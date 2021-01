La raison surprenante pour laquelle les femmes enceintes ont de l’appétit

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme enceinte, 35 ans, préparant une truite fraîche dans la cuisine.

Nous avons tous entendu les histoires de femmes enceintes qui ne veulent que de la glace et des cornichons, qui envoient leur mari à une heure du matin pour du poulet frit, qui ont besoin, de manière profonde et primale de cinq barres d'une marque de chocolat très spécifique. Peut-être même, avons-nous, nous-mêmes, éprouvé une envie intense de ce genre.

On pense souvent que les envies de grossesse répondent à un besoin nutritionnel de la femme ou du fœtus, et l'idée qu'elles reflètent une réalité biologique sous-jacente a quelque chose de séduisant.

Après tout, c'est une partie déroutante d'un processus parfois difficile. La gestation d'un humain dans ses viscères est déjà longue, fatigante et inconfortable, et s'il y a une raison à ce besoin brûlant de manger des tacos, tant mieux.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme enceinte souriante prépare un déjeuner sain.

Cependant, si vous regardez les recherches scientifiques sur le sujet, un récit intriguant et un peu plus complexe apparaît. Les chercheurs ont constaté que le concept d'envie de grossesse n'est pas nécessairement présent dans toutes les cultures.

Et dans les cultures non anglophones où les femmes signalent parfois des envies de grossesse, c'est pour des raisons très différentes de celles que les femmes signalent aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Au Japon, par exemple, lorsque des envies de fumer sont signalées, l'aliment le plus souvent réclamé est le riz.

Plus loin, les études visant à déterminer si les aliments les plus fréquemment consommés fournissent des nutriments spécifiques utiles à la grossesse n'ont pas révélé qu'ils étaient de bonnes sources.

En fait, les femmes qui signalent des fringales ont tendance à prendre plus de poids que ce qui est généralement considéré comme sain pendant une grossesse, ce qui peut entraîner un taux plus élevé de complications.

Cela ne signifie pas que les femmes qui ont des envies de fumer inventent tout, mais simplement que ces envies peuvent être motivées par autre chose qu'un besoin biochimique.

En examinant les raisons pour lesquelles les gens ont des envies de nourriture en général, on peut mettre en lumière certaines de ces informations, suggère Julia Hormes, professeur de psychologie à l'université d'État de New York, Albany, qui a étudié les envies dans de nombreux contextes différents.

Par exemple, environ 50 % des femmes aux États-Unis déclarent avoir des envies de chocolat la semaine précédant leurs règles, explique Mme Hormes. Les scientifiques ont cherché à savoir si cette envie est due à un élément nutritif du chocolat important pour la menstruation ou si elle reflète un changement d'hormones.

Dans le cadre d'une expérience, un psychologue a demandé à des femmes d'ouvrir une boîte qu'on leur avait donnée et de manger ce qu'elle contenait la prochaine fois qu'elles auraient cette envie.

Certaines boîtes contenaient du chocolat au lait, ayant tous les éléments nutritifs habituellement présents dans le chocolat et qui fond dans la bouche, d'autres du chocolat blanc, qui ne contient pas de cacao (ce qui donne au chocolat au lait et au chocolat noir leur couleur brune) mais qui a la belle texture, et d'autres encore des pilules de cacao, qui contiennent les éléments nutritifs du cacao, mais qui n'ont rien à voir avec l'expérience de consommation de chocolat.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Femme enceinte heureuse mangeant le chocolat.

Le chocolat blanc est en fait celui qui a le mieux réussi à satisfaire les envies de manger. Il est donc impossible qu'un nutriment ou un ingrédient actif utile contenu dans les solides de cacao ait pu susciter cette envie.

D'autres études portant sur les envies de chocolat n'ont trouvé aucun lien avec les niveaux d'hormones. En fait, les femmes ménopausées continuent de faire état de leurs envies de chocolat, explique Julia Hormes ; elles attribuent simplement ces envies à une autre cause.

Tout cela indique une source culturelle ou psychologique d'envie. Une forte envie d'un biscuit au beurre, d'une barre de chocolat ou de frites peut commencer par une simple pensée et se transformer peu à peu en une obsession à laquelle il est difficile de résister.

En même temps, aux États-Unis, et à des degrés divers ailleurs, la pensée d'aliments très appétissants - un terme utilisé par les chercheurs pour désigner tout, de la crème glacée au gâteau en passant par le macaroni au fromage gluant - s'accompagne d'un fort sentiment de culpabilité.

"Il y a une certaine ambivalence", dit Hormes, "C'est intrinsèquement agréable, mais je vis aussi dans une culture qui me dit que je ne devrais pas avoir ce chocolat. Je le veux vraiment, mais je ne devrais pas l'avoir - nous pensons que c'est le morceau de culture qui encourage vraiment ce processus d'élaboration".

En particulier, si vous vous retenez déjà depuis un certain temps - si vous avez en tête que vous n'êtes jamais autorisé à avoir un tel aliment - il est très difficile de vous contrôler une fois que vous l'avez. Ainsi, après avoir mangé un morceau de gâteau, au lieu d'être rassasié et de passer à autre chose, vous en mangez trois autres.

En outre, les femmes peuvent restreindre certains aliments lorsqu'elles sont enceintes, soit pour avoir une alimentation plus saine, soit pour suivre les recommandations des médecins concernant les sushis, la charcuterie et d'autres aliments.

Tout cela conduit à une situation, du moins dans certaines régions du monde, où les envies de fumer sont plus susceptibles de se manifester et de manière difficile, ce qui peut entraîner une prise de poids excessive.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Femme enceinte mangeant un beignet délicieux à la maison.

La grossesse peut également être considérée comme une période où la spéléologie ne peut pas être jugée aussi sévèrement.

"Cette culture semble également identifier certaines périodes et excuses où il est plus acceptable pour les femmes de manger des choses dont elles sont censées se tenir à l'écart", explique Mme Hormes.

"Le syndrome prémenstruel et la grossesse sont des occasions socialement sanctionnées où les femmes peuvent céder," dit-il.

"Interrompre les ruminations qui conduisent à une grave envie peut aider à arrêter l'escalade de la pensée d'un aliment à une frénésie", soutient Julia Hormes.

L'un des moyens est d'utiliser des distractions - des études ont été menées sur l'utilisation de distractions visuelles et aussi de parfums - et un autre est de faire appel à la pleine conscience et à la méditation pour reconnaître le désir et le laisser passer.

Elle recommande également, si vous avez envie de chocolat, de vous procurer des produits de qualité, de prendre quelques carrés chaque jour et de passer à autre chose, une procédure qui peut aider à supprimer une partie de sa signification totémique.

En ce qui concerne les envies de grossesse, il peut y avoir un facteur culturel supplémentaire : la grossesse est exigeante, et il peut être difficile de la vivre sans aide.

Une étude sur les femmes rurales tanzaniennes qui ont fait part de leurs désirs de viande, de poisson, de céréales, de fruits et de légumes a noté que le fait de fournir la nourriture souhaitée était un signe de soutien social de la part du mari et de sa famille.

En effet, un poulet frit à une heure du matin nécessite l'engagement de la personne envoyée pour rapporter les friandises, ce qui rassure cette personne qui est là pour le crabe.