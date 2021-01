Cinq mythes que vous devez connaitre sur la solitude

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un homme marchant seul sur une route faiblement éclairée.

À un moment donné de nos vies, il y a de fortes chances que vous et moi nous-nous sentions seuls. C'est un problème qui fait l'objet d'une grande couverture médiatique en ce moment.

Le Royaume-Uni a même un nouveau ministre de la solitude chargé de travailler avec tous les services gouvernementaux pour résoudre ce problème. C'est un sujet important et qui cause beaucoup de malheur, mais il est entouré de nombreux mythes. En voici cinq parmi les plus importants.

1) La solitude est une question d'isolement

Se sentir seul n'est pas la même chose qu'être seul. La solitude est un sentiment de déconnexion. C'est le sentiment que personne autour de vous ne vous comprend vraiment et que vous n'avez pas le genre de relations significatives que vous aimeriez avoir. L'isolement peut être un facteur, mais ce n'est pas le seul. Vous pouvez vous sentir seul dans une foule, tout comme vous pouvez vous sentir parfaitement heureux, voire soulagé, de passer un peu de temps seul. Lorsque la BBC a effectué le test du repos en 2016, les cinq activités de repos les plus populaires étaient toutes celles qui ont tendance à être pratiquées seul. Parfois, on a envie d'être seul. Mais si nous n'avons pas la possibilité de passer du temps avec des gens qui nous comprennent, c'est là que la solitude frappe.

A ne pas manquer sur BBC Afrique :

2) Il y a une épidémie de solitude en ce moment

La solitude est sans aucun doute de plus en plus visible, mais cela ne signifie pas qu'un pourcentage plus élevé de personnes se sentent seules aujourd'hui par rapport à il y a quelques années. En se basant sur des études remontant à 1948, Christina Victor, de l'université Brunel, a montré que la proportion de personnes âgées souffrant de solitude chronique est restée stable depuis 70 ans, 6 à 13 % d'entre elles déclarant se sentir seules tout le temps ou la plupart du temps. Mais il est vrai que le nombre réel de personnes seules augmente simplement parce qu'il y a plus de monde. Il ne fait donc aucun doute que la solitude est à l'origine de beaucoup de tristesse.

3) La solitude est toujours mauvaise

La solitude fait mal. Mais la bonne nouvelle est qu'elle est souvent temporaire - et ne doit pas être considérée comme entièrement négative. Elle peut au contraire nous inciter à chercher de nouveaux amis ou à trouver un moyen d'améliorer nos relations existantes.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La solitude affecte-t-elle de manière disproportionnée les personnes âgées ?

Le neuroscientifique social John Cacioppo affirme que nous avons évolué pour connaître la solitude afin de nous inciter à maintenir nos liens avec les autres. Il compare cela à la soif. Si vous avez soif, vous cherchez de l'eau. Si vous vous sentez seul, vous cherchez d'autres personnes. Depuis des milliers d'années, les humains sont restés en sécurité en vivant en groupes coopératifs. Il est donc logique d'avoir un mécanisme de survie qui nous pousse à maintenir nos liens avec les autres.

Bien que la solitude soit généralement temporaire, il est vrai que lorsqu'elle devient chronique, les conséquences peuvent être graves. Il est prouvé qu'elle peut diminuer notre bien-être, affecter la qualité de notre sommeil et conduire à la tristesse. Elle peut également engendrer un cercle vicieux dans lequel les personnes se sentent si seules qu'elles se retirent des situations sociales, ce qui les rend encore plus seules. Des recherches ont montré que si une personne se sent seule, le risque de ressentir des symptômes de dépression un an plus tard est plus élevé.

Lire aussi :

4) La solitude conduit à la mauvaise santé

Celui-ci est un peu plus compliqué. On cite souvent des statistiques sur l'effet que la solitude peut avoir sur notre santé. Des études ont montré qu'elle pouvait augmenter de près d'un tiers le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral et que les personnes seules ont une pression artérielle plus élevée et une espérance de vie plus faible.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Royaume-Uni a engagé sa première ministre de la solitude, Tracey Crouch

Ce sont des résultats sérieux, mais beaucoup d'études sont transversales, prenant un aperçu dans le temps, donc nous ne pouvons pas être certains de la causalité. Il est possible que des personnes malheureuses et isolées soient plus susceptibles de tomber malades. Mais cela pourrait aussi se produire dans l'autre sens. Les gens pourraient se retrouver isolés et seuls parce qu'ils ont déjà une mauvaise santé, ce qui les empêche de se socialiser. Ou bien les personnes seules peuvent apparaître dans les statistiques comme étant en moins bonne santé parce que leur solitude les a privées de la motivation nécessaire pour s'occuper de leur santé. Et bien sûr, il n'est pas nécessaire que cela se passe dans un sens ou dans l'autre. Cela pourrait fonctionner dans les deux sens.

Lire également :

5) La plupart des personnes âgées se sentent seules

La solitude est plus fréquente chez les personnes âgées que chez les autres adultes, mais dans son étude sur la solitude tout au long de la vie, Pamela Qualter, de l'université de Manchester, a constaté qu'elle atteignait également un pic à l'adolescence. Parallèlement, des études montrent que 50 à 60 % des personnes âgées ne se sentent pas souvent seules.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Bien que la solitude soit généralement temporaire, les conséquences peuvent être graves si elle devient chronique

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la solitude. C'est pourquoi nous voulons combler certaines de ces lacunes dans la littérature scientifique avec l'Expérience de la BBC sur la solitude, conçue par des psychologues des universités de Manchester, Brunel et Exeter en collaboration avec la Wellcome Collection. Nous voulons que les gens du monde entier remplissent l'enquête, qu'ils soient jeunes ou vieux, solitaires ou non. L'objectif est d'en savoir plus sur l'amitié, la confiance et les solutions à la solitude qui fonctionnent vraiment, afin que davantage de personnes puissent se sentir connectées.

Regarder :