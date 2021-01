De la teinture aux pastels : découvrez les huit grands looks de 2021

Steven McIntosh

Journaliste Divertissement

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains défilés de mode ont eu lieu en plein air cette année, tandis que des créateurs comme Christian Siriano ont intégré des masques dans leurs collections

Si vous avez cliqué sur cet article à la recherche de connaissances pointues, avisées et avant-gardistes sur l'industrie de la mode, vous vous êtes peut-être trompé d'endroit.

Après tout, l'année dernière à la même époque, nous avons dit que les grands styles pour 2020 comprendraient du cuir, des imprimés floraux et des chapeaux.

Ce qui s'est passé en réalité, c'est une année de masques, de pantoufles et de bas de jogging, alors que le pays travaillait à domicile et que les événements publics étaient annulés.

Néanmoins, nous sommes plus confiants concernant nos prévisions pour 2021. Le lancement du vaccin contre le coronavirus devrait, espérons-le, nous permettre de revoir d'autres êtres humains au cours de l'année à venir, ce qui signifie qu'il est temps de commencer à réfléchir à l'après-confinement.

Un effet secondaire intéressant de la pandémie est que certains stylistes ont freiné leurs expérimentations et extravagances habituelles et ont plutôt privilégié l'aspect pratique, optant pour des vêtements "plus réfléchis et plus réalistes", selon Vogue.

"Pour la première fois depuis longtemps, ces vêtements ressemblaient à des vêtements destinés à être portés", a ajouté le magazine, ce qui est toujours un bonus lorsqu'on vous fait payer 800 livres sterling (581.500 Fcfa) pour un t-shirt.

Voici huit des grandes tendances pour 2021 :

1. Des couches transparentes

Crédit photo, Getty Images Légende image, De gauche à droite : Mannequins portant des vêtements Chicco Mao, Sportmax, Dior, Fendi

Vous pourriez vous considérer comme le genre de personne qui peut voir clair dans les dernières tendances de l'industrie de la mode.

Eh bien, maintenant vous pouvez littéralement voir à travers grâce à ces tenues transparentes en dentelle, en maille ou en diaphane, qui vont faire fureur en 2021.

"Débarrassez-vous des couches épaisses de l'hiver pour des pièces légères du printemps", suggère Marie Claire. Des créateurs comme Dior ont mélangé les transparences avec des sous-vêtements à peine visibles, tandis que Sportmax a associé des superpositions transparentes à des robes à glissière plus couvrantes.

Fashionista a indiqué que : "les vêtements transparents agissent comme des pièces superposées pour ajouter de l'intrigue aux hauts et bas standards".

En gros, cela signifie : pour l'amour de Dieu, n'oubliez pas de porter quelque chose de moins transparent en dessous.

2. Des épaules fortes

Crédit photo, Getty Images Légende image, De gauche à droite : Balmain, Christian Siriano, Balenciaga, Alexander McQueen

Nous te gratifions de nos épaules audacieuses, dit Balenciaga en 2021.

La maison de mode de luxe a présenté de nombreuses tenues aux épaules proéminentes lors de la Semaine de la mode de Paris en mars, et beaucoup d'autres ont également expérimenté cette idée.

"Les épaules proéminentes de Balmain et Balenciaga occuperont l'espace avec glamour et un peu de cran", a déclaré Vogue.

"Les épaules en pointe ne sont pas nouvelles, mais elles ne vont pas disparaître non plus".

L'avantage de cette tenue, c'est que votre tête et vos épaules sont généralement tout ce que l'on peut voir de vous sur Zoom, c'est donc l'un des rares styles qui peuvent réellement être appréciés virtuellement.

3. Franges

Crédit photo, Getty Images Légende image, De gauche à droite : Post Archive Faction (hoodie uniquement), Palm Angels, Kristina Fidelskaya (costume uniquement)

Claudia Winkleman sera ravie de constater que les longues franges sont de nouveau à la mode, bien qu'elles soient du type tissu plutôt que du type cheveux.

"Il sera difficile de résister à l'envie de virevolter toute la journée avec cette tendance", a déclaré Cosmopolitan. "A chaque pas, vous ferez tourner les têtes."

(En partie parce que les lanières de tissu peuvent fouetter quelqu'un au visage).

4. Tie-dye

Crédit photo, Getty Images Légende image, De gauche à droite : Aniye By, TOGA, Gabriela Hearst, Collina Strada

Rien n'est plus élégant que d'avoir l'air d'avoir été éternué dessus par une licorne, et avec tant de gens coincés à la maison l'année dernière, la teinture tie-dye a maintenu sa popularité.

