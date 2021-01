Le coronavirus va-t-il changer notre définition des héros ?

Le covid-19 est peut-être un méchant aux ambitions mondiales, mais il n'est certainement pas sans némésis, sans vengeance. La notion de héros est devenue un motif mondial.

Au Royaume-Uni, le ministre des affaires étrangères, Dominic Raab, a parlé des travailleurs clés "héroïques" en première ligne.

Les publicités radio des réseaux d'énergie claironnent le soutien à nos "héros de la santé".

En Thaïlande, les artistes ont lancé une campagne en ligne intitulée "Support Our Heroes" (Soutenir nos héros), tandis qu'aux États-Unis, les démocrates ont proposé un système de primes pour les travailleurs essentiels appelé "Heroes Fund" (Fonds pour les héros).

Philip Zimbardo, professeur émérite de l'université de Stanford en Californie, a donné matière à réflexion.

Il est un psychologue célèbre pour son expérience dans la prison de Stanford, dans laquelle les étudiants se sont vus attribuer des rôles de détenus ou de gardiens dans une prison fictive.

L'expérience a dû être abandonnée après que les étudiants aient assumé leur rôle avec trop d'enthousiasme.

Zimbardo est ensuite devenu l'autorité principale sur la nature du mal. Mais ces dernières années, il s'est penché sur ce qu'il considère comme son contraire : l'héroïsme.

Il a donné le coup d'envoi au domaine psychologique naissant, vaguement appelé "études de héros".

"Je ne sais pas pourquoi ce sujet n'a pas été étudié plus en profondeur auparavant", dit Zimbardo.

"Après tout, l'héroïsme est la meilleure [qualité] de la nature humaine, un idéal auquel nous pouvons tous aspirer. Bien sûr, il y a une certaine exagération dans l'utilisation du terme "héros". De nos jours, on confond les célébrités et les héros. Ces derniers temps, la conception du héros s'est probablement diluée- elle est appliquée, par exemple, aux personnes qui achètent les courses de leur voisin. C'est de l'altruisme. C'est de la décence. Mais je pense que la crise actuelle de Covid va mettre en lumière des idées plus définitives de l'héroïsme".

"Un brin d'éclairage dans la condition humaine"

Zimbardo est particulier dans sa propre définition de l'acte héroïque. Il estime que l'héroïsme doit être accompli au nom d'étrangers et au péril de sa vie ou de son intégrité physique, mais aussi au péril de sa famille, de sa carrière ou de son statut social.

Un dénonciateur peut être un héros. Zimbardo, comme d'autres dans le domaine, a également tendance à tracer une ligne franche entre professionnels et amateurs : le pompier qui sauve le bébé d'un bâtiment en feu fait son travail ; c'est le passant qui le fait qui est héroïque.

De même, l'US Carnegie Medal, créée en 1904 par l'industriel Andrew Carnegie pour reconnaître les civils qui accomplissent des actes d'héroïsme extraordinaires, exclut expressément ceux qui le font dans l'exercice de leurs fonctions.

Qu'en est-il alors des travailleurs de première ligne qui doivent faire face au risque d'infection au Covid-19 ?

"Je pense qu'on nous fait réfléchir à ce qu'est le véritable héroïsme aujourd'hui", dit Zimbardo.

"En général, on l'attribue à des personnes qui ont vécu des vies consacrées à une cause - les Martin Luther Kings et les Mandela. Ou alors, on l'attribue à un seul acte héroïque. Maintenant, nous reconnaissons peut-être que nous devrions être prêts à donner ce qui est, après tout, un titre de grand honneur à beaucoup plus de personnes qui se mettent réellement en danger, ce qui est clairement le cas des travailleurs de la santé en particulier maintenant. Un tel risque n'a jamais fait partie de leur cahier des charges. Qui plus est, ils le font tous les jours. C'est de l'héroïsme avec un grand H."

Ce qui sous-tend l'héroïsme est, jusqu'à présent, peu compris. C'est peut-être une question de statut. Une expérience menée en 2012 a montré que les personnes qui étaient plus disposées à endurer la douleur - en gardant leurs avant-bras nus trempés dans l'eau glacée - étaient ensuite jugées plus sympathiques et recevaient une plus grande part d'un pot d'argent que d'autres volontaires pouvaient partager comme bon leur semblait.

Frank Farley, professeur de psychologie à l'université Temple de Philadelphie et expert en comportements extrêmes, affirme que la personnalité est un facteur. Les actes héroïques peuvent être le produit d'un désir de défendre sa réputation : un sens de l'esprit d'entreprise, une confiance en soi trop forte, voire une prédilection caractéristique pour la recherche de sensations fortes - la personnalité de "type T", comme il l'appelle.

