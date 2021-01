Vous voulez stimuler votre créativité ? Fixez-vous des limites

Nous pensons souvent que la liberté et la créativité vont de pair.

Mais avez-vous déjà envisagé que les contraintes et les limites pourraient en fait stimuler la créativité ?

Vous n'êtes pas convaincu ? Alors continuez à lire, car ces experts affirment que "la nécessité est la mère de l'invention" et que rien ne fait fonctionner votre esprit comme un "non" ferme et solide.