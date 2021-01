Le Black Panther qui a détourné un jet vers l'Algérie et s’est installé en France

Par Chris Bockman

BBC News, Caen

Crédit photo, Francois Decaens

Il s'agit d'un détournement inhabituel par un groupe de trois hommes, deux femmes et trois jeunes enfants. Ils réquisitionnent un avion de ligne Delta, traversent l'Atlantique et les adultes n'ont plus jamais remis les pieds aux États-Unis, quatre d'entre eux ayant fait de la France leur résidence permanente.

Un véhicule de l'aéroport, conduit par un homme en maillot de bain, s'approche du DC-8 de Delta Airlines sur le tarmac de l'aéroport de Miami sous la chaleur de l'été. Le passager du véhicule - qui porte également un maillot de bain - sort, portant une lourde valise bleue sous le bras, et marche jusqu'à ce qu'il se trouve devant la porte ouverte du fuselage de l'avion de ligne.

Une corde tombe et la valise est remontée. A l'intérieur, il y a un million de dollars.

Les hommes transportant les malles sont des agents du FBI, dont les pirates de l'air ont insisté qu'ils ne portent pas de vêtements afin de s'assurer qu'ils ne soient pas armés - bien que l'un d'entre eux a déclaré plus tard qu'il portait de toute façon une arme dans ses malles.

Crédit photo, AP

Une fois le montant d'argent vérifié, les 86 passagers du vol de Détroit sont relâchés et l'avion vide décolle à nouveau, en direction de l'Afrique du Nord via Boston.

C'était le 31 juillet 1972, et c'était la deuxième fois en un peu plus d'un mois que des pirates de l'air tentaient d'atteindre le siège algérien du Black Panther Party - à ce moment-là le plus puissant mouvement de pouvoir noir aux États-Unis.

Deux des pirates sont Melvin McNair, 24 ans, et sa femme Jean, 26 ans. Lorsqu'ils se rencontrent à l'université en Caroline du Nord sept ans plus tôt, personne ne pouvait prédire qu'ils vont être accusés de piraterie aérienne - un délit passible d'une peine minimale de 20 ans et dont la peine maximale est la mort.

McNair a grandi à Greensboro, en Caroline du Nord, où il excelle dans le baseball - son équipe devient championne d'État dans la ligue noire. Les équipes blanches ne voulant pas jouer contre les équipes noires, c'était comme ça, dit-il.

Crédit photo, Melvin McNair

Il a également joué au football américain et ses études au North Carolina State College ont été financées par une bourse sportive - jusqu'à ce qu'il participe aux émeutes qui ont suivi l'assassinat de Martin Luther King en 1968. McNair a été immédiatement exclu de l'équipe de football, il perd sa bourse et ses études prennent fin.

Mais c'est lorsqu'il est incorporé dans l'armée américaine l'année suivante qu'il découvre vraiment le racisme institutionnel.

En poste à Berlin, il est témoin de feux de croix de style Ku Klux Klan sur les terrains de l'armée américaine, et certains de ses camarades noirs sont battus par des tenants de la suprématie blanche dans les casernes.

Crédit photo, Melvin McNair

"Le racisme n'était pas caché, alors nous avons commencé à discuter de l'action militante. Nous avons commencé à résister passivement en refusant de saluer les officiers, nous portions des brassards noirs, nous avions les cheveux longs et nous ne levions pas pendant l'hymne national", raconte-t-il. "Au même moment, le mouvement des Black Panthers aux États-Unis cherchait à étendre sa portée internationale et est venu à Berlin pour nous parler et nous recruter - et c'est alors que j'ai rejoint les Panthers".

Jean rejoint McNair à Berlin et quand, en 1970, on lui dit qu'il sera bientôt envoyé au combat au Vietnam, elle est sur le point de donner naissance à leur premier enfant. Plus tard cette année-là, ils rentrent aux États-Unis, soi-disant pour trouver un endroit où Jean et leur fils pourraient vivre pendant l'absence de Melvin. Au lieu de cela, McNair déserte, et le couple entre dans la clandestinité à Detroit, qui est à l'époque un foyer du militantisme noir.

