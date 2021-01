Lou Andreas-Salomé, la femme fatale que Nietzsche courtisait, que Rilke aimait et que Freud admirait

Dalia Ventura

BBC News Mundo

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une muse ... et bien plus.

Pour le philosophe Frederick Nietzsche, il était "la personne la plus intelligente que j'ai jamais connue", l'héritier parfait de sa philosophie, "la meilleure et la plus fructueuse des terres agricoles" pour ses idées.

Pour le poète Rainer Maria Rilke, elle était une "femme extraordinaire" sans l'influence de laquelle "tout mon développement n'aurait pas pu prendre les chemins qui m'ont conduit à beaucoup de choses".

Et pour le père de la psychanalyse Sigmund Freud, il était "un être compréhensif par excellence".

Même si c'est incongru, peu de femmes ont autant essayé d'éviter d'être définies par les hommes de leur vie comme Lou Andreas-Salomé.

Lou Andreas-Salomé a eu une vie intellectuellement agitée, pleine de contrastes saisissants.

Elle a été une femme fatale célèbre dès son plus jeune âge, bien qu'elle ait été vierge jusqu'à 30 ans.

Elle a été mariée pendant 43 ans mais n'a jamais eu de relations sexuelles avec son mari.

C'était une femme intensément indépendante dont les écrits mettaient les lecteurs au défi de repenser les rôles des sexes, mais qui était rejetée par les féministes.

Mais surtout, à une époque où les philosophes s'interrogeaient sur notre place dans le cosmos, où les écrivains remettaient en question les normes sociales comme jamais auparavant et où les scientifiques découvraient des espaces inconnus dans l'esprit humain, Lou Andreas-Salomé était un pont entre les mondes de la philosophie, de la littérature et de la psychologie.

Lou

Enfant, Lou a commencé à perdre la foi en Russie, notamment parce que Dieu n'a pas répondu à ses questions sur la raison pour laquelle une paire de bonhommes de neige a soudainement disparu au soleil, comme elle le raconte dans son "Looking Back".

Il a également perdu son père bien-aimé alors qu'il était adolescent, et sa crise de foi s'est aggravée.

Mais il n'a pas perdu la raison ; il a toujours compris l'importance de la religion .

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des questions qui sont restées sans réponse pendant son enfance ont érodé sa foi.

Mais ce sont d'autres, notamment le philosophe néerlandais Baruch Spinoza et l'Allemand Emmanuel Kant, qui ont commencé à lui donner les réponses qu'il cherchait tant.

Née en 1861 à Saint-Pétersbourg dans une famille d'expatriés protestants allemands, elle était la plus jeune et la seule femme de six enfants.

Déçue par les enseignements du pasteur protestant orthodoxe de sa famille, elle préfère étudier avec son adversaire, Hendrik Gillot, lui aussi protestant mais peu orthodoxe, libéral et intelligent.

Il approfondit ainsi sa connaissance de l'histoire, de la religion et de la philosophie, et trouve la vie spirituelle à laquelle il aspire, ainsi que la perspective d'un monde sans chaînes et sans conventions .

Mais, bien qu'il ait 25 ans de plus qu'elle, qu'il soit marié et père de deux enfants du même âge que son élève, c'est le premier de ses mentors qui est tombé amoureux d'elle au point de la demander en mariage.

Déçu, le jeune Lou lui répondit par un "non" ferme.

Hymne à la vie

À la fin de 1880, elle quitte la Russie accompagnée de sa mère pour étudier la théologie, la philosophie et l'histoire de l'art à l'université de Zurich, l'une des rares en Europe à accueillir des femmes.

Mais l'été suivant, il doit cesser d'assister aux conférences car il commence à cracher du sang.

Bien qu'il sache combien sa maladie est dangereuse, à 20 ans, Lou veut dévorer la vie, un sentiment qu'il exprime dans son poème "Hymne à la vie".

The Project Gutenberg Je t'aime, vie énigmatique, comme on aime un ami, que vous me donniez de la joie ou de la douleur, que vous me donniez de la joie ou de la souffrance.

Des années plus tard, il le donnera à Nietzsche et le mettra en musique.

