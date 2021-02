Cinq façons de devenir un as de la mémoire

La plupart d'entre nous souhaiterait avoir une meilleure mémoire. Si seulement nous n'étions pas arrivés au magasin, sachant que nous devons acheter trois choses, mais ne nous souvenant que de deux. Si seulement nous n'étions pas montés à l'étage, pour ensuite oublier pourquoi nous y sommes allés. Si seulement nous pouvions lire les informations et les assimiler facilement, au lieu qu'elles disparaissent rapidement de notre esprit.Il existe de nombreuses techniques éprouvées et fiables pour stimuler la mémoire. Certaines existent depuis des décennies - comme l'utilisation des mnémoniques et des lieux de mémoire. Mais à quoi s'intéressent les scientifiques maintenant ? D'autres recherches seront nécessaires avant que nous puissions être certains des meilleurs moyens de les mettre en pratique, mais que peuvent nous apprendre les recherches les plus récentes sur les types de techniques que nous pourrions voir en plus grand nombre à l'avenir ?

1) Marcher à reculonsNous pouvons penser que le temps et l'espace sont deux choses très différentes, mais même dans la façon dont nous parlons, il y a plus de croisements que nous ne le pensons. Nous mettons les événements "derrière nous". Nous "attendons avec impatience" le week-end. La manière exacte dont nous le faisons varie en fonction de la culture, mais la plupart d'entre nous pensent que l'avenir s'étend dans l'espace devant nous tandis que le passé s'étend derrière nous.Les chercheurs de l'université de Roehampton (Londres) ont décidé d'exploiter ce lien dans nos esprits entre le temps et l'espace pour trouver un moyen de nous aider à mieux nous souvenir des événements.

Ils ont montré aux gens une liste de mots, un ensemble d'images ou une vidéo mise en scène du vol du sac à main d'une femme. Les personnes devaient marcher en avant ou en arrière de 10 mètres dans une pièce, à l'aide d'un métronome à tic-tac. Lorsqu'ils ont ensuite été testés sur leur mémoire pour la vidéo, les mots et les images, dans chaque test, les marcheurs à reculons se souvenaient davantage.C'était comme si le fait de marcher à l'envers dans l'espace encourageait leur esprit à remonter le temps et le résultat était qu'ils pouvaient accéder plus facilement à leurs souvenirs.Cela a même fonctionné lorsqu'ils ont simplement imaginé de revenir en arrière, plutôt que de le faire physiquement. Cette recherche de 2018 s'inscrit dans le cadre d'une recherche intrigante réalisée sur des rats en 2006. Lorsque les rats apprennent à se repérer dans un labyrinthe, des neurones appelés cellules de lieu s'enflamment à chaque endroit. Les chercheurs ont découvert que lorsque les rats s'arrêtent dans un labyrinthe, les neurones associés à chaque endroit qu'ils ont appris le long du parcours, s'enflamment dans l'ordre inverse. Ainsi, le fait de revenir en arrière dans leur esprit les aide à se souvenir du bon itinéraire.

Et maintenant, de toutes nouvelles recherches ont montré que lorsque nous, les humains, nous souvenons d'un événement passé, nous reconstruisons l'expérience dans notre esprit dans l'ordre inverse. Lorsque nous voyons un objet pour la première fois, nous remarquons d'abord les motifs et les couleurs, puis nous déterminons de quoi il s'agit. Lorsque nous essayons de nous souvenir d'un objet, cela se passe dans l'ordre inverse ; nous nous souvenons d'abord de l'objet et ensuite, si nous avons de la chance, des détails.

