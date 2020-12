Coronavirus : l'air frais, une "arme oubliée" dans la lutte contre le Covid-19

Quel est le problème ?

Que dit la science ?

L'autre mode de contamination est d'être atteint par les gouttelettes produites lorsqu'une personne à proximité tousse ou éternue - ce qui a conduit d'abord à la règle des 2 m pour la distance sociale et plus tard l'usage de masques faciaux.

Ces derniers jours, les autorités américaines sont allées plus loin en affirmant que l'inhalation de gouttelettes et d'aérosols est "considérée comme la principale voie de propagation du virus".

Et face à ce risque, le lavage des mains, la distanciation sociale et le port d'un masque ne sont pas des garanties de protection.

Les fenêtres ouvertes font-elles vraiment une différence ?

Grâce à la recherche des contacts et à la vidéosurveillance, les scientifiques ont pu établir comment un convive pouvait infecter deux autres, même si l'un d'eux se trouvait à plus de 4 m et l'autre à plus de 6 m.