Ikram Abdi Omar : le mannequin voilé qui brise les barrières

Osob Elmi

BBC News

Crédit photo, Alamy Légende image, Ikram portant le drapeau du Somaliland pour célébrer le jour de l'indépendance

"Pour moi, c'est une question de modestie. En tant que musulmane, être modeste est une chose importante et je voulais juste montrer à tout le monde qu'on peut être modeste et être à la mode parce que le hijab lui-même - en plus de représenter l'Islam - représente la beauté", affirme-t-elle.

Ikram Abdi Omar a été le premier mannequin britannique à porter le hijab en couverture de Vogue à l'âge de 21 ans. Elle est devenue le visage de Burberry en 2019.

Née en Suède, le mannequin d'origine somalienne, aujourd'hui âgée de 23 ans, vit à Bristol.

Son héritage et ses croyances religieuses, dit-elle, ont grandement influencé sa carrière de mannequin.

"J'aime la façon dont chacun peut s'exprimer différemment et arriver à transmettre un message uniquement avec des vêtements", explique-t-elle.

"Je crois que mon rôle dans cette industrie de la mode incarne l'autonomisation des femmes, car il montre que les femmes ont le choix de s'habiller comme elles l'entendent, que cela implique de montrer leur peau ou non, tout en se sentant bien", soutient-elle.

Crédit photo, Alamy Légende image, La campagne Burberry en 2019 avait pour thème la maternité

"Le hijab en lui-même est une chose extrêmement importante pour moi car il représente la modestie et la beauté, il montre la confiance et rappelle que j'ai le choix de m'habiller comme je veux".

"Dans un sens plus spirituel, je me sens plus proche de Dieu et plus connectée à l'Islam lorsque je porte le hijab et cela s'est en fait intensifié au fil des années".

L'annonce à ses proches, en 2018, qu'elle arrêtait ses études de sciences biomédicales pour poursuivre une carrière de mannequin a suscité des réactions mitigées.

Elle raconte : "j'ai l'impression que lorsque les grands-parents entendent le mot "mannequinat", ils commencent à penser à un mannequinat qui n'est pas modeste et cela les inquiète.

Crédit photo, Txema Yeste Légende image, Ikram a déclaré qu'elle n'avait pas fait face à des défis particuliers dans l'industrie de la mode en raison de son identité religieuse ou culturelle

"Mais avec les explications sur le mannequinat modeste, ils sont maintenant conscients et ont vu des images qui les mettent à l'aise".

Si son père, Abdi Omar, voulait qu'elle termine ses études à l'Université de l'Ouest de l'Angleterre (UWE), il a soutenu son choix.

Selon lui, "tant que cela ne compromet pas ses croyances religieuses, cela me convient".

Crédit photo, Ikram Abdi Omar Légende image, Ikram à l'âge d'un an en Suède - sa mère a décrit comment elle aimait assortir les couleurs lorsqu'elle choisissait ses vêtements dès son plus jeune âge

"De nombreuses personnes de la communauté somalienne ont remis en question le choix de carrière d'Ikram, mais nous avons dû nous expliquer".

"La génération plus âgée n'approuve pas le fait que les femmes soient au premier plan dans le domaine du mannequinat ou que les femmes soient impliquées au premier plan et reçoivent l'attention du public, mais il est important de les éduquer et de souligner que si vous avez une morale et des valeurs, la société occidentale vous respecte".

Étant l'un des tout premiers mannequins à porter le hijab, Ikram a ouvert la voie à l'entrée des femmes de la communauté musulmane dans l'industrie du mannequinat.

Pour elle, "C'est passionnant de voir une nouvelle vague de jeunes mannequins somaliens car j'ai l'impression d'avoir plus de sœurs avec lesquelles je peux me connecter et partager des expériences".

"Nous pouvons toutes nous soutenir, nous aider à apprendre et à nous appuyer les unes sur les autres, car le travail peut être très intense et épuisant dans ce secteur. Nous pouvons obtenir des conseils sur la façon dont chacune d'entre nous fait face".

Crédit photo, MCM London Légende image, Ikram prône la diversité et l'inclusion en mettant l'accent sur le hashtag #aintnotoken (je ne suis pas un pion)

"En entrant dans un domaine où le hijab n'est pas chose courante, je donne de l'espoir aux jeunes filles qui portent le hijab, en leur montrant que l'on peut atteindre des sommets, quels que soient la race, le sexe, l'âge ou la religion. Tant que vous restez fidèle à vous-même".

Ikram a défilé pour des marques comme Roland Mouret, Tommy Hilfiger, Molly Goddard, Iceberg, le créateur de mode britannique Richard Quinn, Juicy Couture et bien d'autres. En novembre 2019, elle a participé à la campagne de Noël de Burberry, qui mettait en scène la maternité.

