni et l'UE à maintenir des normes communes en matière de droits des travailleurs, ainsi que de nombreuses réglementations sociales et environnementales. Il s'agit là d'une demande essentielle de l'UE. Elles ne devront pas nécessairement être identiques à l'avenir, de sorte que le Royaume-Uni n'est pas tenu de respecter la législation européenne, mais il faut qu'elles soient perçues comme protégeant une concurrence loyale. Le Royaume-Uni a également accepté de s'en tenir à des principes communs sur le fonctionnement des régimes d'aides d'État et à une agence de la concurrence indépendante qui les évaluera. Mais il peut choisir de mettre en place un système qui ne prend des décisions qu'une fois que des preuves de concurrence déloyale sont présentées. Ce système est différent de celui de l'UE, qui évalue l'impact probable des subventions avant qu'elles ne soient accordées.

3. Résolution des litiges

Cela fera l'objet d'années de négociations à venir. Comment l'accord sera-t-il effectivement appliqué si l'une ou l'autre des parties enfreint l'une des conditions ? Si le Royaume-Uni choisit de s'écarter plus radicalement des règles européennes à l'avenir, dans quel délai l'UE peut-elle réagir ? Aura-t-elle la possibilité d'imposer des droits de douane (ou des taxes sur les exportations britanniques) dans un domaine (par exemple sur les voitures) en réponse à une violation de l'accord dans un autre (le poisson, par exemple) ?

Réponse : Si une partie s'écarte des normes communes existantes au 31 décembre 2020, et si cela a un impact négatif sur l'autre partie, un mécanisme de règlement des différends peut être déclenché, ce qui pourrait signifier l'imposition de droits de douane (taxes sur les marchandises). Il est basé sur une clause de "rééquilibrage" qui donne à l'UE et au Royaume-Uni le droit de prendre des mesures en cas de divergences importantes. Cette clause est beaucoup plus stricte que les mesures prévues dans d'autres accords commerciaux récents de l'UE, et constituait une demande essentielle de la part de l'Europe. C'est un mécanisme dont nous pourrions entendre parler beaucoup plus souvent dans les années à venir. Le contrôle global de l'accord commercial signifie également que les droits de douane peuvent être ciblés sur un secteur spécifique à la suite d'un litige dans un autre. Il y aura un système d'arbitrage contraignant impliquant des fonctionnaires des deux parties. Cela signifie que même s'il s'agit d'un accord en franchise de droits, la menace que des droits de douane puissent être introduits à la suite de futurs litiges sera un facteur constant dans les relations entre le Royaume-Uni et l'UE.

4. Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)

La plus haute juridiction de l'UE restera l'arbitre ultime du droit européen. Mais le gouvernement britannique a déclaré que la compétence directe de la CJCE en Grande-Bretagne prendrait fin. La Cour européenne jouera-t-elle donc un rôle dans le contrôle du futur accord sur les relations ?

Réponse : L'UE a abandonné sa demande visant à ce que la CJCE joue un rôle direct dans le contrôle de la gouvernance de l'accord à l'avenir. C'était une ligne rouge britannique claire. L'Irlande du Nord, qui bénéficie d'un statut spécial en vertu de l'accord de retrait de Brexit, est l'un des pays où la CJCE jouera encore un rôle. Elle restera soumise aux règles du marché unique et de l'union douanière de l'UE, ce qui signifie que la Cour européenne restera la plus haute autorité juridique pour certains litiges dans une partie du Royaume-Uni.

5. Voyage

Quelles seront les règles pour les Britanniques qui souhaitent se rendre dans l'UE à partir du 1er janvier 2021 ? Nous connaissons déjà certains détails, mais y aura-t-il des accords supplémentaires sur des sujets tels que la sécurité sociale ou l'assurance des véhicules ? Et y aura-t-il des détails sur un éventuel accord visant à remplacer la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) ?

Réponse : Les ressortissants britanniques auront besoin d'un visa s'ils veulent rester dans l'UE plus de 90 jours sur une période de 180 jours. Ils pourront toujours utiliser leur CEAM, qui restera valable jusqu'à son expiration. Le gouvernement britannique indique qu'ils seront remplacés par une nouvelle carte britannique d'assurance maladie globale (GHIC), mais il n'y a pas encore de précisions sur la manière de l'obtenir.

Les passeports européens pour animaux de compagnie ne seront plus valables, mais les gens pourront toujours voyager avec des animaux, selon une procédure différente et plus compliquée.

Les deux parties ont convenu de coopérer en matière d'itinérance mobile internationale, mais rien dans l'accord n'empêchera les voyageurs britanniques de se voir facturer l'utilisation de leur téléphone dans l'UE et vice versa. Les citoyens britanniques n'auront pas besoin d'un permis de conduire international pour conduire dans l'UE.

6. Services financiers

L'accord commercial porte essentiellement sur les règles relatives aux marchandises qui traversent les frontières. Il en dira beaucoup moins sur le commerce des services. L'UE va-t-elle publier une déclaration distincte reconnaissant les règles britanniques régissant les services financiers comme étant à peu près "équivalentes" aux règles européennes ? Cela permettrait aux entreprises britanniques qui exportent des services de continuer à faire des affaires sur le marché de l'UE.

Réponse : comme on pouvait s'y attendre, cet accord ne contient pas grand-chose dont les entreprises de services puissent se réjouir. Le Royaume-Uni espère toujours que l'UE prendra une décision d'"équivalence" sur les services financiers dans un avenir proche, mais les sociétés de services en général n'ont pas reçu autant d'aide dans cet accord que le gouvernement britannique le souhaitait. L'accès garanti des entreprises britanniques au marché unique de l'UE est terminé.

