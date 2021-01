Notre relation émotionnelle avec la nourriture nous fait-elle du bien ?

Crédit photo, Malte Mueller / Getty Images

Pourquoi recherchons-nous du réconfort dans la nourriture ? Parce que c'est délicieux, bien sûr.

Mais il y a aussi des explications scientifiques pour expliquer pourquoi nous voulons manger pour nous sortir de la tristesse.

Il existe même un nom pour cela dans certaines langues - on l'appelle comfort food (plats réconfortants). Elle peut changer d'une culture à l'autre, d'une famille à l'autre et d'une génération à l'autre.

Mais de quoi s'agit-il exactement ?

Imaginez un petit monticule de riz fraîchement cuit, ajoutez du poulet poché assaisonné de gingembre, d'ail et de sauce au piment, et vous rejoindrez l'écrivaine culinaire Jenny Linford dans son jardin du bonheur.

Crédit photo, Lu Yang/BBC Légende image, Les aliments que nous mangions quand nous étions petits deviennent souvent ceux dont nous avons envie quand nous sommes déprimés

C'est un plat appelé riz au poulet Hainanese et pour Linford, qui a vécu à Singapour quand il était enfant, il rappelle des souvenirs de grandes réunions de famille avec des bons petits plats et entouré de gens qu'il aimait.

"C'est une sorte de bien-être et de générosité provenant de la nourriture", dit Lindford, qui a écrit plusieurs livres sur la nourriture, dont un avec les choix de livres de cuisine de plus de 70 chefs renommés du monde entier.

Le dictionnaire Oxford décrit la comfort food comme "une nourriture qui procure une consolation ou un sentiment de bien-être, ayant généralement une forte teneur en sucre ou en glucides et associée à la cuisine mangée dans l'enfance ou à la maison".

Mais selon Linford, le concept de comfort food n'est pas universel.

"J'ai vécu en Italie quand j'étais enfant. Mes amis italiens viennent de me dire : "Écoute, la nourriture est toujours réconfortante et toujours un plaisir, et c'est une chose joyeuse", dit l'auteur.

"Il est donc très intéressant de constater que cette idée de comfort food n'est pas universelle. Elle est en fait très nuancée".

Graisses, glucides, sucre et évolution

Mais que le concept soit universel ou non, les aliments vers lesquels nous nous tournons pour nous réconforter semblent avoir quelque chose en commun : ils ont tendance à être riches en glucides, en graisses ou en sucre.

Lukas Van Oudenhove est psychiatre et professeur associé à l'université de Louvain en Belgique, où il étudie l'interaction entre notre intestin et notre cerveau. Selon lui, l'évolution joue un rôle dans notre obsession des aliments gras.

Crédit photo, Lu Yang/BBC Légende image, La glace n'est pas seulement sucrée, mais pour beaucoup, elle évoque des souvenirs d'enfance

"Dans le passé, la nourriture, et en particulier les aliments gras et sucrés, étaient rares. Et à cause de cela, l'évolution a fait que les gens soient fortement motivés pour en manger", dit-il.

M. Van Oudenhove a voulu étudier si les graisses ont un impact sur nos émotions - même si nous ne pouvons pas les sentir et que parfois nous ne savons même pas que nous les ingérons.

"Ce que nous avons fait [dans le cadre de la recherche], c'est que nous avons introduit un tube d'alimentation dans l'estomac des gens, ce qui nous a permis de leur donner soit de la graisse soit de l'eau sans que les gens ne sachent ce qu'ils prenaient", explique-t-il.

Ils ont découvert que les infusions de graisse rendaient les gens moins tristes lorsque les chercheurs induisaient chez eux de la tristesse.

"Même si nous avons utilisé une faible dose, cela a stimulé des cellules spécialisées dans l'estomac et l'intestin grêle. Et ces cellules sont faites pour produire différents types d'hormones qui vont réguler si nous avons faim ou si nous sommes rassasiés. Cela se produit principalement dans une petite région du cerveau appelée l'hypothalamus", explique Van Oudenhove.

La graisse est une bonne source de carburant et calme la faim. Ainsi, lorsque nous en mangeons, le cerveau libère des "substances chimiques du bonheur", un mécanisme lié à l'évolution qui nous encourage à aller en chercher et à en manger à nouveau.

Un processus similaire est à l'origine de notre penchant pour les glucides et les aliments riches en sucre.

Notre cerveau primitif

Mais il n'y a pas que nos instestins qui ont envie de nourriture réconfortante.

Le Dr Shira Gabriel, professeur associé à l'université d'État de New York à Buffalo aux États-Unis, étudie notre relation émotionnelle avec la nourriture.

Crédit photo, Lu Yang/BBC Légende image, Prenons un moment pour remercier nos cerveaux - qui font de leur mieux pour nous remonter le moral, même si cela ne fonctionne pas toujours

Selon elle, notre lien avec certains aliments est lié aux expériences positives que nous avons eues.

"Parce que ce sont les aliments que j'ai mangés dans ma jeunesse, je les ai associés à ce sentiment d'être pris en charge. Ces associations sont fortes, et les liens que nous avons avec la nourriture sont très forts", dit-elle.

