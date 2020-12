Covid-19 en Chine : Comment les médias d'État et la censure se sont attaqués au coronavirus

Crédit photo, China News Service Légende image, La Chine a fêté cette année sa victoire sur le coronavirus

Au début de l'année, le gouvernement chinois était confronté à deux défis majeurs : une maladie inconnue qui menaçait de décimer sa population et une vague de voix en ligne qui racontait au monde ce qui se passait.

Fin 2020, un coup d'œil sur les médias contrôlés par l'État chinois montre que les deux semblent être sous contrôle.

Kerry Allen et Zhaoyin Feng, de la BBC, reviennent sur les censeurs digitaux du gouvernement du pays qui ont travaillé plus dur que jamais pour réprimer les informations négatives, sur les citoyens qui ont réussi à franchir la grande muraille de feu et sur la façon dont la machine de propagande a réécrit l'histoire.

Les premières tentatives de transfert de responsabilité dans un contexte de colère en ligne sans précédent

Crédit photo, Sina Weibo Légende image, Des commentaires sont apparus à maintes reprises sur Weibo, demandant si la Chine connaissait une nouvelle épidémie de Sars

Au début de l'année, il était clair que quelque chose d'inédit se produisait. Des milliers de messages d'indignation publique sont apparus sur les médias sociaux chinois, demandant si les gouvernements locaux couvraient un autre virus de type Sars-.

Alors que les censeurs du gouvernement coupent régulièrement les messages antigouvernementaux sur des plateformes comme Sina Weibo, ils étaient d'un tel volume que beaucoup sont restés visibles.

En effet, lors de catastrophes majeures, le gouvernement chinois fait souvent des pieds et des mains pour réagir, et les censeurs sont lents à agir. En janvier et février, de nombreux médias ont profité de l'occasion pour publier des enquêtes percutantes, qui ont été largement diffusées sur les médias sociaux.

Plus tard, lorsque Pékin a mis en place une stratégie de propagande, ces informations ont été étouffées.

Les reproches étaient dirigés dans toutes les directions. À la mi-janvier, le président chinois Xi Jinping est soudainement devenu une figure absente des médias chinois. Il n'a pas été vu en public, et les photos de lui ont disparu des premières pages des médias gouvernementaux traditionnels comme le Quotidien du peuple. On a émis l'hypothèse qu'il évitait, physiquement, d'être blâmé.

Crédit photo, People's Daily Légende image, Les images de Xi Jinping dominent normalement le porte-parole du gouvernement chinois et il est devenu notablement absent

En une semaine, cependant, les choses ont considérablement changé. Les hauts fonctionnaires ont commencé à avertir les gouvernements locaux qu'ils seraient "cloués à jamais au pilier de la honte historique" s'ils dissimulaient des informations sur des affaires dans leurs régions.

Les médias chinois et les médias sociaux ont commencé à blâmer les dirigeants de Wuhan, des journaux comme Beijing News écrivant des commentaires inhabituellement critiques, en posant des questions : " pourquoi Wuhan n'a-t-il pas informé le public plus tôt ? "

M. Xi est ensuite réapparu début février comme un pilier de confiance et de force au milieu de la reprise de la Chine.

Crédit photo, Beijing News Légende image, Les quotidiens régionaux ont critiqué les fonctionnaires de Wuhan pour les épidémies survenues ailleurs, comme ici à Shanghai

La censure s'est intensifiée autour du médecin

Crédit photo, Sina Weibo Légende image, Plus d'un million d'utilisateurs de Weibo ont laissé des commentaires sur la page Weibo de Li Wenliang depuis sa mort

Au milieu de toute cette confusion, il est apparu clairement que la voix d'un homme avait été réduite au silence là où elle n'aurait pas dû l'être.

Li Wenliang est devenu internationalement connu comme le médecin "dénonciateur" qui a tenté de mettre en garde ses collègues contre un virus de type Sars-. Le Dr Li est décédé le 7 février après avoir appris qu'il avait fait l'objet d'une enquête pour "trouble de l'ordre social" en "faisant de faux commentaires".