À Detroit, ils finissent par partager une maison avec deux autres hommes en fuite. L'un d'eux, George Wright, est reconnu coupable de meurtre après un vol raté qui a entraîné la mort du propriétaire d'une station-service, mais McNair et Jean n'en sont pas au courant - il n'est pas jugé opportun de poser des questions sur le passé de l'autre. Lorsque l'autre homme, George Brown, se fait tirer dessus par la police de Detroit, ne subissant heureusement que des blessures mineures, cela renforce leur détermination à quitter les États-Unis.

Le groupe se tourne vers l'Algérie, où le charismatique leader des Black Panthers, Eldridge Cleaver, est accueilli après avoir eu des problèmes avec la loi aux États-Unis, et a ouvert une branche du parti. Mais comment s'y rendre ? Les hommes élaborent un plan.

Crédit photo, Getty Images

Au début des années 1970, les détournements sont beaucoup plus fréquents qu'aujourd'hui. McNair dit qu'ils ont fait leurs recherches en passant du temps à l'aéroport de Detroit et en posant beaucoup de questions.

"Cette période était folle, tout était fou, tout était plein de folie mais nous avons étudié les détournements et nous avons examiné les faiblesses et les forces de ce genre d'opération", explique McNair. "Nous avons dû choisir un avion qui pouvait faire tout le trajet et traverser l'Atlantique. C'est pourquoi nous avons choisi cet avion".

Ils se déguisents : George Wright en prêtre, George Brown en étudiant et McNair en homme d'affaires. Jean et la petite amie de George Brown, Joyce Tillerson, voyagent avec eux. À ce stade, Jean et McNair ont deux enfants, tandis que Brown et Tillerson en ont un.

Crédit photo, Melvin McNair Légende image, Jean McNair, avec l'un des enfants du couple

Ils font passer clandestinement trois petites armes de poing à bord. L'histoire raconte qu'elles étaient cachées dans des Bibles évidées et que lorsque les détecteurs de métaux se sont déclenchés, les agents de sécurité ont supposé que c'était parce que les femmes portaient des bijoux. La méfiance de McNair à l'égard des détails, même maintenant, suggère qu'il y avait plus que cela et qu'ils ont peut-être reçu l'aide d'un employé de l'aéroport.

Une fois que le vol 841 de Delta Air Lines entre Détroit et Miami a décollé, les pirates de l'air ont laissé les passagers manger leur repas avant d'entrer en action.

Mais même après avoir demandé un million de dollars et un vol pour Alger, ils essayent de ne faire peur à personne.

"Nous ne voulions pas créer un sentiment de panique, souvenez-vous que nous avions aussi trois enfants qui voyageaient avec nous", dit McNair. "Nous avons même essayé de rendre l'ambiance plus légère en faisant jouer une cassette de musique soul avec des titres de Stevie Wonder, The Temptations et les Four Tops".

Une fois qu'ils atterrissent à Miami, les négociations avec le FBI commencent. Au début, la police dit qu'elle ne peut trouver qu'un demi-million de dollars, alors les pirates de l'air dissent qu'ils gardent la moitié de leurs otages et qu'ils s'envolent. George Wright, le pirate de l'air habillé en prêtre, dit également au négociateur qu'il est prêt à tirer sur un otage.

Lorsque le FBI fait marche arrière et accepte de fournir la totalité de la somme, McNair affirme que c'est lui qui a pris le risque de se présenter à la porte et de tirer la rançon jusqu'à l'avion.

Crédit photo, AP

Certains passagers sont déçus de ne pouvoir récupérer leurs bagages avant le retour de l'avion d'Alger, mais aucun coup de feu n'est tiré pendant l'opération et personne n'est blessé physiquement.

