Élections en Géorgie : vérification des allégations de Trump lors de son appel téléphonique d'une heure

Le président américain Donald Trump a passé plus d'une heure au téléphone avec le responsables des élections en Géorgie, alors qu'il continue à essayer de renverser le résultat dans l'État.

Il a porté un certain nombre d'accusations de fraude pour lesquelles il n'a pas fourni de preuves.

Accusation 1 : "Ainsi, les morts ont voté. Et je pense que le nombre est proche de 5 000 personnes [en Géorgie]".

Le président Trump et ses partisans ont affirmé à plusieurs reprises que des milliers de votes avaient été exprimés dans les États du pays, en utilisant l'identité des personnes décédées.

Mais le plus haut responsable des élections en Géorgie, le secrétaire d'État républicain Brad Raffensperger, a rejeté l'affirmation du président, indiquant qu'il n'y avait que deux cas confirmés de votes attribués à des personnes décédées.

"Il y a des personnes qui ont le même nom et la même année de naissance et qui sont mortes", a-t-elle déclaré à M. Raffensperger.

Le recoupement des listes de décès à travers les États-Unis et des électeurs d'un État particulier produit des milliers de correspondances - avec le même nom et la même année de naissance - à la fois morts et vivants.