Après sa mort, plus d'un million d'utilisateurs se sont adressés à Sina Weibo pour lui laisser des messages de soutien sur son profil, que beaucoup ont qualifié de "mur des lamentations" de la Chine. Cependant, les messages ont été périodiquement effacés, à la grande frustration des gens.

Les internautes ont cependant trouvé des moyens créatifs de garder sa mémoire vivante en utilisant des émois, du code Morse et de l'écriture chinoise ancienne.

Crédit photo, Facebook Légende image, Les utilisateurs ont exprimé leur colère à propos de la mort du Dr Li en protestant contre les masques

Beaucoup ont également écrit des messages sur leur masque qu'ils ne peuvent pas dire en ligne. Une tendance est apparue à la fois sur Facebook et sur la célèbre messagerie mobile WeChat des utilisateurs écrivant les mots : "je ne peux pas comprendre ceci" sur leurs masques en réaction à la mort du Dr Li.

Des journalistes ont "disparu", mais ont gagné en visibilité en dehors de la Chine

Bien que les autorités aient depuis reconnu officiellement le Dr Li Wenliang comme un "martyr", plusieurs militants notables peuvent être rayés de l'histoire de Covid-19 du pays.

Crédit photo, Youtube/Screenshot Légende image, La journaliste citoyenne Zhang Zhan a été emprisonné pour avoir fait un reportage depuis Wuhan

Lors de l'épidémie de Wuhan, un certain nombre de journalistes citoyens ont eu un impact notable au niveau international, en contournant la "grande muraille de Chine" pour faire passer le message dans la ville.

Il s'agit notamment de Chen Qiushi, Fang Bin et Zhang Zhan. Ils ont accumulé des centaines de milliers de vues sur YouTube pour des vidéos qui, selon eux, donnaient une image réelle de ce qui se passait à Wuhan.

Mais cela a eu un coût. Le Comité pour la protection des journalistes note qu'à Wuhan, les autorités "ont arrêté plusieurs journalistes pour des reportages qui menaçaient le récit officiel de la réponse de Pékin". Le CPJ affirme que trois d'entre eux sont toujours en prison. Et étant donné que YouTube est bloqué en Chine, peu de gens dans le pays connaissent leur impact.

Des questions ont également été soulevées quant à savoir si un journaliste qui a réapparu a fait partie d'une campagne de propagande à l'étranger.

Crédit photo, Li Zehua/YouTube Légende image, Li Zehua a disparu pendant deux mois après avoir été vu pour la dernière fois à Wuhan

Li Zehua a disparu en février après avoir publié sur YouTube une vidéo disant qu'il était poursuivi dans sa voiture par la police.

Il est resté sans nouvelles pendant deux mois, mais a ensuite posté une vidéo disant qu'il avait coopéré avec les autorités et avait été mis en quarantaine.

Il n'a pas posté depuis, et beaucoup ont suggéré qu'il pourrait avoir été forcé de faire cette vidéo.

Les jeunes ont souffert, mais ont trouvé de nouveaux moyens de faire entendre leur voix

Crédit photo, Sina Weibo Légende image, Des étudiants ont crié depuis leur dortoir pour protester contre le fait qu'on les enferme dans les universités du pays

Depuis mars, la Chine a voulu marquer son succès dans la lutte contre le coronavirus, mais il est particulièrement évident que les censeurs ont tenté d'éradiquer les preuves de mécontentement, notamment chez les jeunes.

La Chine a souligné qu'elle voulait éviter un autre confinement de type Wuhan. Pourtant, comme le note le South China Morning Post, de nombreuses universités ont continué à mettre en place des "fermetures générales des campus".

En août, de nombreux étudiants sont retournés dans une salle de classe physique pour la première fois.

Mais des protestations ont éclaté sur les campus de tout le pays, les universités rationnant l'accès à Internet et les heures de douche, en raison de la soudaine surcapacité.

Des plaintes ont également été déposées contre les cantines universitaires, qui ont exploité la dépendance à la nourriture sur place et ont augmenté le prix des denrées alimentaires. Nombre de ces conversations ont ensuite été censurées.