Si tout semble se dérouler comme prévu, il y a un détail important dont ils n'ont pas tenu compte. Le pilote, le Capitaine William May, n'a jamais traversé l'Atlantique auparavant, ils ont donc dû d'abord voler jusqu'à Boston, où un pilote expérimenté est monté à bord - également en maillot de bain.

Le reste du voyage se déroule dans le calme. Pendant que les pirates de l'air s'endorment, les deux femmes surveillent l'équipage et les quatre hôtesses de l'air du vol de nuit.

Lorsqu'ils arrivent à Alger, l'avion est accueilli par des soldats et un fonctionnaire monte les marches de l'avion. Ses premiers mots sont : Bienvenue chez vous !

Selon McNair, le pilote est le véritable héros.

"Lorsque nous sommes arrivés à Alger, nous avons proposé de payer le pilote pour ses services, mais il a dit "Non merci". Le pilote a persuadé le FBI et ses tireurs d'élite que tout était calme à bord. En quittant l'avion, nous avons dit : "C'est du bon travail". Mais après, nous avons pensé à toutes les choses qui auraient pu mal tourner".

Les pirates de l'air ont vite compris que s'installer en Algérie était une erreur stratégique. La plupart des quelque douze Black Panthers qui s'y sont rassemblés font leurs bagages ou sont déjà partis, et les relations entre le gouvernement algérien et les États-Unis se réchauffent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Eldridge Cleaver (à droite) au tribunal d'Alger

Les pirates sont priés de remettre le million de dollars, qui a été renvoyé aux États-Unis - au grand dam des quelques Black Panthers restants à Alger, qui semblent beaucoup plus intéressés par l'argent que par les pirates eux-mêmes.

Pendant les 14 mois qui suivent, ils vivent dans une peur constante alors qu'ils sont logés dans une enceinte de la banlieue d'Alger - entourés d'agents étranges et mystérieux, certains algériens, d'autres étrangers dont, selon McNair, les US Navy Seals.

McNair et Jean réalisent immédiatement qu'ils doivent renvoyer leurs enfants vivre avec des parents aux États-Unis.

"Il n'y a rien d'agréable à vivre dans la clandestinité. Vous vivez dans le danger constant, vous ne savez pas qui va passer par la porte, vous dormez avec un œil ouvert. Vous essayez d'être discret - il y a beaucoup de tension", déclare McNair.

"Nous savions que les Black Panthers partaient et que nous serions laissés à nous-mêmes. Ils avaient fini leur séjour - le temps était compté pour les Panthères en Algérie".

Une fois de plus, McNair et Jean fuient, avec George Brown et Joyce Tillerson - cette fois à Paris, via Genève, en utilisant de faux passeports et le soutien des groupes internationaux de défense des droits de l'homme. Arrivés à Paris à l'automne 1974, ils vivent avec des sympathisants français et vivent en faisant des petits boulots. Leur couverture, si on leur demande, est qu'ils ont fui les États-Unis pour éviter d'être appelés à combattre au Vietnam. La plus grande épreuve qu'ils endurent est la séparation d'avec leurs enfants.

Crédit photo, Melvin McNair

Lorsque, inévitablement, ils sont arrêtés par la police française en 1976, les États-Unis tentent de les extrader, mais le tribunal français acceptent l'argument selon lequel l'affaire est politique et que c'est le racisme américain qui doit être jugé. Mais ils sont jugés pour détournement d'avion devant un tribunal français et sont maintenus en détention provisoire pendant deux ans et demi.

Après le procès, les deux femmes sont libérées afin qu'elles puissent s'occuper de leurs enfants. McNair reçoit une peine de cinq ans de prison pour le détournement, mais elle est réduite pour bonne conduite et pour avoir montré sa volonté d'apprendre le français. George Brown est emprisonné plus longtemps, selon McNair, parce qu'il n'a pas essayé d'apprendre la langue.

