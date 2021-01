Six questions pour comprendre comment les "rogue republicans" veulent renverser la victoire de Biden au Congrès

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Congrès américain occupe ce mercredi une place centrale dans le processus électoral.

Deux mois après l'élection, le processus visant à confirmer la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles américaines atteint son point culminant.

Ou du moins, c'est ce que disent la tradition et l'histoire, mais si ce cycle électoral nous a montré quelque chose, c'est que rien n'est gravé dans la pierre.

Les deux chambres du Congrès américain sont en session ce mercredi pour certifier les votes émis par le Collège électoral le 14 décembre qui a proclamé M. Biden président élu.

Cet événement, qui n'est généralement qu'une simple cérémonie, a suscité une grande excitation cette année, non seulement en raison du refus du président Donald Trump d'accepter sa défaite, mais aussi en raison de la détermination de certains législateurs républicains à bloquer le processus .

Cependant, leurs chances sont pratiquement nulles, puisque les démocrates contrôlent la Chambre des représentants.

Crédit photo, EPA Légende image, "Ils ne vont pas prendre cette Maison Blanche. Nous allons nous battre jusqu'au bout", a déclaré un Trump provocateur lors d'un rassemblement de campagne en Géorgie lundi.

En outre, nous ne pouvons pas oublier la marche organisée ce mercredi par les partisans de Trump, qui se rassembleront près de la Maison Blanche et du Capitole, sans doute en grand nombre, avec le slogan "Save America" ("Sauvez l'Amérique").

Voici les principales informations sur ce jour décisif et sur les raisons pour lesquelles il est presque impossible que les objections de certains républicains aillent de l'avant.

1. Que se passe-t-il ce mercredi 6 janvier ?

Selon la loi électorale américaine, les États sont tenus d'envoyer les résultats des votes du Collège électoral au Congrès pour qu'ils soient comptés et certifiés.

Le processus est généralement une formalité : la loi stipule que le Congrès doit traiter les résultats déjà certifiés par les États comme "concluants". "

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le Collège électoral se réunit tous les quatre ans, quelques semaines après le jour du scrutin, pour voter.

Tous les États ont certifié les résultats avant la date limite, le 8 décembre, et le Collège électoral a confirmé la victoire de Joe Biden le 14 décembre.

Il faut rappeler que le Collège électoral est composé de 538 électeurs dont la fonction est d'élire le président et le vice-président en fonction du vote populaire dans leurs États respectifs.

Un candidat doit obtenir une majorité des voix électorales - 270 ou plus - pour accéder à la présidence.

Biden a battu Trump en réunissant 306 voix contre 232 pour son adversaire. Il appartient maintenant au Congrès de certifier le résultat du Collège électoral.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le processus électoral aux États-Unis comporte une série d'étapes qui se déroulent entre début novembre et fin janvier.

Le vice-président Mike Pence présidera la session et déclarera le gagnant.

C'est tout ? Cette année, le scenario sera un peu plus compliqué que d'habitude.

2. La certification peut-elle être arrêtée à ce stade ?

La loi sur le recomptage électoral permet aux législateurs de contester les résultats des élections dans un ou plusieurs États.

Pour qu'une contestation soit examinée, débattue et votée, elle doit avoir au moins l'aval d'un membre de la Chambre et d'un membre du Sénat.

Dans ce cas, les deux chambres se séparent et elles disposent de deux heures pour débattre de la question avant de voter sur l'acceptation ou non de l'objection. Et ainsi de suite pour chacune des objections.

Pour que les votes électoraux d'un État soient rejetés, l'objection doit être approuvée à la majorité des deux chambres, ce qui est pratiquement impossible étant donné que les démocrates contrôlent la Chambre des représentants.

Crédit photo, Reuters Légende image, En janvier 2001, le vice-président de l'époque, Al Gore (à gauche), était chargé de certifier la victoire de George Bush, qui l'a battu aux élections.

