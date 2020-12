Pr Tulien de Oliveira: "Si le virus continue à circuler librement, le risque qu'il s'adapte mieux augmente"

Luis Barrucho

BBC News Brésil à Londres

Légende image, Oliveira travaille au laboratoire Krisp en Afrique du Sud.

"Si nous permettons au virus de continuer à circuler librement, nous lui donnons une grande marge de manœuvre pour mieux s'adapter à la transmission chez l'homme", déclare Tulio de Oliveira, le Brésilien à l'origine de la découverte d'une nouvelle mutation "plus transmissible" du coronavirus qui suscite des inquiétudes dans le monde entier.

Oliveira est directeur du laboratoire Krisp de la Nelson Mandela School of Medicine de l'université du KwaZulu-Natal à Durban, en Afrique du Sud, où il vit depuis 1997.

Il a dirigé l'équipe qui a découvert une nouvelle variante du coronavirus dans le pays et a partagé les données avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce qui a permis au Royaume-Uni de découvrir sa propre variante.

Selon M. Oliveira, les deux variantes sont plus transmissibles que l'original, mais jusqu'à présent, on ne sait pas si elles sont plus mortelles.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

Ils partagent certaines similitudes, mais ont évolué séparément. Tous deux présentent une mutation, appelée N501Y, située dans une partie cruciale du virus, utilisée pour infecter les cellules du corps humain.

En Afrique du Sud, la nouvelle variante identifiée par Oliveira et son équipe serait à l'origine de la deuxième vague de la pandémie dans le pays.

Il s'est rapidement répandu et est devenu la forme dominante du virus dans certaines parties du territoire, entraînant la saturation du système de santé.

La variante britannique, qui est également plus contagieuse, s'est étendue au sud-est de l'Angleterre, créant de nouvelles restrictions et quarantaines pour la population locale.

La semaine dernière, des dizaines de gouvernements ont temporairement suspendu les vols internationaux en provenance ou à destination du Royaume-Uni afin de tenter de contrôler la propagation de cette mutation du virus.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'apparition de nouvelles mutations de coronavirus a suscité l'inquiétude dans le monde entier.

Cependant, dès ce dimanche, plusieurs pays européens ainsi que le Canada et le Japon ont détecté les premiers cas de cette nouvelle variante.

Vous trouverez ci-dessous un résumé de l'interview que la BBC Mundo a eu avec Oliveira.

Quelle est cette nouvelle variante ? Y a-t-il une raison de paniquer ?

En Afrique du Sud, nous avons découvert une variante qui semble propager les infections beaucoup plus rapidement. Nous avons découvert cette variante dans la baie de Nelson Mandela, l'une des régions les plus touristiques d'Afrique du Sud. Cette variante s'est rapidement répandue au Cap et à Durban.

Lorsque nous avons séquencé le code génétique, nous avons constaté qu'il présentait de nombreuses mutations, principalement dans la protéine du virus qui entre dans le récepteur humain pour pénétrer dans les cellules humaines.

Certaines des mutations de cette protéine se sont produites à la position 501, sur un acide aminé appelé tyrosine.

Lire aussi :

Cette mutation a également été trouvée dans une souche complètement différente au Royaume-Uni, mais qui a une mutation [en commun] avec l'autre. Et c'est précisément cette mutation que nous pensons être liée à une transmissibilité accrue du virus.

Le plus grand danger jusqu'à présent est que, les transmissions étant plus rapides, nos hôpitaux sont complètement surchargés de patients qui ont besoin de soins intensifs. Donc, pour l'instant, nous ne pouvons plus recevoir de patients dans les hôpitaux.

Les Britanniques et nous-mêmes pensons que ces deux variantes ne sont potentiellement plus mortelles, mais elles affectent très gravement les hôpitaux au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Quelle serait votre recommandation pour éviter que cette mutation ne circule au Brésil ?

Premièrement, nous ne savons pas si la même variante se trouve déjà au Brésil. Principalement parce que la partie génomique du Brésil n'est pas aussi forte qu'en Afrique du Sud et au Royaume-Uni.

Par conséquent, nous ne serons pas surpris si plusieurs pays dans le monde, à mesure qu'ils commencent à séquencer davantage les génomes de leurs souches, trouvent des virus plus adaptés à la transmission.

Deuxièmement, le Brésil n'a jamais réussi à contrôler la pandémie de covid-19 et la possibilité qu'une autre souche se développe au Brésil ou soit importée est donc élevée.

Il serait important de contrôler la pandémie, de veiller à ce qu'il y ait des lits d'hôpitaux et d'essayer de réduire le nombre de personnes qui meurent de cette maladie.

En d'autres termes, étant donné que le Brésil n'est pas fort dans le séquençage génétique du virus, nous ne savons pas si cette mutation est déjà arrivée au Brésil, ou si une autre mutation est déjà survenue au Brésil ou même s'il existe des mutations dans le virus lui-même qui n'ont pas encore été découvertes dans d'autres parties du monde ?

C'est exactement cela. Le message principal est que si nous laissons ce virus circuler à un niveau moyen ou élevé, nous donnons une bonne chance que le virus soit mieux adapté à la transmission chez l'homme.