La colère et l'insatisfaction des jeunes Chinois ont poussé beaucoup d'entre eux cette année à dépasser les plateformes traditionnelles des médias sociaux pour se tourner vers des plateformes moins connues, afin de trouver une voix commune.

Crédit photo, Sina Weibo Légende image, Les souvenirs du passage des Chinois à la "NetEmo" ont troublé le gouvernement

Le site d'information Sixth Tone note une montée en puissance de "NetEmo" sur la plateforme de streaming musical, Netease Cloud Music, avec des commentaires "omniprésents" de jeunes Chinois sur "les examens ratés, les relations condamnées et les rêves brisés".

Il affirme que la plateforme a tenté de "freiner la tendance", en annonçant une répression de ce qu'elle qualifiait de commentaires d'utilisateurs "fabriqués".

L'histoire a été réécrite avec de nouveaux livres, des émissions de télévision

La Chine a également essayé de promouvoir une image trop optimiste.

Tout comme on a craint que La Couronne ne raconte une version inauthentique de l'histoire royale du Royaume-Uni, de nombreux Chinois s'inquiètent du fait que les livres et les programmes télévisés de l'ère post-Covid n'ont pas montré avec exactitude ce qui s'est passé à Wuhan.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Fang Fang, autrefois une star en ligne, est maintenant accusée de diffuser un "récit de l'apocalypse".

L'auteur chinois Fang Fang a reçu de nombreux éloges au début de l'année pour avoir documenté sa vie à Wuhan, et pour avoir donné un rare aperçu des craintes et des espoirs des habitants de Wuhan.

Cependant, son journal en ligne a depuis fait d'elle la cible de fervents nationalistes chinois, qui l'accusent de vouloir salir la Chine et de promouvoir un "récit apocalyptique".

Les médias d'État ont cherché à promouvoir d'autres livres, y compris ceux d'expatriés, pour renforcer le message optimiste du gouvernement sur la façon dont les autorités gèrent le virus.

Dans certains cas, les médias d'État ont réagi en dictant un certain récit sur la gestion de l'épidémie de Wuhan.

Cela a été évident en septembre lorsque Heroes in Harm's Way, le premier drame "basé sur des histoires réelles" de travailleurs de première ligne, a reçu des critiques pour avoir minimisé le rôle que les femmes avaient joué dans l'épidémie.

Crédit photo, CCTV Légende image, Les femmes étaient en colère contre la représentation de leur rôle dans la pandémie dans une pièce de théâtre

La Chine est sortie plus forte que l'"Occident instable et en ruine".

Il est évident que la Chine veut terminer l'année 2020 sur une note positive.

En plus de dire à ses propres citoyens qu'elle a largement gagné la guerre sur son Covid-19, la Chine veut aussi le dire au monde.

Mais la Chine cherche maintenant à prendre ses distances par rapport à ses premières connexions au coronavirus, et à promouvoir l'idée que le succès du Covid-19 en Chine signifie que son modèle politique est plus performant que celui de l'Occident.

Cela va au-delà de la fin de la terminologie chargée, comme le "coronavirus de Wuhan" - que les médias chinois ont même utilisé dans les premiers temps - et renforce les suggestions selon lesquelles le coronavirus pourrait en fait avoir débuté en Occident.

Tout au long de l'année, les médias chinois n'ont pas manqué de souligner la mauvaise gestion du virus par les États-Unis - et dans une certaine mesure par le Royaume-Uni - et la manière dont celle-ci a exacerbé les divisions.

Cela s'est produit à un tel point qu'il est devenu populaire pour les internautes chinois d'appeler Covid-19 le "virus américain" ou le "virus de Trump".

Les journaux et les diffuseurs chinois ont tenu à souligner que les médias américains se sont retournés les uns contre les autres, que les politiciens ont donné la priorité aux dépenses de campagnes électorales plutôt qu'aux soins de santé et qu'une élection sans fin et désordonnée a conduit à une polarisation politique extrême.

S'il y a un message que la Chine veut faire passer en 2021, c'est que le pays termine l'année dans l'unité et la prospérité, alors que d'autres pays ne peuvent qu'anticiper de nouvelles divisions et l'instabilité.