Il convient de noter que les contestations de résultats, en particulier à la Chambre, sont fréquentes et qu'il existe de nombreux précédents : le plus récent s'est produit lors des élections de 2016, lorsque plusieurs membres démocrates du Congrès ont présenté leurs objections à la victoire de M. Trump.

Il est intéressant de noter qu'à cette occasion, le vice-président Joe Biden avait dit à ses collègues de ne pas faire obstacle à la certification.

3. Quels sont les défis spécifiques ?

On sait que plus de 100 républicains de la Chambre des représentants déposent des objections.

La plupart d'entre eux sont membres du "caucus of Liberty" dirigée par Mo Brooks, un membre du Congrès d'Alabama qui est l'un des plus grands alliés de Donald Trump à la Chambre des représentants.

La grande question était de savoir s'ils allaient obtenir le soutien d'un sénateur pour au moins forcer le débat.

Le premier à se manifester est Josh Hawley, un sénateur républicain du Missouri qui s'opposera à la certification des votes "pour des raisons de doute sur l'intégrité de l'élection", même s'il n'y a aucune preuve de fraude.

Crédit photo, Reuters Légende image, Josh Hawley a été le premier sénateur républicain à dire qu'il s'opposerait aux résultats des élections.

Et 13 sénateurs dirigés par Ted Cruz ont demandé que la certification soit retardée de 10 jours pour permettre de faire un audit sur les accusations de fraude.

Plus précisément, les opposants remettent en question les résultats de six Etats clés : l'Arizona, la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Nevada, bien qu'en fin de compte ils ne puissent contester que ceux de l'Arizona, de la Géorgie et de la Pennsylvanie.

Ils prétendent que l'application des lois électorales dans ces États présentait des lacunes, mais toutes les poursuites engagées devant les tribunaux d'État et fédéraux ont été rejetées .

En outre, les enquêtes menées par le ministère de la justice et le FBI n'ont révélé aucune trace de fraude et les différents comptages de votes effectués dans certains États ont confirmé les premiers résultats.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le sénateur texan Ted Cruz est devenu l'un des principaux alliés de Trump dans sa tentative de contester le résultat des élections.

Plusieurs républicains ont exprimé leur opposition au blocus, notamment le leader du Sénat Mitch McConnell et son numéro 2 John Thune, ainsi que d'autres sénateurs éminents, suggérant que les objections ne seront pas retenues.

C'est pourquoi les analystes et même certains législateurs républicains, tels que le sénateur Ben Sasse, considèrent ces initiatives comme une stratégie de leurs promoteurs pour gagner le soutien de l'électorat fidèle à Trump .

Hawley et Cruz sont considérés comme des candidats potentiels pour les élections de 2024 et leurs tactiques respectives peuvent être interprétées comme une course pour montrer qui est le plus loyal au président sortant.

4. Quel est le rôle de Mike Pence ?

Ce combat a également soulevé des questions sur le rôle du vice-président Mike Pence, qui est chargé d'officialiser la session conjointe du Congrès.

Crédit photo, Getty Images/Pool Légende image, Le vice-président Mike Pence a présidé la cérémonie d'intronisation des nouveaux sénateurs dans l'ancienne salle du Sénat, sur la colline du Capitole, le dimanche 3 janvier.

L'accent sur Pence a été mis avant tout par Trump lui-même, qui a tweeté mardi : "Le vice-président a le pouvoir de rejeter les votes frauduleux."

Par ses propos, le président a donné foi à une théorie erronée qui suggère que Pence pourrait renverser les résultats de l'élection lors du dépouillement des votes.

Cependant, le rôle de Pence ce mercredi est purement administratif.

Les créateurs de ce processus étaient bien conscients que le vice-président aurait un grand intérêt personnel à désigner un gagnant, son rôle est donc plus symbolique qu'actif.

Pence doit ouvrir les enveloppes de chaque État et dire à voix haute combien d'électeurs chaque candidat reçoit.