Le philosophe allemand était l'une des personnes qu'il rencontrait, en Italie, où il allait chercher des conseils médicaux.

Salomé

Salomé est arrivée à Rome avec une lettre de recommandation d'un de ses professeurs à Zurich pour l'écrivain allemand Malwida von Meysenbug, une personnalité étroitement liée au cercle intellectuel et artistique européen.

Une profonde amitié s'est développée entre eux et, chez elle, a commencé l'une des phases les plus décisives de sa vie.

Il y rencontre le philosophe positiviste Paul Rée qui, amoureux de Salomé, écrit à son ami Nietzsche à son sujet.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'actrice française Dominique Sanda dans le rôle de Lou Andreas Salomé, l'acteur britannique Robert Powell dans le rôle de Paul Rée et l'acteur suédois Erland Josephson dans le rôle de Friedrich Nietzsche dans le film de 1977 "Beyond Good and Evil".

" Dites bonjour à cette Russe pour moi, si elle a un but : je veux ce genre d'âme. (...) avec ce que j'ai en tête pour les dix prochaines années, j'aurai besoin d'elle. Le mariage serait un chapitre complètement différent ; tout au plus, je pourrais accepter un mariage de deux ans ... ", répondit Nietzsche, qui voulait en effet entreprendre ce" chapitre "de sa vie avec elle.

Il le lui proposa encore et encore après l'avoir finalement rencontrée dans la basilique Saint-Pierre en mars 1882, lorsqu'il la salua en disant

" En vertu de quelles étoiles sommes-nous venus nous rencontrer ici ? "(Apparemment, même dans les plus grands esprits, il y a de la place pour le kitsch).

Scandale

Salomé rejette les propositions de Nietzsche et de Rée, mais leur fait une contre-proposition : qu'ils vivent tous les trois ensemble dans une sorte de commune intellectuelle célibataire, dans laquelle ils passeraient leur temps à discuter de philosophie, de littérature et d'art.

L'idée, que les deux philosophes trouvaient charmante, semblait scandaleuse pour d'autres, notamment dans le cercle prestigieux du compositeur Richard Wagner et surtout pour l'un de ses membres : Elisabeth, la soeur de Nietzsche.

Non seulement Rée est d'origine juive, mais sa pensée est fortement influencée par Charles Darwin, la science matérialiste et des essayistes français comme La Rochefoucauld. Tout ce qu'ils répudiaient.

De plus, une coexistence en ces termes violait les règles morales.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Elisabeth Nietzsche déclare une guerre totale à Lou Salomé qui durera toute leur vie et, heureusement pour elle, jusqu'à la montée au pouvoir des nazis qu'elle retourne contre elle.

De plus, pour Elisabeth, Salomé a menacé d'attirer l'attention de son frère.

Sa proximité a produit une haine si profonde qu'elle l'a soumise à des décennies de diffamation publique, si vile que 50 ans plus tard, face au silence de Salomé, Freud a perdu son sang-froid.

" Cela m'a souvent dérangé de voir votre relation avec Nietzsche mentionnée d'une manière qui vous est manifestement hostile et qui ne correspond pas aux faits. Vous avez été trop décent. J'espère que maintenant vous vous défendez enfin" (Freud à Salomé, 8 mai 1932).

Il ne l'a jamais fait.

Le fait est que dans les années 1880, il a commencé à acquérir une réputation plus proche de celle de son homonyme biblique, la Salomé qui dansait pour obtenir la tête de Jean-Baptiste.

La Trinité

Pour Nietzsche, la relation avec Salomé était cruciale et tortueuse.

D'abord excité par l'idée de ce qu'il appelait "une sainte trinité", il a accepté les raisons données pour le premier rejet : L'aversion fondamentale de Lou pour le mariage en général - qui, entre autres choses, n'avait que 21 ans, soit 17 ans de moins que lui. et le fait qu'elle allait perdre la pension de son père, sur laquelle elle vivait.

Mais après avoir parcouru l'Italie, la Suisse et l'Allemagne avec les deux amis et la mère de Salomé, il lui a fait une nouvelle demande en mariage.

