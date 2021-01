Comment ne plus jamais oublier un nom

Oublier des noms est l'un des problèmes de mémoire les plus courants - mais il existe des moyens de les retenir, explique le psychologue Tom Stafford.

Un lecteur, Dan, se demande "Pourquoi oublions-nous le nom des gens quand nous les rencontrons pour la première fois ? Je peux me souvenir de toutes sortes d'autres détails sur une personne, mais j'oublie complètement son nom. Même après une longue et profonde conversation. C'est vraiment gênant".

Heureusement, la réponse passe par l'apprentissage de quelque chose de fondamental sur la nature de la mémoire. Elle fournit également une solution qui peut vous aider à éviter la situation embarrassante d'avoir parlé à quelqu'un pendant une heure, et d'ensuite oublier son nom.

Pour savoir pourquoi cela se produit, il faut reconnaître que nos souvenirs ne sont pas un simple système de classement, avec des dossiers séparés pour chaque type d'information et un dossier aux couleurs vives intitulé "Noms".

Nos esprits fonctionnent plutôt par associations. Nos souvenirs sont construits à partir de modèles d'informations interconnectées. C'est pourquoi nous rêvons : vous remarquez que le livre que vous lisez a été imprimé à Paris, et que Paris abrite la Tour Eiffel, que votre cousine Marie a visité Paris l'été dernier, et que Marie adore les glaces à la pistache. Dites, je me demande si elle a mangé une glace à la pistache pendant qu'elle était en haut de la Tour ? Ça continue comme ça, chaque élément étant relié à un autre, non par la logique mais par des coïncidences de temps, de lieu, la façon dont vous avez appris l'information et sa signification.

Les noms flottent souvent dans notre mémoire comme un navire sans ancre, sans autres associations pour les retenir.

Grâce à ce même réseau d'associatif, vous pouvez deviner une question à partir de la réponse. La réponse : "La Tour Eiffel ?" Question : "Quel est le monument le plus célèbre de Paris ?" Cela rend la mémoire utile, car on peut souvent passer aussi facilement du contenu au contenant que l'inverse : "Qu'y a-t-il dans le tiroir du haut ?" n'est pas une question très intéressante, mais elle le devient quand on veut la réponse "Où sont mes clés ?

La mémoire est donc construite comme cela à dessein, et nous pouvons maintenant voir la raison pour laquelle nous oublions les noms. Nos souvenirs réagissent au nombre d'associations que nous faisons avec de nouvelles informations, et non à la façon dont nous voulons nous en souvenir.

Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous apprenez son nom, mais pour votre mémoire, il s'agit probablement d'une information arbitraire sans lien avec tout ce que vous savez et sans lien avec toutes les autres choses que vous apprenez plus tard à son sujet. Après votre conversation, au cours de laquelle vous apprenez probablement des choses sur son travail, ses loisirs, sa famille ou autre, toutes ces informations deviennent liées dans votre mémoire.

Imaginez que vous parlez à un type avec une chemise bleue qui aime la pêche et dont le métier est de vendre des voitures, mais qui préférerait y renoncer pour vendre du matériel de pêche. Maintenant, si vous pouvez vous souvenir d'une information ("vendre des voitures"), vous pouvez suivre la chaîne jusqu'aux autres ("vend des voitures mais veut y renoncer", "veut y renoncer pour vendre du matériel de pêche", "aime la pêche", etc.) Le problème est que le nom de votre nouvel ami n'est pas pris en compte parce qu'il s'agit simplement d'une information arbitraire que vous n'avez pas reliée à autre chose dans la conversation.

Heureusement, il existe des moyens de renforcer ces liens afin que le nom de la personne s'ancre dans les autres souvenirs. Voici comment se souvenir du nom, en utilisant quelques principes de base de la mémoire.

Tout d'abord, vous devez répéter les noms des personnes que vous venez de rencontrer. La répétition est l'une des règles d'or de l'apprentissage : plus de répétition rend les souvenirs plus forts. De plus, lorsque vous utilisez le nom de quelqu'un, vous le liez à vous-même, en le prononçant, mais vous le reliez aussi dans votre mémoire au sujet actuel de la conversation ("Alors, James, qu'est-ce qui fait que tu aimes tant la pêche ?").

Ensuite, vous devez essayer de relier le nom que vous venez d'apprendre à quelque chose que vous connaissez déjà. Peu importe si le lien est complètement idiot, il est juste important que vous trouviez un lien pour aider le nom à rester dans votre mémoire. Par exemple, le type s'appelle peut-être James, et votre copain de lycée s'appelait James, et bien que ce type porte une chemise bleue, James de lycée n'a jamais porté que du noir, donc il ne porterait jamais de bleu. C'est une association stupide, mais elle peut vous aider à vous souvenir.

Vous voulez éviter l'embarras ? Essayez de relier un nom à toute autre information que vous connaissez sur la personne. Même si le lien est un peu idiot, le nom vous restera

Enfin, vous devez essayer de relier leur nom à quelque chose d'autre à leur sujet. Si c'était moi, je saisirais la première chose qui me vient à l'esprit pour faire le lien entre le nom et quelque chose que j'ai appris à leur sujet. Par exemple, James est une sorte de nom biblique, il y a la bible du roi Jacques après tout, et James commence par J, tout comme Jonas dans la bible qui a été avalé par la baleine, et ce James aime pêcher, mais je parie qu'il préfère les attraper plutôt que d'être attrapé par eux.

Peu importe que les liens que vous faites soient étranges ou non. Vous n'avez pas besoin de le dire à qui que ce soit. En fait, il est probablement préférable que vous ne le disiez à personne, surtout pas à votre nouvel ami ! Mais les liens vous aideront à créer un réseau d'associations dans votre mémoire, et ce réseau empêchera leur nom de vous échapper.