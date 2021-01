Élections en Géorgie : les démocrates en route pour le contrôle du Sénat

Avec 98% des votes comptés, les chaînes de télévision américaines et l'agence de presse Associated Press ont déclaré la victoire pour M. Warnock.

"L'autre jour - parce que c'est l'Amérique - les mains de 82 ans qui avaient l'habitude de cueillir le coton de quelqu'un d'autre sont allées aux urnes et ont choisi son plus jeune fils pour être sénateur des États-Unis", a-t-il déclaré.

Quand obtiendrons-nous un résultat ?

Pendant ce temps, M. Trump - dont les affirmations non fondées selon lesquelles il aurait été victime de fraude électorale ont laissé les stratèges républicains inquiets quant à la participation au second tour des élections sénatoriales de mardi - a continué à jeter le discrédit sur l'intégrité du vote en Géorgie.

Quels sont les enjeux en Géorgie ?

Si M. Ossoff et M. Warnock gagnent tous deux, la Maison Blanche, le Sénat et la Chambre des représentants seront sous contrôle démocrate pour la première fois depuis l'entrée en fonction du président Barack Obama en 2009.

Que disent les sondages de sortie ?

Et ces sondages ont montré que la plupart des électeurs répétaient les choix qu'ils avaient faits en novembre. Les Géorgiens qui ont soutenu M. Trump ont voté pour M. Perdue et Mlle Loeffler, tandis que les partisans de M. Biden ont fait de même pour M. Warnock et M. Ossoff.

Trump sera blâmé si les Républicains perdent

Analyse

Bien que les résultats ne soient pas définitifs, il semble que les inquiétudes des républicains concernant les deux seconds tours des élections en Géorgie étaient fondées. Leurs électeurs ne se sont pas présentés aux urnes dans les proportions qu'ils espéraient. Pendant ce temps, les démocrates se sont présentés à des niveaux plus élevés. Dans les différents comtés, Jon Ossoff et Raphael Warnock ont tous deux obtenu de meilleurs résultats que lors des élections générales.

S'il s'avère que M. Ossoff et M. Warnock l'emportent tous deux, Donald Trump sera largement blâmé pour les défaites des républicains. Le parti qui perd la Maison Blanche fait généralement mieux lors des élections législatives suivantes, et non pire. Et la Géorgie, malgré la victoire de Joe Biden, est toujours un État traditionnellement conservateur.