Cette fois, Salomé ne lui laissa aucun doute sur le fait que, bien qu'elle s'intéressait à la Trinité, elle ne l'épouserait pas, ni maintenant ni à l'avenir.

Comme Nietzsche ne voulait pas la perdre complètement, il accepta et pour célébrer le pacte, il leur proposa de prendre une photo qui devint célèbre.

Légende image, La célèbre photo de la Trinité : de gauche à droite, Lou Salomé - sur le chariot -, Paul Rée et Federico Nietzsche.

Mais finalement, l'idylle intellectuelle dont Salomé avait rêvé ne s'est jamais réalisée.

Fin 1882, il passe du temps avec Nietzsche lorsqu'il lui rend visite en Thuringe et a l'occasion de mieux le connaître, lui et son œuvre.

Ils ont passé des heures à parler de "Dieu et du monde". Comme beaucoup avant et après lui, Nietzsche a été impressionné par sa capacité à pénétrer l'essence des sujets les plus variés.

Mais cela a éveillé ses sentiments : il l'adorait et la reniait avec la même intensité .

GETTY "Par la force de sa volonté et son intelligence absolument originale, elle était prédestinée à quelque chose de grand ; par sa moralité, la prison ou l'asile lui iraient mieux."

Pour elle, Nietzsche était un homme réservé et solennel, à l'apparence anodine, à l'exception de ses yeux qui semblaient "gardiens de trésors et de secrets non révélés qu'aucun intrus ne devait entrevoir". Un homme qui a transformé "sa situation personnelle, la profondeur de sa misère" en "une fournaise incandescente dans laquelle s'est forgée sa volonté de savoir".

En 1894, Salomé publie "Friedrich Nietzsche, l'homme dans ses œuvres", une étude de sa personnalité et de sa philosophie qui a été largement dénigrée mais qui, comme une grande partie de son œuvre, est en cours de revalorisation.

Andreas

Pendant les années suivantes, Salomé vit avec l'autre membre de la Trinité frustrée, Rée, dans une relation platonique, et fréquente un cercle d'amis composé principalement de scientifiques qui l'appellent "la demoiselle d'honneur" parce qu'elle est la seule femme.

Heureux au milieu des discussions philosophiques et scientifiques, il publie son premier livre, le roman philosophico-psychologique "Au combat pour Dieu", sous le pseudonyme "Henri Lou".

Son succès lui ouvre les portes de cercles plus larges de la société et de la culture, et le fait connaître.

Dans son sillage, il laissait plus d'hommes amoureux et refusait plus de demandes en mariage.

Elle a séduit divers génies non seulement parce qu'elle était une femme très intelligente, mais aussi parce qu'elle avait une capacité extraordinaire à écouter et à saisir clairement les nouvelles idées et à voir des liens encore invisibles pour les autres.

Elle a ainsi soulagé la solitude de personnes brillantes, dont le destin est souvent incompris, voire craint, bien que derrière le masque de la révérence.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Salomé charmait les hommes qu'elle connaissait.

En 1887, la cohabitation avec Rée prend fin à cause d'un homme du nom de Friedrich Carl Andreas.

On dit qu'il l'a convaincue de l'épouser en la menaçant de lui planter un poignard dans le cœur si elle ne le faisait pas.

C'est difficile à vérifier, mais la femme qui avait dit "non" à plusieurs grands esprits de l'époque, a dit "oui" à un professeur d'études orientales .

À une condition : qu'ils n'aient jamais de relations intimes... entre eux.

C'est ainsi que cela s'est passé. Il est devenu Lou Andreas-Salomé et a vécu avec lui jusqu'à sa mort en 1930.

Et c'est au cours de son mariage qu'elle a rencontré celui dont on dit qu'il a été l'amour de sa vie.

Amants

Lorsqu'ils se sont rencontrés, il s'appelait René . C'est elle qui lui a donné le nom sous lequel nous le connaissons : Rainer Maria Rilke

Il n'était pas le premier de ses amants.

L'histoire de la vie amoureuse extraconjugale de Salomé a commencé en 1891 avec Georg Ledebour, rédacteur en chef du quotidien social-démocrate de Berlin, puis avec un médecin viennois, Friedrich Pineles, dont la famille l'a considérée comme sa femme pendant 12 ans, bien qu'elle n'ait jamais officiellement accepté de l'épouser, car cela impliquait le divorce d'Andreas.

