Y a-t-il de la place pour les introvertis au sommet ?

Crédit photo, Alto/Alamy Légende image, Le côté surprenant d'un introverti en tant que patron

Dans les affaires, cela signifie qu'ils excellent souvent dans des rôles qui exigent une réflexion solitaire avec un minimum de contact - comme le codage ou la création d'analyses sur tableur.Mais le leadership ? Les dirigeants d'aujourd'hui semblent être obligés de bavarder avec leurs clients et de leur faire des discours inspirants de type TED. Y a-t-il une place pour les introvertis au sommet ?

Doug Conant en est la preuve. Un Américain affable qui a été directeur général de Campbell's Soup et président de la Nabisco Foods Company et qui est maintenant président du Kellogg Executive Leadership Institute est aussi un introverti qui s'identifie lui-même.Mais cela ne veut pas dire que le fait d'être un type calme et réfléchi a été un mélange facile avec le bureau du coin."Être introverti a été un défi tout au long de ma carrière", a-t-il déclaré. "Le monde a tendance à favoriser ceux qui s'engagent et s'expriment de manière clairement visible et j'ai tendance à m'asseoir, à réfléchir et à chercher le moment approprié pour faire un commentaire et essayer de me connecter".

Sortir de sa coquille

Au début de sa carrière, Conant s'est rendu compte que ses tendances introverties le retenaient. Par exemple, plutôt que de faire des commentaires directs lors des réunions, il attendait la fin pour discuter de ses pensées avec les personnes concernées, ce qui avait beaucoup moins d'impact.Mais plutôt que de cacher sa véritable personnalité et de prétendre être un extraverti, Conant a appris à prendre le contre-pied et, selon ses propres termes, à "sortir" comme un introverti.

J'ai essayé de faire savoir aux gens que "c'est moi". Et j'ai découvert qu'en me rendant plus vulnérable, les gens me disaient simplement 'oh, pas de problème, vous êtes juste introverti'", a-t-il déclaré. "Cela a rendu les choses plus faciles parce que les gens comprenaient comment j'étais."

Conant ne se cachait pas dans son bureau lorsque de grandes décisions étaient nécessaires, mais sa révélation signifiait que les gens comprenaient pourquoi il était réservé et ont travaillé avec sa personnalité plutôt que de l'écarter - ou le rejeter.

C'était une décision intelligente, selon Jennifer Kahnweiler, auteure de The Genius of Opposites : How Introverts and Extroverts Achieve Extraordinary Results Together (Le génie des oppositions : comment les introvertis et les extravertis obtiennent ensemble des résultats extraordinaires). Si les collègues ne se rendent pas compte qu'ils ont un leader introverti, ils risquent de les considérer à tort comme distants, distants et égoïstes.

Crédit photo, ConantLeadership Légende image, Doug Conant est un introverti qui s'identifie comme tel.

"Parce que leurs visages ne se montrent pas vraiment, et qu'ils ne parlent pas autant que les autres, les gens peuvent croire que les introvertis sont souvent en colère, ou qu'ils s'ennuient", a expliqué M. Kahnweiler. Les femmes introverties traversent une période particulièrement difficile car on attend d'elles qu'elles soient des "leaders amicales et extraverties", même si ce n'est pas ce qu'elles ressentent.

Qu'est-ce qui fait un introverti ?

Le psychologue Carl Jung a identifié pour la première fois les types de personnalité introvertie et extravertie en 1921. Il a défini les extravertis comme des personnes qui trouvent de l'énergie dans le monde extérieur, tandis que les introvertis la trouvent à l'intérieur.

Son travail a été adapté par l'équipe de psychologues mère/fille Katharine Cook Briggs et Isabel Briggs Myers, qui ont développé l'indicateur de type Myers-Briggs en 1942. Ce test, qui utilise un questionnaire pour définir le type de personnalité sur un spectre inspiré de Jung, est encore largement utilisé par les entreprises aujourd'hui.

Jung pensait que nous alternons entre les comportements introvertis et extravertis. Ainsi, si nous pouvons discuter avec des amis autour de la fontaine d'eau, nous nous fermons aussi pour terminer un projet.

Cependant, malgré cette flexibilité, les dernières recherches neuroscientifiques suggèrent que notre tendance à l'introversion ou à l'extroversion est bien ancrée à la naissance.

Dans son livre "Quiet" (Silencieux), Cain rend compte d'une étude du scientifique Carl Schwartz selon laquelle les bébés "très réactifs" - ceux qui sont plus sensibles aux stimuli externes - ont tendance à devenir des adultes plus introvertis, tandis que ceux qui réagissent moins sont plus extravertis en grandissant.