Crédit photo, Reuters Légende image, La Chambre des représentants étant entre les mains des démocrates, il est très peu probable que des objections soient formulées.

Les tentatives pour que Pence joue un rôle plus décisif ne viennent pas seulement de Trump.

Le membre républicain du Congrès du Texas Louis Gohmert a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral pour ignorer la loi sur le recomptage des électeurs et donner à Pence la possibilité légale de choisir autant de circonscriptions qu'il le souhaitait.

Un juge fédéral du Texas, nommé par Trump, a immédiatement rejeté l'action en justice.

En tout état de cause, Pence se retrouve dans une position inconfortable après s'être distingué pendant les quatre dernières années pour son implacable loyauté envers Trump.

Crédit photo, Reuters Légende image, Trump a déclaré lundi à ses fervents partisans que si Pence "ne tient pas ses promesses", il ne l'aimera plus autant.

Sa façon d'agir ce mercredi peut déterminer sa future relation avec l'homme qu'il a servi loyalement, même à des moments qui pourraient lui nuire politiquement.

5. Que disent les démocrates ?

Le Parti démocrate s'est tenu à l'écart de la controverse et a insisté pour que Joe Biden et Kamala Harris prennent leurs fonctions le 20 janvier.

La sénatrice démocrate du Minnesota Amy Klobuchar sera chargée de diriger la réponse aux objections républicaines ce mercredi, une tâche pour laquelle elle a déclaré se sentir soutenue par un groupe bipartite qu'elle a décrit comme "des combattants contre le coup d'Etat".

Crédit photo, EPA Légende image, Joe Biden a également remporté le vote populaire par plus de sept millions de bulletins de vote de différence.

"Le Congrès certifiera les résultats de l'élection comme il le fait tous les quatre ans", a déclaré la porte-parole de Biden, Jen Psaki.

6. Que se passe-t-il ensuite, y a-t-il une chance de renverser la victoire de Biden ?

En principe, la certification par le Congrès est la dernière étape sur le chemin vers la Maison Blanche, où Biden sera installé le 20 janvier.

Il n'est pas possible d'anticiper quelle sera la réaction et la stratégie de Trump et de ses alliés après les événements de ce 6 janvier.

Comme le souligne le journaliste de la BBC Anthony Zurcher, spécialiste de la politique américaine, Trump ne cessera peut-être jamais de remettre en question la validité de l'élection présidentielle de 2020, mais le décompte des voix au Congrès est le dernier obstacle entre Biden et son investiture.

"C'est aussi la dernière fois que les partisans du président au Congrès font preuve de loyauté envers leur homme tant qu'il reste en fonction. En ce sens, les événements de la journée (et de la nuit et peut-être du lendemain matin) peuvent mettre en lumière l'étendue du soutien dont bénéficie encore le président", ajoute-t-il.

Crédit photo, EPA Légende image, Il reste à voir quel sera l'impact de ce processus électoral long et contesté sur la démocratie américaine.

Quant aux conséquences que ce long processus de litiges et d'accusations de fraude peut avoir sur le système démocratique du pays, la professeur de droit de la Loyola Law School (Los Angeles) Jessica Levinson voit plusieurs signes avant-coureurs.

"Les mots me manquent pour décrire à quel point cela est négatif pour notre système de gouvernement", déclare Jessica Levinson à BBC Mundo.

"Je suis horrifiée par l'idée que les gens qui sont censés nous représenter tombent dans le panneau des mensonges, des théories du complot, etc. apparemment parce qu'ils pensent que c'est politiquement populaire".

"Je ne suis pas tant préoccupée par le fait que Biden ne sera pas confirmé, mais par ce qui nous arrivera à long terme. Au moins 40 millions d'électeurs croient aux mensonges, aux faussetés, aux théories du complot. Nous devons faire face au problème de ces gens qui vivent dans des univers informatifs parallèles", estime-t-elle.