"Nous n'avons pas tendance à penser que les personnes qui travaillent dans les hôpitaux prennent des risques, mais plutôt qu'elles les atténuent, mais vous voyez ce genre de qualités chez les médecins. Après tout, si vous étiez peu enclin à prendre des risques, vous n'iriez probablement pas travailler aux soins intensifs", dit-il.

"Mais la raison du comportement du personnel médical est particulièrement opaque. J'ai étudié l'héroïsme pendant des années maintenant et je ne peux toujours pas prétendre le comprendre. Mais c'est une qualité étonnante, un brin d'éclairage dans la condition humaine".

Dépasser notre psychologie

Certes, Zimbardo pense que bien que les héros soient relativement rares, la volonté d'agir héroïquement peut être enseignée. Son projet d'imagination héroïque, à but non lucratif, se consacre actuellement sur des enfants en âge d'aller à l'école secondaire dans 12 pays, leur donnant un aperçu de leur propre psychologie trop humaine, afin qu'ils comprennent mieux pourquoi certaines personnes n'agissent pas de manière héroïque alors que d'autres le font.

Cela inclut des éléments tels que l'"effet de spectateur", qui montre que nous supposons généralement que quelqu'un d'autre s'attaquera au problème ; l'"erreur d'attribution fondamentale", qui signifie que nous avons tendance à croire que les personnes en difficulté méritent d'une certaine manière ce qui leur arrive ; que nous sommes tous soumis à la pression de nos pairs et à des comportements de groupe ; et que nous sommes moins enclins à aider ceux avec qui nous avons peu de liens.

L'enseignement de l'héroïsme est une idée également poursuivie par Matt Langdon, fondateur de la Hero Construction Company, qui transpose des idées similaires dans les salles de conférence et les salles de classe. Parmi eux, Ford et la société immobilière américaine Real Estate One ainsi que la table ronde Hero, la principale conférence sur l'héroïsme.

Langdon suggère que, bien que l'idée du héros ait été au cœur de la culture pendant des millénaires, le phénomène des films de super-héros de la dernière décennie témoigne peut-être d'un besoin renouvelé et profond.

Mais il souligne également combien notre réflexion sur l'héroïsme peut être confuse. Nous attendons, par exemple, de nos héros qu'ils soient purs.

Comment un homme qui s'attaque à un terroriste avec une défense de narval (à Londres à la fin de l'année dernière) peut-il aussi être lui-même un meurtrier reconnu coupable ?

"L'héroïsme est situationnel - c'est le moment qui appelle le héros, et non le héros qui crée la situation. Et l'occasion d'agir héroïquement peut ne jamais se présenter dans une vie", explique M. Langdon.

"Les héros ne sont pas des personnes spéciales, mais ils parviennent à dépasser la psychologie qui empêcherait d'autres personnes d'agir. Mais nous avons maintenant la possibilité de recadrer l'héroïsme comme quelque chose de plus quotidien. Les gens n'ont pas tendance à considérer les infirmières, par exemple, comme des figures mythiques. Cette pandémie de la covid-19 pourrait nous permettre de voir l'héroïsme d'une manière très différente".

Recadrer l'héroïsme

Cela correspond à la thèse d'Alice Eagly, professeur de psychologie à la Northwestern University dans l'Illinois, qui a davantage plaidé pour un "héroïsme relationnel" plus large, comme elle l'appelle.

Son exemple inclut ceux qui donnent des reins à des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées.

Ou, ceux qui pourraient choisir de faire passer leur sécurité et celle de leur famille avant tout, mais qui, au lieu de cela, traitent les personnes infectées de leurs mains jour après jour.

"Je pense qu'il est inévitable que certaines personnes se voient accorder moins de crédit parce qu'elles sont considérées comme des héros dans le cadre de leur travail. Le risque pour eux est routinier", dit-elle.

"Mais il me semble que ce virus présente des conditions qui sont tout sauf routinières. Et ce que nous voyons maintenant dans l'utilisation du mot "héros", c'est une reconnaissance de ces dangers, rendue encore plus claire par le contraste frappant entre la plupart d'entre nous qui restent à la maison tandis que d'autres sont dehors à faire bouger les choses. Peut-être que les attitudes à l'égard de certains travaux, comme les soins infirmiers, vont maintenant changer".

Philip Zimbardo est d'accord. Un des résultats positifs de la pandémie serait une appréciation potentiellement transformatrice de l'héroïsme véritable, même s'il est facilement négligé.

"Cela pourrait vraiment changer les choses [pour le mieux]", dit Zimbardo.