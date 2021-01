Enregistrement audio: Donald Trump demande à un responsable électoral de la Géorgie de "trouver" des voix en sa faveur

Le président américain Donald Trump a été enregistré en train de dire au plus haut responsable des élections en Géorgie de "trouver" suffisamment de voix pour renverser le résultat des élections.

On entend M. Raffensperger répondre que les résultats de la Géorgie sont corrects.

Cette victoire intervient avant le second tour des élections en Géorgie, qui décidera du parti qui contrôlera le Sénat.

Depuis le vote du 3 novembre, M. Trump a fait des allégations non fondées de fraude électorale généralisée.

Les 50 États ont tous certifié le résultat des élections, certains après des recomptages et des recours juridiques.

Le Congrès doit approuver officiellement le résultat des élections le 6 janvier et M. Biden, un démocrate, doit être investi comme président le 20 janvier.

Les dix anciens secrétaires d'État à la défense des États-Unis encore en vie ont demandé au président Trump de ne pas remettre en cause les résultats des élections dans un article d'opinion du Washington Post.

Que s'est-il passé pendant l'appel de Trump ?

Dans des extraits de l'appel téléphonique de samedi publié par le Washington Post, on peut entendre M. Trump alternativement cajoler et faire pression sur le secrétaire d'État de la Géorgie.

Il a insisté sur le fait qu'il avait gagné les élections en Géorgie et a dit à M. Raffensperger qu'il n'y avait "rien de mal à dire que vous avez recalculé".

Plus tard dans l'appel, M. Trump dit que la rumeur est que les bulletins de vote avaient été déchiquetés et que les machines à voter avaient été retirées du comté de Fulton dans l'État - des affirmations démenties par l'avocat de M. Raffensperger.

"Vous savez ce qu'ils ont fait et vous ne le signalez pas. C'est une infraction pénale. Vous ne pouvez pas laisser cela se produire. C'est un grand risque pour vous et pour Ryan, votre avocat", menace M. Trump.

Il a ensuite demandé les 11.780 voix supplémentaires - ce qui lui aurait donné un total de 2.473.634 voix dans l'Etat, soit une de plus que M. Biden, qui a reçu 2.473.633 voix.

"Vous pouvez le réexaminer, mais avec des gens qui veulent trouver des réponses, et non pas avec des gens qui ne veulent pas trouver de réponses", a-t-il dit.

"Monsieur le Président, vous avez des gens qui soumettent des informations et nous avons les nôtres qui soumettent des informations, et ensuite elles sont présentées au tribunal et celui-ci doit prendre une décision", a répondu M. Raffensperger. "Nous devons nous en tenir à nos chiffres, nous pensons que nos chiffres sont justes".