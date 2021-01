Coronavirus : pourquoi les villes ne sont pas aussi mauvaises pour vous que vous le pensez

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des personnes portant un masque de protection font leurs achats sur un marché le 12 septembre 2020 à Rennes en France.

"Il y a un niveau de densité à NYC qui est destructeur. Il faut que cela cesse, et ce dès maintenant. NYC doit élaborer un plan immédiat pour réduire la densité". C'est ce qu'a tweeté Andrew Cuomo, le gouverneur de New York, lorsque l'État de New York s'est confiné pour la première fois au milieu de la crise du Covid-19.

La crainte autour de la densité urbaine et les appels à la réduction de celle-ci continue. Des rapports font état des villes qui se vident - un exode massif potentiel de personnes quittant les centres urbains à forte densité pour des villes de banlieue et rurales plus nombreuses afin d'échapper au Covid-19.

Une enquête menée en mai par le Conseil international des centres commerciaux révèle que 27 % des adultes aux États-Unis envisagent de déménager en raison de la crise du Covid-19. Plus important encore, 43% des personnes âgées de plus de dix ans envisagent de déménager, selon l'enquête.

Mais malgré toutes les affirmations selon lesquelles les pandémies prouvent que la densité urbaine est mauvaise, des études récentes suggèrent le contraire.

Des données recueillies dans 284 villes chinoises par la Banque mondiale montrent que la densité urbaine n'est peut-être pas un ennemi aussi redoutable que nous le pensons dans la lutte contre le coronavirus. En fait, les villes à très forte densité de population telles que Shanghai, Pékin et Shenzhen comptaient beaucoup moins de cas confirmés pour 10 000 habitants que les villes à plus faible densité de population.

De même, une étude n'a trouvé aucune association entre la densité de population de 36 villes du monde (mesurée en personnes par kilomètre carré) et les taux de cas ou de décès de Covid-19. Et une étude portant sur 913 comtés métropolitains américains a révélé que la densité n'est pas liée de manière significative à un taux d'infection plus élevé de COVID-19. Et cela est peut-être davantage lié au comportement qu'à l'espace disponible.

"Nous avons constaté que les gens sont plus prudents face à la menace dans les zones denses et sont plus susceptibles d'avoir des comportements protecteurs", déclare Shima Hamidi, professeur adjoint de santé à l'université Johns Hopkins.

Ses recherches montrent que les habitants des zones densément peuplées ont tendance à être plus prudents, à mieux suivre les avis de distanciation sociale, à éviter les endroits bondés et à rester chez eux. Cela semble avoir été confirmé par les taux d'infection relativement faibles dans de nombreuses zones métropolitaines hyperdenses comme Singapour, Hong Kong, Tokyo et Séoul.

Bien que d'autres variables entrent en jeu - comme un taux plus élevé de port de masque dans les pays asiatiques ainsi qu'un coronavirus affectant de manière disproportionnée les minorités raciales et ethniques - la recherche semble soutenir le concept selon lequel la densité globale n'est pas liée au taux d'infection.

"Ce n'est pas une question de densité, ce qui compte vraiment c'est la manière dont la densité est gérée", déclare Sameh Wahba, directeur mondial de la pratique sociale, rurale, urbaine et de la gestion des risques de catastrophes de la Banque mondiale

Wahba donne l'exemple de Manhattan et Mumbai, qui ont plus ou moins la même densité de population. Cependant, Manhattan a quatre fois la surface bâtie - la surface au sol - donc pour chaque parcelle de surface à Mumbai, il y a quatre étages de surface bâtie à Manhattan.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des passagers font la queue pour un contrôle de température lors d'un test du coronavirus Covid-19 à leur arrivée sur la plate-forme ferroviaire de Mumbai le 19 décembre 2020

"A Mumbai, ils ont un quart de l'espace disponible pour que chaque personne de Manhattan s'isole", dit Wahba. "Les habitants de Mumbai vivent donc dans une situation beaucoup plus surpeuplée, même s'ils ont la même densité de population car l'espace bâti est très différent".

Wahba explique que le point essentiel est de savoir comment transformer une ville surpeuplée en "densité habitable".

"D'après ce que nous avons appris sur la façon dont le virus se propage, le risque d'infection est plus élevé dans les espaces intérieurs surpeuplés... les bars, les usines de conditionnement de la viande, les entrepôts industriels, les maisons de retraite, les prisons et les bateaux de croisière, et non dans les villes", explique Deepti Adlakha, professeur adjoint en planification environnementale à l'université Queen's de Belfast

En fait, la densité peut être bonne pour nous et il est prouvé qu'elle a de nombreux avantages surprenants pour la santé et l'environnement.

Une étude montre que le fait de vivre dans des zones plus compactes et denses par rapport à des zones plus étendues fait une différence d'environ deux ans et demi dans l'espérance de vie. Hong Kong, l'une des villes les plus densément peuplées de la planète, a l'espérance de vie la plus élevée du monde.

On pense que cela est dû en grande partie aux choix de vie. "Les personnes qui vivent dans des zones denses sont nettement plus susceptibles de pratiquer une activité physique", explique M. Hamidi. "La densité nous donne la possibilité d'être physiquement actifs, de marcher, de faire du vélo, de courir et de conduire moins souvent. Les maladies chroniques telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires - toutes ces maladies sont liées à des types de développement plus tentaculaires et à la vie dans des zones plus étendues".

