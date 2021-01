Proxima Centauri : le signal intrigant qui provient du système stellaire le plus proche du Soleil

Proxima Centauri b est une "super terre" qui a une surface rocheuse et on pense qu'elle contient de l'eau liquide.

Selon les experts, il semblerait que le signal provienne de Proxima Centauri b, une "super terre" à la surface rocheuse, qui contiendrait de l'eau liquide et se situerait à 4,2 années-lumière de la Terre.

Cette planète fait partie du système Alpha Centauri, le plus proche du Soleil.

Les ondes ont été détectées en 2019 par un radiotélescope géant situé en Australie et depuis lors, différentes équipes tentent de comprendre cette découverte.

Et l'une des hypothèses est que l'origine est liée à une forme de vie en dehors de la Terre.

"C'est un signal qui est apparu une fois et ne s'est pas répété. Elle avait une fréquence qui n'est pas émise par les appareils terrestres tels que les satellites et les navires", explique à BBC Mundo Mar Gómez, qui est titulaire d'un doctorat en sciences physiques de l'Université Complutense de Madrid.

La détection

L'observatoire Parkes est situé en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. On l'appelle "l'antenne parabolique", du nom du radiotélescope qui y fonctionne depuis 50 ans et qui a reçu cet étrange signal.

Il a été utilisé dans plusieurs missions spatiales et partage des informations avec différentes entités telles que la NASA.

"Nous parlons d'un télescope très important et nous devons nous rappeler qu'il a été utilisé pour recevoir des images de l'atterrissage d'Apollo 12 sur la Lune", indique M. Gomez.

"Comme il n'y a pas de son dans l'espace, la seule façon de communiquer, pour ainsi dire, c'est par les ondes radio. Nous pouvons les émettre dans l'espace et peut-être qu'à partir d'une autre planète ou d'un autre système stellaire, une forme de vie essaie de communiquer", explique-t-il.

Le projet "Breakthrough Listen", qui se consacre à l'observation et à l'analyse à la recherche de signaux de vie dans l'Univers, en est également conscient.

Il s'agit d'un fonds de 100 millions de dollars US qui, au moment de son lancement (2015), était soutenu par Stephen Hawking.

Selon les informations obtenues par le média britannique The Guardian, Breakthrough Listen publiera un rapport d'enquête sur ce signal dans les prochains mois.

La NASA classe Proxima Centauri b comme une exoplanète légèrement plus grande que la Terre (1,27 fois plus grande). Il a été découvert en 2016.

Recherche de vie extraterrestre

De plus en plus de scientifiques disent que la recherche de vie extraterrestre devrait être prise plus au sérieux.