2) Faire un dessin

Pourquoi ne pas dessiner votre liste de courses au lieu de noter les articles ? En 2018, un groupe de jeunes et de personnes âgées a reçu une liste de mots à apprendre. La moitié d'entre eux ont été invités à dessiner chacun des mots, tandis que l'autre moitié a été chargée d'écrire les mots pendant qu'ils les apprenaient. Plus tard, les personnes ont été testées pour voir combien de mots elles pouvaient se rappeler. Même si certains mots étaient très difficiles à dessiner, comme "isotope", l'acte de dessiner a fait une telle différence que les personnes âgées sont devenues aussi douées que les jeunes pour se souvenir des mots. Le dessin a même fait une différence chez les personnes atteintes de démence.

Lorsque nous dessinons quelque chose, nous sommes obligés de l'examiner plus en détail et c'est ce traitement plus profond qui nous permet de mieux nous en souvenir. Même écrire une liste aide un peu, c'est pourquoi lorsque vous arrivez au magasin et que vous réalisez que vous avez laissé votre liste de courses à la maison, vous pouvez encore vous souvenir de plus d'articles que si vous n'aviez pas écrit de liste du tout. Faire un dessin permet de franchir une étape supplémentaire.

Et si ceux d'entre vous qui sont bons au jeu Pictionary pensent que cette technique pourrait être encore plus efficace pour vous, vous serez déçus. La qualité du dessin ne fait aucune différence.

3) Faites un peu d'exercice, mais choisissez le bon moment

On sait depuis un certain temps que les exercices d'aérobic, comme la course, peuvent améliorer la mémoire. L'exercice régulier a un petit effet général, mais lorsque vous voulez apprendre quelque chose en particulier, un effort ponctuel semble vous aider, du moins à court terme.

Mais les recherches suggèrent que si nous arrivons au bon moment, la stimulation de la mémoire pourrait être encore plus forte. Les personnes qui ont fait 35 minutes d'entraînement par intervalles quatre heures après avoir appris une liste d'images associées à des lieux se sont mieux souvenues des paires que celles qui ont fait l'entraînement par intervalles directement.

À l'avenir, les chercheurs détermineront exactement le moment où l'exercice est le plus bénéfique, ce qui pourrait varier en fonction du type de choses dont vous essayez de vous souvenir.

4) Ne rien faire

Lorsque des personnes amnésiques à la suite d'un accident vasculaire cérébral se voient remettre une liste de 15 mots à mémoriser et se voient confier une autre tâche à accomplir, 10 minutes plus tard, elles ne peuvent se souvenir que de 14 % de cette liste de mots initiale. Mais si, au contraire, elles sont assises dans une pièce sombre et ne font rien du tout pendant 15 minutes, leur score passe à un impressionnant 49 %.

La même technique a été utilisée dans diverses études depuis par la chercheuse Michaela Dewar à l'université Herriot Watt. Elle a constaté que chez les personnes en bonne santé, une courte pause juste après avoir appris quelque chose faisait même une différence dans la quantité de choses dont elles pouvaient se souvenir une semaine entière plus tard. Vous pensez peut-être maintenant, mais comment savoir si les gens n'ont pas passé ces dix minutes dans une pièce sombre à se répéter astucieusement les mots pour ne pas oublier. Pour éviter cela, Dewar a habilement fait mémoriser aux gens des mots difficiles à prononcer dans une langue étrangère qu'ils ne pouvaient pas se répéter à eux-mêmes.

Ces études nous montrent à quel point les nouveaux souvenirs sont fragiles, si fragiles que même une courte pause peut faire la différence pour savoir s'ils restent ou s'ils disparaissent.

5) Faites une sieste

Si marcher à reculons, dessiner, faire de l'exercice ou même faire une pause ressemble trop à un travail difficile, pourquoi ne pas faire une petite sieste ? On pense que le sommeil aide à consolider nos souvenirs en rejouant ou en réactivant les informations que nous venons d'apprendre et que le sommeil ne doit pas nécessairement se produire la nuit. Des chercheurs allemands ont découvert que lorsque l'on donnait aux gens des paires de mots à mémoriser, ils pouvaient s'en rappeler davantage après un sommeil pouvant aller jusqu'à 90 minutes qu'après avoir regardé un film.