Et notre cerveau utilise ces "associations positives" pour stimuler notre humeur.

"En mangeant ces aliments, je suis capable d'activer ces associations et de me donner un élan de sentiments positifs et un sentiment d'acceptation".

Mais nous ne le remarquons pas forcément, car la connexion est souvent inconsciente. "Notre cerveau primitif fait cela pour nous", ajoute le Dr Gabriel.

Mais si nous ne sommes pas toujours conscients de ces connexions avec les souvenirs d'enfance, pourquoi nous sentons-nous mieux ?

"Parce que lorsque nous les avons mangés à cette époque et que nous avons eu ces expériences positives, nous avons encodé toutes ces informations ensemble. Donc, chaque fois que vous encodez un souvenir dans votre esprit, vous ne prenez pas seulement ce petit morceau - comme les macaronis au fromage. Au contraire, tout ce qui l'entoure pendant que vous mangez les macaronis au fromage est encodé avec lui", dit-elle.

"Lorsque vous mangez, ce n'est pas seulement votre mémoire qui est déclenchée, mais aussi les émotions que vous avez ressenties - le fait d'être soigné, aimé, de se sentir en sécurité et de se sentir bien".

Les recherches montrent que les personnes ayant des relations difficiles avec leurs parents ou des réactions émotionnelles vraiment négatives à cette période de leur vie n'ont pas tendance à tirer les mêmes avantages des aliments de réconfort, dit l'expert, mais cela ne signifie pas qu'elles ne seront pas attirées par ces aliments.

Mais la comfort food pourrait-elle être néfaste ?

Crédit photo, Lu Yang/BBC Légende image, Nous commençons seulement à comprendre le lien entre nos intestins et notre cerveau

"Absolument", dit le Dr Gabriel. "Malheureusement, les gens sont attirés par les aliments réconfortants, même lorsqu'ils ne peuvent leur apporter les effets positifs".

Outre les problèmes de santé associés - obésité, diabète et autres maladies liées à la consommation régulière d'aliments riches en graisses ou en sucre -, il y a aussi la culpabilité que nous ressentons souvent après avoir dévoré des aliments que nous n'avions pas l'intention de manger. Parfois, sans même avoir faim.

Les recherches du Dr Gabriel ont montré que tout le monde ne se sent pas mieux après avoir mangé des aliments réconfortants, et que certaines personnes peuvent même éprouver de la colère ou des remords.

Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi suis-je un tel glouton", demanderons-nous. Mais le Dr Gabriel dit qu'il est important de se rappeler que c'est juste "notre esprit qui prend soin de nous d'une manière vraiment magnifique".

"[Nos esprits] trouvent un moyen de déclencher une association positive, et ils nous font manger cette nourriture pour y parvenir", dit le scientifique.

Les recherches montrent que la culpabilité semble être plus fréquente chez les femmes que chez les hommes.

Une enquête menée en 2005 par l'université Cornell auprès de quelque 300 personnes a révélé que les hommes avaient tendance à manger des aliments réconfortants en guise de récompense, alors que les femmes y voyaient une gourmandise coupable.

M. Van Oudenhove met également en garde contre les effets de courte durée des aliments réconfortants, et le fait de trop s'appuyer sur eux pourrait en fait nous rendre malheureux - en induisant des troubles de l'humeur, comme la dépression.

Les scientifiques commencent à peine à se mettre d'accord sur ce point. L'une des théories qui a fait l'objet de beaucoup d'attention récemment établit un lien entre l'obésité et les inflammations.

"Il existe de nombreuses preuves et un grand intérêt pour le lien entre les inflammations dans l'organisme et l'inflammation de faible niveau dans le cerveau, qui est censée être un mécanisme important dans les troubles comme la dépression".

Des alternatives valables ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La nourriture c'est très bien, mais avez-vous essayé la musique ou les livres pour apaiser votre âme ?

Les confinements décidés pour lutter contre le coronavirus peuvent justifier que nous cherchons plus souvent notre confort. Mais le Dr Gabriel dit que nous pouvons trouver du réconfort dans bien d'autres choses, comme regarder des photos ou lire des livres.

Mais si vous vous tournez vers la nourriture, M. Van Oudenhove suggère d'essayer des aliments riches en fibres.

La raison est que les fibres apportent de la nourriture à des millions de bactéries situées dans le gros intestin, qui à leur tour produisent des métabolites qui peuvent non seulement réduire les inflammations mais aussi interagir avec le cerveau de diverses manières.

Van Oudenhove a publié une étude à ce sujet le mois dernier. Il a découvert que les volontaires à qui l'on avait donné des pilules contenant ces métabolites présentaient une plus grande tolérance au stress après une semaine, par rapport à ceux qui avaient reçu un placebo.

"Cela montre donc que ce métabolite particulier semble jouer un rôle lorsqu'il s'agit de réguler le stress et probablement les émotions de manière plus générale", explique le psychiatre.

Les fibres qui peuvent déclencher une telle réaction se trouvent dans les céréales complètes comme le blé et l'avoine, dans les légumineuses comme les pois chiches, les lentilles et les haricots, ainsi que dans les légumes-racines.

Donc, si vous devez vous réconforter en mangeant, au moins vous pouvez le faire scientifiquement.