Les zones métropolitaines denses ont également tendance à avoir un meilleur accès aux soins de santé, des installations de meilleure qualité, des niveaux de services plus spécialisés, ainsi que des temps de réponse plus rapides en cas d'urgence. En fait, les personnes vivant dans des zones plus étendues ont trois fois plus de chances d'être victimes d'un accident mortel que leurs homologues vivant dans des zones plus denses.

Vous avez également beaucoup moins de chances d'être obèse en vivant dans des zones denses. Une étude de l'université d'Oxford et de l'université de Hong Kong démontre que dans 22 villes britanniques, les personnes vivant dans des zones plus denses ont un niveau d'obésité plus faible et font plus d'exercice que les résidents de maisons de banlieue dispersées.

Là encore, cela se résume à un plus grand nombre de mouvements et à une moindre dépendance à l'égard des voitures pour se déplacer.

"Les zones à forte densité ont plus de chances d'être bien desservies par les transports publics et les déplacements en transports publics comportent toujours une composante de marche", explique Chris Webster, professeur d'urbanisme et d'économie du développement à l'université de Hong Kong.

Il n'y a pas que notre santé physique qui en bénéficie. Selon Layla McCay, directrice du Centre de l'aménagement urbain et de la santé mentale, "faciliter la marche et une vie de rue plus vivante peut offrir des possibilités d'interactions sociales positives et, en fin de compte, réduire l'isolement".

"On ne peut pas faire mieux que ce qu'offre une ville en termes de proximité des emplois, de commodités, d'habitabilité, de culture et de diversité", déclare M. Wahba, un citadin.

Pour Hamidi, qui aime aussi la ville, déménager dans un quartier de la ville de Baltimore signifie avoir la possibilité de marcher, de faire du vélo ou de courir, ainsi que d'utiliser les transports en commun et d'avoir un supermarché, un restaurant ou un café à cinq minutes de marche.

Cependant, une densité urbaine vivable qui soutient et facilite ces avantages n'est possible qu'avec une bonne planification et la mise à disposition préalable d'infrastructures et d'espaces publics. Dans le cas contraire, les maux de l'urbanisation - congestion, surpeuplement, pollution, criminalité et violence - peuvent rapidement devenir incontrôlables.

"Si les autorités locales sont totalement incapables de planifier et de fournir des services, les villes se développent en raison du développement informel - les gens commencent à s'entasser dans les bidonvilles ou à squatter et on assiste à une urbanisation non planifiée", explique M. Wahba. "Si vous allez vivre avec une absence de conditions de logement correctes, une absence d'infrastructures adéquates, un manque de planification, un manque d'espaces publics et un manque de commodités, alors la densité dans ce cas devient préjudiciable".

Le niveau de revenu a également une incidence significative sur la qualité de vie et la santé d'une personne dans une ville. Les personnes à faibles revenus sont plus susceptibles d'avoir un accès réduit à une alimentation saine, aux équipements publics et privés, une plus grande prévalence de maladies chroniques et l'absence de congés médicaux payés ou d'assurance maladie.

Les ménages à faibles revenus sont également plus susceptibles de vivre dans des logements surpeuplés, ce qui rend les individus plus vulnérables aux maladies infectieuses telles que le Covid-19. Certaines études indiquent que les taux de mortalité dans les quartiers pauvres sont plus de deux fois supérieurs à ceux des quartiers riches.

Dans des conditions d'exiguïté et de manque d'espace personnel, il est presque impossible de suivre les directives de distanciation sociale. À Singapour, les taux globaux de Covid-19 étaient faibles, mais la majorité provenait des dortoirs de travailleurs migrants qui hébergeaient jusqu'à 20 personnes par chambre.

Un autre inconvénient souvent souligné de la vie dans des lieux denses est l'accessibilité au logement. "Les impôts, les taxes foncières et le loyer mensuel ont tendance à être plus élevés dans les villes et les unités de logement ont tendance à être plus petites que dans les banlieues", explique M. Hamidi. "Ce sont donc là certains des facteurs qui font que les gens repensent à leur déménagement en ville".

Eva Li, qui travaille dans la finance à Hong Kong, ne prévoit pas de quitter la ville malgré le fait qu'elle soit touchée à la fois par la pandémie mondiale et par les troubles politiques. "C'est ma maison", dit-elle. "La plupart des choses dont j'ai besoin se trouvent à ma porte. Je détesterais vivre dans un endroit où je devrais conduire pour faire des courses".

En fait, Li espère que la pandémie pourrait même apporter quelques changements positifs. "Il y a des zones à Hong Kong comme Sham Shui Po où les gens vivent dans de minuscules appartements divisés et même des maisons en cage", dit-elle. "J'espère qu'une plus grande attention sera accordée à ces zones surpeuplées qui sont plus exposées au risque de propagation de l'infection. Il y a trop d'inégalités ici et je pense que, plus que jamais, il y a un besoin urgent de santé publique pour que les endroits de notre ville qui ont été laissés pour compte fassent l'objet d'une plus grande attention".

Le pour et le contre mis à part, ce qui est certain, c'est que la pandémie mondiale a fait réfléchir beaucoup de gens sur leur lieu de vie.

Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir des villes ?