"Je me suis sentie honorée de pouvoir montrer comment la maternité est la première expérience du courage et du leadership pour un enfant", a-t-elle déclaré.

"Ma mère m'aide à rester humble et les discussions avec elle me permettent de rester fidèle à mes convictions".

Crédit photo, Ikram Abdi Omar Légende image, Ikram est née en Suède mais est basée à Bristol depuis 2004

"Je pense qu'il est très important que les enfants ressentent ce lien et aient cette relation avec leurs parents".

Sa mère, Khadra Egeh, 50 ans, raconte : "En grandissant, Ikram était très douée, elle a toujours aimé chanter et danser".

"Quand nous étions en Suède et qu'elle était à l'école maternelle, ses professeurs m'ont demandé si elle pouvait jouer dans un film et je ne l'ai pas autorisée parce que je ne voulais pas qu'elle se mêle à l'industrie du cinéma et s'éloigne de sa culture et de sa religion".

Le mannequin somalien Iman et la top model Naomi Campbell ont été les sources d'inspiration d'Ikram.

Crédit photo, Ikram Abdi Omar Légende image, Ikram en couverture de Vogue Arabia avec deux autres mannequins somaliennes - un moment qu'elle a qualifié de "rêve devenu réalité".

Elle se souvient de la "grande poussée d'adrénaline" qu'elle a ressentie en défilant aux côtés de Naomi Campbell sur le podium de Tommy Hilfiger.

"J'avais l'impression de représenter quelque chose de plus important que moi-même, mais une communauté qui a des rêves et des aspirations de réussir dans différentes domaines, quelle que soit leur apparence", a-t-elle ajouté.

Ikram est née à Husby, Stockholm, et s'est installée à Bristol en 2004.

Sa carrière de mannequin a débuté à l'été 2018, lorsqu'un directeur de casting de Premier Models l'a repérée dans le centre commercial Cabot Circus de Bristol.

L'agence représente également Campbell.

Crédit photo, paolakudacki Légende image, Ikram en vedette dans le magazine Tatler, portant des maillots de bain pour Nike, en 2019

"En grandissant en tant que Somalienne, j'avais l'habitude de regarder ma mère et mes tantes comme mes modèles".

"Notre culture a des vêtements si beaux, si colorés et si raffinés qui ont certainement eu une grande influence sur mon style vestimentaire aujourd'hui et sur mon intérêt pour la mode en général".

"Par exemple, nos vêtements traditionnels appelés Dirac - qui sont l'un de mes préférés - et les baati que nous portons à la maison, qui ont également des motifs et des couleurs fantastiques".

Elle dit qu'elle n'a pas "encore" fait face à des défis dans l'industrie de la mode en raison de son identité religieuse ou culturelle.

Le contrat d'Ikram comporte un volet qui lui permet de fixer des limites conformes à ses convictions religieuses.

Crédit photo, Ikram Abdi Omar Légende image, Lors d'un mariage traditionnel somalien en janvier 2020. Ikram a grandi en aimant les couleurs vives des vêtements traditionnels somaliens.

Elle a également participé à la campagne "modeste" de Nike sur les maillots de bain, Victory Swim, en 2019.

"Cette campagne était un beau mélange de mode et de modestie, deux éléments fondamentaux de mon style", a-t-elle déclaré.

Crédit photo, Kate Davis Macleod Légende image, Ikram a fait la couverture de Hello Magazine en janvier 2020

Né à Djibouti, le père d'Ikram est venu en Angleterre en 2004, après avoir vécu en Suède.

Il est fier de la "grande connexion" qu'il a avec sa fille.

"Elle a toujours aimé l'art, le henné et à l'âge de cinq ans, elle aimait le style, la mode et la photographie", dit-il.

Et il continue à la soutenir dans son choix de carrière.

Crédit photo, Ikram Abdi Omar Légende image, Ikram a aimé le style, la mode et la photographie dès son plus jeune âge, a déclaré son père.

"Lorsque les deux parents sont éduqués, ils sont souvent plus ouverts d'esprit et peuvent partager leurs expériences vécues avec leurs enfants".

"Porter le nom de l'Islam a un sens très profond et bien que le mannequinat ne soit pas culturellement accepté dans notre culture, étant son père je ne doutais pas d'elle, il y a une ligne fine qui ne peut être franchie".

"Je lui ai appris à s'aimer parce que s'aimer soi-même signifie se préserver, se protéger et se respecter avant tout le monde et c'est une base que nous avons construite depuis son enfance".

"Vous pouvez partager votre expérience vécue et essayer de faire comprendre à votre enfant les conséquences et les raisons pour lesquelles vous n'approuvez pas une chose qu'il pourrait vouloir".