7. Données

C'est une question vraiment importante. Quelles seront les règles de protection des données pour les entreprises britanniques qui traitent des données provenant de l'UE ? Là encore, le Royaume-Uni espère que l'UE publiera séparément ce que l'on appelle une décision d'adéquation des données reconnaissant les règles britanniques comme équivalentes aux siennes. Mais les détails devront être examinés avec soin.

Réponse : les deux parties affirment qu'elles souhaitent que les données circulent le plus harmonieusement possible entre les pays, mais l'accord souligne également que les individus ont droit à la protection des données personnelles et de la vie privée et que "des normes élevées à cet égard contribuent à la confiance dans l'économie numérique et au développement du commerce".

C'est pourquoi la décision de l'UE de reconnaître officiellement que les règles britanniques en matière de données sont à peu près les mêmes que les siennes est si importante - et nous attendons toujours cette décision. Dans l'intervalle, l'UE a accepté une "période déterminée" de quatre mois, prolongeable de deux mois supplémentaires, au cours de laquelle les données peuvent être échangées de la même manière qu'à l'heure actuelle, pour autant que le Royaume-Uni ne modifie pas ses règles en matière de protection des données.

8. Normes de produits

Nous savons qu'à l'avenir, les entreprises qui font du commerce entre le Royaume-Uni et l'UE devront faire face à davantage de bureaucratie et de retards aux frontières. Mais les deux parties conviendront-elles de mesures pour faciliter un peu les choses ? Il y a ce qu'on appelle la "reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité", ce qui signifie que les contrôles des normes de produits ne devront pas être aussi intrusifs qu'ils pourraient l'être autrement.

Réponse : il n'y a pas d'accord sur l'évaluation de la conformité, même si le gouvernement britannique avait espéré qu'il y en ait un. Ce n'est qu'un rappel du nombre de nouveaux obstacles au commerce qui vont apparaître. À l'avenir, si vous souhaitez vendre votre produit à la fois au Royaume-Uni et dans l'UE, vous devrez peut-être le faire vérifier deux fois pour le faire certifier.

En ce qui concerne les autres questions frontalières, il n'existe pas non plus d'accord sur la reconnaissance des normes sanitaires et de sécurité de l'autre partie pour l'exportation de denrées alimentaires d'origine animale, ce qui signifie que les produits entrant dans le marché unique européen devront faire l'objet de contrôles assez intrusifs et coûteux.

Certaines mesures permettront toutefois de réduire les obstacles techniques aux échanges et la reconnaissance mutuelle des systèmes de confiance entre opérateurs facilitera les activités transfrontalières des grandes entreprises.

9. Qualifications professionnelles

Beaucoup de gens, des comptables aux chefs cuisiniers, travaillent dans différents pays de l'UE et n'ont pas eu à se soucier de traverser les frontières à plusieurs reprises lorsque le Royaume-Uni faisait partie de l'UE. Mais les qualifications professionnelles britanniques seront-elles reconnues dans toute l'UE à l'avenir, et quelles seront les restrictions ?

Réponse : la courte réponse est non : elles ne seront pas reconnues automatiquement. Il sera donc plus difficile pour les citoyens britanniques fournissant tout type de service de travailler dans l'UE. Ils devront souvent s'adresser aux différents pays pour tenter de faire accepter leurs qualifications, sans aucune garantie de réussite. L'accord prévoit un cadre permettant au Royaume-Uni et à l'UE de s'entendre sur la reconnaissance mutuelle des qualifications individuelles, mais il est plus faible que ce dont disposent actuellement les professionnels.

10. Sécurité

Ce n'est pas seulement une question de commerce. Le Royaume-Uni perdra l'accès automatique et immédiat à toute une série de bases de données de l'UE que la police utilise tous les jours - couvrant des éléments tels que les casiers judiciaires, les empreintes digitales et les personnes recherchées. Quel type d'accès auront-ils et comment la coopération en matière de sécurité fonctionnera-t-elle à l'avenir ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Calendrier d'évènement "le plus recherché" d'Europol, 2016

Réponse : le Royaume-Uni perd l'accès à certaines bases de données très importantes, mais continuera d'avoir accès à d'autres, notamment au système de vérification croisée des empreintes digitales sur tout le continent. Mais globalement, la coopération en matière de sécurité ne sera plus basée sur un accès "en temps réel". Et dans certains cas, comme l'accès aux données sur les vols que prennent les personnes, ces données ne seront disponibles que dans des conditions beaucoup plus strictes.

Un accord a été conclu en matière d'extradition, et le rôle du Royaume-Uni au sein d'Europol, l'agence de sécurité transfrontalière, lui permet de participer aux réunions mais pas d'avoir directement son mot à dire dans les décisions. Ces deux éléments sont positifs, et à la hauteur des meilleurs résultats obtenus par d'autres pays.

Les désaccords sur les données seront traités par un nouveau comité, et non par la Cour de justice européenne - là encore, une ligne rouge pour le Royaume-Uni. Mais dans l'ensemble, la rapidité avec laquelle le Royaume-Uni obtient des données importantes et l'influence qu'il exerce sur les décisions ont été réduites.

Il y a beaucoup d'autres questions auxquelles il faut répondre - cet accord constituera la base des relations entre le Royaume-Uni et l'UE pendant des années, voire des décennies, à venir. Et les deux parties devront continuer à discuter de la manière la plus efficace de le mettre en œuvre.