C'est à cette époque qu'elle a provoqué un torrent d'indignation dans les milieux féministes avec la publication de "Erotica", car Salomé défendait la différence entre les femmes et les hommes plutôt que l'idée d'une égalité accordée par le monde des hommes.

La femme ne se libère pas en rivalisant avec les hommes et en devenant comme eux - croit-elle - mais en féminisant le monde et en faisant en sorte que les hommes trouvent et profitent de son côté féminin, qui est aussi profond que sa masculinité.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lou Andreas-Salomé (au centre) et Rainer Maria Rilke (à gauche) visitant le poète russe Spiridon Drozhzhin.

Rilke

La première fois qu'ils se sont rencontrés, c'était à Munich en 1897, mais Rilke s'intéressait déjà à elle, ayant lu un article sur la philosophie de la religion intitulé "Jésus le Juif", publié il y a un an.

Pour lui, cet essai a été une révélation, car elle avait "exprimé de façon magistrale et claire" ce qu'il voulait exprimer dans son cycle de poèmes "Visions du Christ".

Ainsi, lorsqu'il l'a vue, il lui avait déjà écrit des lettres anonymes avec des poèmes en annexe.

Son admiration s'est transformée en amour, malgré le fait qu'elle avait 36 ans et lui 21, et de ce moment jusqu'à la fin de leur histoire d'amour en 1900, il lui a dédié tous ses poèmes d'amour.

Il lui a fallu plus de temps pour tomber amoureuse.

Face à l'avalanche de lettres romantiques dont l'inondait celui qui allait devenir l'un des poètes les plus importants du XXe siècle, Salomé en est venu à souhaiter qu'il "s'en aille complètement".

Mais l'amour de Rilke finit par l'emporter et une relation toujours passionnée, d'abord d'amants puis d'amis, de confidents et de conseillers, naît et durera jusqu'à la mort du poète en 1926.

Sur le plan intellectuel, elle a commencé par le guider, lui apprenant le russe pour qu'il puisse lire Tolstoï, puis l'emmenant en Russie pour le rencontrer.

Avec le temps, il a mûri en tant qu'écrivain et en tant que personne, et l'équilibre s'est maintenu : ce fut l'un des échanges artistiques les plus fructueux du XXe siècle.

Freud

Salomé était plus célèbre que Freud lorsqu'ils se sont rencontrés en 1911.

À 55 ans, il se consacrait à une nouvelle science ; à 50 ans, elle était une essayiste, critique et romancière de renom.

Bien qu'il n'ait pas étudié la psychanalyse, dans plusieurs de ses œuvres - telles que "Les Héroïnes d'Ibsen", "Erotica" et les biographies de Nietzsche et de Rilke - il avait exploré la psyché.

Comme l'écrivait Karl Abraham, que Freud appelait "son meilleur élève", à son professeur, "je n'ai jamais rencontré une personne ayant une compréhension aussi profonde et subtile de la psychanalyse". "

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sigmund Freud (1856-1939) dans un portrait réalisé par Ferdinand Schmutzer en 1926.

Freud a immédiatement reconnu son talent, et Salomé est devenue la seule femme acceptée dans le cercle psychanalytique de Vienne .

Pour le reste de leur vie, ils entretiendront une relation étroite basée sur un respect et une affection profonds.

Salomé s'est consacrée à la thérapie psychanalytique dans la ville allemande de Göttingen jusqu'à ce que sa santé l'en empêche, à l'âge de 74 ans.

Elle mourut deux ans plus tard, en 1937, harcelée par les nazis, grâce à son éternel ennemi : la sœur de Nietzsche.

Quelques jours plus tard, la Gestapo lui confisque sa bibliothèque pour avoir été la collègue de Freud, pratiquer une "science juive" et posséder de nombreux ouvrages d'auteurs juifs.

Mais il reste ses œuvres - plus d'une douzaine de romans et de nombreuses études - ainsi que la copieuse correspondance avec les hommes brillants de sa vie.