Ainsi, bien que les introvertis puissent apprendre à être plus extravertis, et vice versa, il semble que nous ne puissions pas changer notre personnalité de base.

"Nous sommes élastiques et nous pouvons nous étirer, écrit-elle, mais seulement dans une certaine mesure".

La technologie moderne facilite la voie

L'hypothèse selon laquelle les types discrets font de mauvais dirigeants est en train de changer, car de plus en plus de gens haut placés admettent être introvertis.

Des dirigeants de premier plan comme Bill Gates et Mark Zuckerberg sont des introvertis bien connus et même le candidat à la présidence du parti républicain américain, Jeb Bush, a avoué qu'il était "un peu introverti" dans une récente interview accordée à la chaîne d'information câblée CNN.

Les technologies que Gates et Zuckerberg ont contribué à créer et à promouvoir ont permis aux dirigeants introvertis de communiquer plus facilement et efficacement. Le courrier électronique, Facebook, Twitter et diverses applications de messagerie ont facilité l'interaction directe sans le face-à-face que beaucoup d'introvertis trouvent souvent inconfortable.

Kathryn Hall, PDG de la société de conseil aux entreprises Business of Introverts, basée au Royaume-Uni, a déclaré qu'elle "n'aurait pas dirigé une entreprise si l'internet n'existait pas maintenant".

"Se connecter avec des clients sur les médias sociaux ou leur envoyer un e-mail semble beaucoup plus faisable pour les introvertis [comme elle]", a-t-elle déclaré. "Le simple fait de pouvoir en faire un peu plus derrière l'écran de l'ordinateur donne aux introvertis beaucoup plus de possibilités de se connecter de manière réfléchie et d'être entendus, ce qui ne semble pas trop effrayant".

Une dose d'extraversion

Mais lorsque vous dirigez une entreprise ou une équipe, la technologie ne peut pas remplacer complètement le contact en face à face, a déclaré M. Conant.

"Si vous voulez être un leader, vous devez juste aller sur le terrain et être avec les gens", a-t-il dit. "Les extravertis ont besoin de vous voir parler pour être inspirés".

C'est le véritable défi que les leaders introvertis doivent relever chaque jour : comment se connecter avec les extravertis tout en restant fidèle à son authenticité ? Conant est un grand fan de la recherche d'une excuse pour se mettre dans des situations qui étirent votre personnalité, mais qui ne sont pas accablantes.

Par exemple, dans son dernier rôle, il portait un podomètre comme excuse pour se promener dans le bureau. C'était une bonne façon de rencontrer des gens, sans la pression d'une réunion formelle.

Il est également judicieux de trouver des moyens d'intégrer la période de réflexion qui fait le bonheur des introvertis. Lors de l'organisation de réunions de brainstorming, il est judicieux de prévoir un temps de réflexion entre la réunion et la prise de décision collective, a déclaré M. Kahnweiler.

Quant à la prise de parole en public, enfin, même beaucoup d'extravertis trouvent cela difficile. Un bon cours d'art oratoire peut vous aider, et M. Conant recommande également de vous assurer que vous êtes très familier avec le matériel et que vous avez quelque chose sur quoi vous concentrer, comme des diapositives ou des notes, pour vous ancrer dans le moment afin de ne pas perdre le fil.

Julien Prest, créateur français du blog d'affaires introverti Un Monde Pour Les Introvertis, dirigeait auparavant une équipe de 20 personnes. Pour contourner son introversion et se présenter plus fortement comme un leader, il a dit avoir joué sur certains points forts.

"J'ai travaillé à réduire le nombre de grandes réunions auxquelles je participais et à avoir beaucoup plus d'entretiens individuels, ce avec quoi je me sentais plus à l'aise en tant qu'introverti", a-t-il déclaré. "Je savais que je n'étais pas le meilleur dans les grandes réunions, mais les gens m'appréciaient pour d'autres compétences, qui, je pense, font partie de l'introversion, comme ma capacité à écouter et à comprendre les problèmes des autres".

Lorsqu'il devait diriger ou assister à une grande réunion ou faire une présentation, Prest s'assurait d'avoir suffisamment de temps de repos pour lui donner de l'énergie. C'est presque comme une forme de méditation consciente, à laquelle les introvertis sont naturellement habitués. C'est une méthode que Conant utilise également.

"Je me réveillais toujours tôt le matin et je prenais un peu de repos avant de voir mes enfants pour le petit déjeuner", dit Conant.