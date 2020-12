Trump peut-il s'accorder une grâce pour ne pas être poursuivi après sa présidence?

Le président élu se plaint que son équipe ne reçoit pas les informations dont elle a besoin pour une passation de pouvoir en douceur, tandis que le président toujours en exercice partage sur les réseaux sociaux des vidéos de ses réalisations et des allégations non fondées de fraude électorale.

Dans ce contexte, l'une des activités que Trump a entreprises, et qui est courante dans les derniers jours du mandat d'un président, est l'octroi de grâces ou de commutations de peine.

La semaine dernière, la veille de Noël, le président a annoncé ces actes de clémence pour des dizaines de personnes, dont plusieurs de ses plus proches alliés, tels que Roger Stone et Paul Manafort.

Et certains se demandent si Trump va choisir de s'accorder une grâce présidentielle préventive pour se protéger de toute poursuite contre lui une fois qu'il aura quitté ses fonctions et qu'il aura perdu l'immunité qui le protège actuellement.

Comme le souligne l'universitaire, aucun président ne s'est jamais pardonné et, par conséquent, aucune affaire n'a donné à la Cour suprême la possibilité de se prononcer sur la question.

Dans son article II, la Constitution donne au président le pouvoir "d'accorder des grâces et des acquittements pour des crimes contre les États-Unis, sauf en cas de mise en accusation.

Interprétations contradictoires

Les experts qui pensent que le président peut être pardonné soulignent que le texte constitutionnel est rédigé de manière générale et ne contient aucune exception explicite qui empêche l'utilisation ou l'abus de ce pouvoir.

Ce point de vue a été défendu en 2018 par Andrew C. McCarthy, membre du conservateur National Review Institute et ancien procureur adjoint du district sud de New York, dans le cadre de l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans les élections de 2016.