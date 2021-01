Quelles seront les principales tendances technologiques en 2021

Ben Morris

Rédacteur de Business Technology

Crédit photo, Getty Images Légende image, 2021 sera une année difficile pour le monopole des grandes entreprises technologiques.

2021 ne sera peut-être pas aussi facile pour les PDG des grandes entreprises technologiques.

Ils accélèrent de plus en plus les efforts visant à désautonomiser des entreprises comme Facebook, Amazon, Apple et Alphabet (l'entreprise mère de Google).

Les autorités, en particulier aux États-Unis et en Europe, se montrent de plus en plus sévères en matière de concurrence déloyale et il est probable qu'il en sera encore question en 2021.

Préparez-vous à recevoir davantage de technologies et de services pour rendre votre travail à domicile plus facile et plus sûr, par exemple.

Si vous voulez les connaître, ainsi que les tendances technologiques de l'espace aérien et du commerce en 2021, je vous invite à poursuivre votre lecture.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les grandes entreprises de technologie suivront les mouvements du président élu Joe Biden.

Campagne contre les grandes entreprises de technologie

Dans les dernières semaines de 2020, des obstacles majeurs sont apparus pour Google, Facebook, Amazon et Apple.

Début décembre, les régulateurs fédéraux américains et 45 autres procureurs ont intenté une action en justice contre Facebook, accusant l'entreprise d'avoir pris des mesures illégales pour acquérir des entreprises rivales et neutraliser leur concurrence.

Au début de ce mois, la Commission européenne a dévoilé sa loi sur les services numériques et sa loi sur les marchés numériques, des projets de loi qui pourraient changer complètement la réglementation actuelle des grandes entreprises technologiques.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Amazon a été accusé par les autorités européennes d'abuser de sa position dominante sur le marché.

Le secteur de la technologie est probablement très intéressé par la manière dont l'administration du président américain Joe Biden se comportera avec les entreprises technologiques les plus puissantes.

Dans le passé, Biden a été très critique à l'égard de ces grandes entreprises, en particulier sur Facebook.

Dans une interview accordée au New York Times en janvier, M. Biden a déclaré que la loi protégeant les sites de réseautage social, appelée section 230, devrait être abrogée.

L'article 230 stipule que les réseaux sociaux ne sont généralement pas responsables des affichages illégaux ou offensants des utilisateurs.

Des voix plus critiques cherchent même à démanteler certaines de ces entreprises, notamment Amazon, Google et Facebook.

Google est déjà soumis à une pression intense. En octobre, le gouvernement américain a porté plainte contre lui pour violation des règles de concurrence afin de préserver son monopole sur la recherche et la publicité en ligne.

Outre la concurrence loyale, les États-Unis pourraient également prendre des mesures en matière de confidentialité des données. L'État de Californie dispose déjà d'une loi sur la protection de la vie privée, mais des pressions s'exercent pour qu'une politique nationale soit élaborée.

L'innovation électrique

Crédit photo, Rolls-Royce Légende image, Rolls-Royce prévoit de lancer un avion électrique à une vitesse de près de 500 kilomètres par heure.

2020 a été une mauvaise année pour l'industrie aérospatiale avec la fermeture des frontières et l'annulation de voyages en raison des restrictions liées à la pandémie. Cela a renforcé les préoccupations actuelles concernant l'impact environnemental des vols.

Malgré cela, les entreprises concernées se sont engagées à rechercher et à développer des avions dont l'empreinte écologique est beaucoup plus réduite.

En septembre, Airbus a dévoilé trois conceptions d'avions à hydrogène.

Cette année 2021 pourrait être celle de la signature d'un accord majeur entre Airbus et l'Allemagne, l'Italie, la France et l'Espagne pour le développement d'un grand drone appelé Eurodron, dont les vols d'essai devraient commencer en 2025.