Cette tendance colorée a été populaire pendant un certain temps, mais elle a maintenant tracé son chemin jusqu'aux grands designers, qui réimaginent les tissus teints dans leurs dernières collections. Certains magazines de mode sont soulagés que les experts aient pris le relais des amateurs.

"Bien que nous apprécions le sentiment de créer ses propres t-shirts colorés, nous préférons la façon dont les experts traduisent le pilier de la contre-culture", a déclaré Harper's Bazaar.

"Des caftans aux maxi robes, en passant par les survêtements et le denim, ces motifs inspirés du shibori touchent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et sont résolument stylés."

5. Les pastels

Crédit photo, Getty Images Légende image, De gauche à droite : De La Vali (costume uniquement), Bernadette (veste et short uniquement), Timo Weiland, Marco Rambaldi

Si vous préférez des teintes un peu plus douces, les pastels aux couleurs de bonbon pourraient vous convenir.

"Ces couleurs inspirées du sorbet sont parfaites pour l'été et conviennent à une grande variété de teintes de peau", a noté The Trend Spotter.

"Choisissez entre un costume manches chauve-souris vert menthe ou un trench-coat surdimensionné couleur lavande. Mieux encore, essayez les deux simultanément. Les costumes et les pièces séparées dans les tons doux rehaussent votre esthétique générale et resteront l'un des styles les plus chics pour les saisons à venir".

Ce qui est une excellente nouvelle pour nous car cela signifie que nous pouvons copier et coller ce style dans la liste de l'année prochaine.

6. Le filet

Crédit photo, Getty Images Légende image, De gauche à droite : Acne Studios, Noir Kei Ninomiya, Hermes, Stella McCartney

Ces filets sont la prise de l'année.

"Bien que nos références en matière de pêche soient certes limitées, nous savons que certains filets bien placés satisfont notre désir de plaisirs purement esthétiques", a déclaré Harper's Bazaar.

"Ces filets ne sont pas là pour vous tenir chaud ; ils ne servent pas à autre chose que d'exister comme un bonbon pour les yeux, comme une nouveauté, comme quelque chose qui semble parfaitement bien pour ce moment".

Stella McCartney a fière allure pour une tenue (photo de droite) qui contient des filets *et* une frange. Avec une telle tenue, vous pouvez être deux fois plus élégante.

7. Saint Moly

Crédit photo, Getty Images Légende image, De gauche à droite : Lula Laora, Burberry, Comunque Yang, Christopher Kane

Ce n'est jamais une mauvaise idée d'exposer de gros morceaux de chair totalement au hasard, comme nous l'a appris Christina Aguilera en 2002.

Peu importe que la société se réveille enfin à ses sages enseignements ou que les créateurs soient tout simplement à court de tissu. Le fait est que les trous sont faits pour 2021, alors préparez-vous à sentir les courants d'air.

"Montrer un peu de peau, à tous égards, est une nécessité après avoir porté des vêtements décontractés bien trop grands pendant des mois", a fait remarquer Marie Claire. "Du col roulé à la combinaison de sport en passant par le body, des créateurs comme Prada ont trouvé des moyens de révéler la chair de manière inattendue".

8. La conformité Covid

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tous les mannequins portant Kenzo au défilé Vêtement Femme Printemps/Été 2021 dans le cadre de la Semaine de la mode de Paris

Nous consacrons la dernière image entièrement au défilé Kenzo à la Fashion week de Paris en septembre.

La maison de couture, dont le fondateur est décédé peu de temps après la tenue de ce défilé, présentait un grand nombre de tenues qui couvraient le visage, et parfois tout le corps.

Ces tenues étaient peut-être influencées ou non par la pandémie de coronavirus et nous ne pensons pas qu'elles puissent de toute façon offrir une protection efficace contre la covid19, mais elles étaient certainement en accord avec le thème de la distanciation sociale.

L'autre grande tendance influencée par les coronavirus, bien sûr, restera les masques élégants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, De gauche à droite : tenues d'Alice et Olivia, Liu Chaoying et Yan Jin, Rebecca Minkoff

"Pas de surprise ici, la plus grande tendance en matière d'accessoires en 2021 sera les masques", a déclaré Style Caster.

"Si vous vous êtes empressé d'acheter des masques de base il y a quelques mois, n'hésitez pas à investir dans des tissus de haute qualité et respirants ainsi que dans des masques que vous trouvez tout simplement attrayants maintenant que nous sommes dans le long terme. Plus vous aimez les masques que vous avez, plus il est facile de s'engager à les porter".