Crédit photo, Melvin McNair

McNair devient finalement un homme libre en mai 1980 et la famille est réunie à nouveau, après une interruption de huit ans.

McNair suit une formation d'assistant social et d'entraîneur sportif et s'installe avec sa femme Jean dans la ville côtière de Caen, en Normandie, au début des années 1980. Depuis lors, il travaille pour des associations caritatives dans des lotissements défavorisés dans un quartier appelé Grace de Dieu, à la périphérie de la ville, et apprend à des centaines d'enfants du quartier à jouer au baseball au club local, le Phenix Caen.

Le terrain du club porte même son nom et celui de Jean, qui a également travaillé sur les questions d'égalité sociale. Son message aux enfants est simple : "Ce que j'ai vécu et ce que j'ai appris de cette expérience est bon, et je m'en suis sorti, ce qui est bon. Je peux donc en parler avec les enfants à l'école, et certains enfants qui ne veulent pas écouter entendent mon histoire et c'est un signal d'alarme pour eux - qu'ils devraient faire les choses différemment, en étudiant, en travaillant dur et en se respectant les uns les autres".

Crédit photo, Francois Decaens Légende image, Enseigner le baseball à Caen en 2013

Jean est morte il y a quelques années et Melvin, qui a maintenant 72 ans, continue à travailler comme médiateur dans la communauté. Son rôle consiste notamment à aider les familles à comprendre vers qui elles peuvent se tourner si elles sont confrontées à des difficultés financières, et à essayer d'améliorer les relations entre les enfants de la cité et la police locale.

"La seule chose qui a changé, c'est que je ne suis plus payé et que je suis trop vieux pour jouer au base-ball", dit-il en riant.

Deux de ses trois enfants sont français. L'aîné, Johari, est rentré aux États-Unis et a été abattu à Winston-Salem, en Caroline du Nord, en 1998, à l'âge de 28 ans. Selon McNair, il semble qu'il se soit trouvé au mauvais endroit au mauvais moment dans une guerre de territoire pour la drogue et qu'il ait tenu tête à l'un des chefs de gang.

"Tout ce que j'ai fait, c'était pour lui et pour le protéger", raconte-t-il, les larmes aux yeux, dans le documentaire Melvin & Jean : An American Story, réalisé en 2012 par Maia Wechsler.

Son fils et sa femme sont tous deux enterrés à Caen et il pense qu'il le sera aussi.

Parmi les autres pirates, Joyce Tillerson a fini par travailler pour l'ambassade d'Afrique du Sud à Paris, et est morte d'un cancer en 2000. George Brown est lui aussi resté à Paris et est mort il y a cinq ans.

Le cinquième, George Wright, s'est rendu par ses propres moyens en Guinée-Bissau, en Afrique de l'Ouest, puis a disparu du radar pendant des décennies, pour refaire surface au Portugal avec la citoyenneté portugaise, où il vit encore aujourd'hui malgré les efforts des États-Unis pour l'extrader.

Le pilote, William May, s'est rendu en France pour de joyeuses retrouvailles avec les McNair dans le documentaire Melvin & Jean. Ils se sont serré la main et se sont embrassés sans aucune rancune. Après le détournement, May est passé des vols intérieurs pour Delta à des vols internationaux - une étape supplémentaire.

McNair dit que sa famille lui manque chez lui, mais il sait que s'il revient, il pourrait être arrêté, et il dit qu'il n'a pas l'intention de retourner en prison.

Crédit photo, Francois Decaens

Il admire le mouvement Black Lives Matter mais s'inquiète lorsqu'il entend parler de milices noires qui prennent les armes et s'entraînent, même si leur motivation est purement défensive. Il désigne les Black Panthers, qui avaient des préoccupations légitimes en matière de racisme, affirme-t-il, mais qui, en prenant les armes, ont donné aux autorités américaines une raison de les éliminer.

Et quant au détournement qui a transformé sa vie, le regrette-t-il ?