Pour cette année, il est également intéressant de suivre de près l'avion électrique appelé Spirit of Innovation, conçu par le constructeur britannique Rolls-Royce.

La société s'attend à ce que cette machine élégante batte le record du monde de vitesse pour un avion électrique en volant à près de 500 kilomètres à l'heure.

Évolution du commerce

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les magasins pourraient de plus en plus adopter le paiement automatisé.

L'année dernière a également été désastreuse pour de nombreuses entreprises. La tendance des achats en ligne s'est accélérée car les clients pouvaient à peine quitter leur domicile pendant les périodes de confinement.

Les entreprises qui survivront pourraient connaître de nouvelles tendances en 2021.

Il a été rapporté qu'Amazon va développer sa chaîne de magasins Go, qui propose un paiement automatisé sans passer par la ligne de caisse.

Dans les magasins Amazon Go, les clients prennent les produits, les mettent dans le panier et repartent sans avoir réglé leur note. Les paiements sont effectués grâce à un système intelligent de caméras et d'intelligence artificielle qui suit les produits choisis et les facture lorsqu'ils quittent le magasin.

Technologie pour le travail à distance

Crédit photo, Mural Légende image, Cette année, les peintures murales numériques sont devenues populaires.

Tout semble indiquer que le travail à distance est là pour durer.

Selon une enquête menée par CCS Insights, 60 % des chefs d'entreprise en Europe occidentale et en Amérique du Nord s'attendent à ce qu'au moins 25 % de leur personnel, et dans certains cas toute leur équipe, travaillent au moins partiellement à domicile même lorsque la pandémie sera terminée.

Plusieurs grandes entreprises se sont déjà engagées dans le télétravail. En octobre, Dropbox a établi que tout son personnel pouvait travailler depuis son domicile et Twitter a une politique similaire.

Microsoft et Facebook affirment également qu'un nombre important de leurs employés peuvent travailler en permanence à partir de leur domicile.

Il s'agit d'un nouveau marché juteux que les entreprises technologiques peuvent exploiter. Les fournisseurs de services Internet peuvent proposer des offres spéciales adaptées au travail à domicile.

Dans ce scénario, de nouveaux logiciels pourraient apparaître pour faciliter le travail en collaboration.

Par exemple, les peintures murales dites numériques, telles que Miro et Mural, sont devenues de plus en plus populaires.

Ceux-ci offrent une représentation visuelle des projets auxquels chaque membre de l'équipe peut participer activement.

Les voitures autonomes

Crédit photo, Waymo Légende image, Waymo compte plus de 300 voitures sans chauffeur à Phoenix, en Arizona.

Pour le cas de Phoenix, il y a déjà plus de 300 voitures autonomes dans les rues, en Arizona, qui prennent et déposent des passagers sans conducteur humain au volant.

Il fait partie du projet Waymo One, qui a inauguré en octobre ce service autonome pour le public.

Waymo bénéficie du soutien d'Alphabet, la société mère de Google, et ensemble, ils dirigent la mise en œuvre de la conduite autonome aux États-Unis. D'ici 2021, il est prévu d'étendre cette activité au-delà de Phoenix.

Les rivaux ne sont pas loin derrière. Le service de General Motors Cruise est testé à San Francisco, une ville où le temps et le tracé des rues sont plus difficiles que dans la ville ensoleillée de Phoenix.

En octobre, Cruise a reçu l'autorisation de tester ses voitures autonomes sans conducteur humain et le projet est de lancer un service autonome comme celui de Waymo, mais la compagnie n'a pas dit quand cela pourrait se faire.

Lyft teste également ses voitures indépendantes à San Francisco, bien qu'il pense être plus en retard que Waymo et Cruise.

Entre-temps, en décembre, Uber a abandonné sa tentative de développer ses propres voitures autonomes. L'entreprise a vendu cette division à Aurora Technologies, qui est soutenue par Amazon, et se concentre sur ses services de taxi et de livraison de nourriture.