Harry et Meghan soutiennent que "l'amour gagne" dans le premier podcast

Le Duc et la Duchesse du Sussex ont publié leur premier podcast, dans lequel ils analysent l'année 2020 avec une série de célébrités et d'activistes.

Au lieu de cela, Meghan explique qu'ils ont décidé d'enrôler "quelques amis et beaucoup d'autres personnes" que "nous admirons, et de recueillir leurs impressions sur ce qu'ils ont appris de 2020".

Parmi les autres invités figurent Christina Adane, militante de 17 ans, Deepak Chopra, gourou de la santé alternative, Stacey Abrams, politicienne américaine, et George the Poet, artiste britannique du spoken word.

L'accent d'Archie

Pour les Sussex, 2020 a également été l'année où Meghan a fait une fausse couche et où des poursuites ont été engagées contre le Mail on Sunday et l'agence Splash News and Picture.