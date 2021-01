Pourquoi Instagram est toujours rempli de célébrités "en vacances" en dépit du Covid-19

By Kelly-Leigh Cooper

BBC News

Crédit photo, EyeEm via Getty Stock Légende image, Le gouvernement britannique envisagerait de nouvelles mesures limitant les déplacements

Si vous êtes un fan de télé-réalité qui suit ses stars préférées en ligne, il y a de fortes chances que vous en ayez vu certaines partir vers des destinations de luxe ces dernières semaines - malgré la hausse des taux d'infection et les restrictions en vigueur au Royaume-Uni.

Alors qu'une grande partie de l'Angleterre a d'abord été plongée dans la quarantaine et qu'elle est maintenant confinée, beaucoup semblent se demander comment toutes ces escapades glamour ont pu avoir lieu à un moment où des millions de personnes se font dire de rester chez elles.

Qu'il s'agisse d'une star des Love Island accusée d'avoir commis des infractions à la loi Covid à la Barbade ou de l'équipe de football du Celtic qui fait l'objet de critiques de la part du gouvernement écossais pour s'être rendue à Dubaï pour s'entraîner, les tabloïds et les médias sociaux ont suivi de près ces voyages ces derniers jours.

Alors, que se passe-t-il et que disent les règles ?

Avant que le Premier ministre Boris Johnson n'annonce de nouvelles restrictions strictes à partir du 5 janvier, l'Angleterre était soumise à un système de gradation entre différentes régions.

La réalité est que certaines des stars qui ont publié leurs voyages sur les médias sociaux ces dernières semaines ont peut-être quitté le pays pour leurs vacances d'hiver alors que leur région se trouvait encore sous le niveau deux ou trois - alors que les conseils en matière de voyages étaient moins stricts.

A lire aussi

Les directives invitaient les gens à rester sur place et à réfléchir soigneusement à la nécessité de prendre l'avion pour l'étranger, mais n'interdisaient pas explicitement les voyages.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Quelques stars de Geordie Shore, The Only Way is Essex et Love Island sont parmi celles parties à Dubaï (photos de dossier)

Les règles ont été renforcées pour ceux qui ont été plongés dans le niveau quatre le plus élevé - ce qui a d'abord été annoncé pour Londres et certaines parties du sud-est le 19 décembre avant d'être étendu à des millions d'autres personnes la semaine dernière. Dans ces régions, la loi ordonne aux gens de rester chez eux à moins qu'ils n'aient une raison valable et légale pour sortir, notamment pour le travail, les courses ou les responsabilités familiales.

Selon ces instructions, les personnes vivant sous le niveau quatre ne peuvent voyager à l'étranger - ou même ailleurs au Royaume-Uni - que si elles avaient d'abord obtenu une des raisons légales strictement définies pour quitter leur domicile.

Certains influenceurs et célébrités ont indiqués les marques et les agences dans leurs messages - indiquant que leur contenu partagé à l'étranger est un travail sponsorisé ou rémunéré.

Trending Travel est une entreprise de vacances spécialisée dans le recours à des célébrités pour promouvoir des voyages que les clients peuvent ensuite réserver et vivre par eux-mêmes. Le PDG Keith Herman a lancé l'entreprise l'année dernière et souligne que cette période - de décembre à mars - est un moment clé pour les acteurs du secteur du voyage, durement touché, pour commercialiser les vacances d'été.

Les agents de voyage et les tour-opérateurs sont tous dans le même bateau, nous devons traverser ces temps difficiles et surtout les prochains mois qui sont une période critique pour les ventes", a-t-il déclaré à la BBC. Et ce n'est pas seulement sa société et ses influenceurs qui font la promotion des réservations - le marketing des vacances d'été est omniprésent dans le secteur, y compris les vols de marketing de Ryanair avec des slogans tels que "jab and go" et "vaccines are coming"(les vaccins arrivent).

La compagnie de M. Herman comptait des personnalités bien connues, notamment les stars de Love Island, qui ont plus d'un million de followers et qui ont partagé des posts aux Maldives et à Dubaï ces derniers jours, mais il leur a maintenant demandé de ne plus étiqueter la compagnie dans de nouveaux posts en raison des restrictions en vigeur. "Nous devrons juste être créatifs et trouver de nouvelles façons de nous promouvoir pour les deux prochains mois", a-t-il déclaré mardi.

Pourquoi ces destinations ?

TikTok et d'autres plateformes de médias sociaux ont été remplis de personnes qui se sont moqués du nombre de stars de la réalité qui visitent Dubaï, aux Émirats arabes unis, en particulier. Un coup d'œil aux commentaires publiés sur leurs pages ces dernières semaines montre la réaction négative que certains ont reçue de la part de leurs fans coincés chez eux à faire face aux restrictions. Certains commentateurs ont accusé les célébrités d'être déconnectées de leurs fans ou d'essayer d'exploiter les lacunes des règles.

Mais avec les vols commerciaux qui continuent , il n'y a pas que des personnalités influentes qui sont allées à l'étranger. Une vacancière britannique a déclaré à la BBC qu'elle et son partenaire ont pu s'envoler pour Dubaï vendredi dernier, suite à des tests négatifs selon les conditions d'entrée aux EAU, sans qu'on leur demande les raisons de leur départ du niveau quatre. Elle avait réservé le voyage au dernier moment et a décrit le vol comme étant très chargé.

Crédit photo, Reuters Légende image, Dubaï est toujours un point chaud pour les touristes qui veulent célébrer le Nouvel An

Au moment où nous écrivons ces lignes, une vérification rapide en ligne montre qu'il reste des billets disponibles pour des vols au départ du Royaume-Uni vers Dubaï dans les prochains jours pour quelques centaines de livres seulement.

Interrogé par la BBC sur les personnes qui ont enfreint les règles de niveau quatre pour les voyages non essentiels, un porte-parole du gouvernement a déclaré : "Personne n'est au-dessus de la loi et ceux qui enfreignent les règles font courir de sérieux risques à leurs amis, à leur famille et au grand public".

Ils ont rappelé les règles selon lesquelles tous les voyageurs doivent remplir un formulaire de localisation des passagers sous peine d'amende, et ont déclaré que toute personne revenant d'un pays ne figurant pas sur la liste des couloirs de voyage doit s'isoler pendant 10 jours.

"Nos mesures sont conçues pour assurer notre sécurité à tous et nous examinons quelles mesures supplémentaires devraient être prises au moment où nous lançons le programme de vaccination pour assurer la sécurité des personnes", a-t-il ajouté.

Les EAU et les Maldives restent actuellement sur la liste des corridors de voyage, ce qui signifie que les personnes qui rentrent chez elles ne sont pas mises en quarantaine. Les Émirats arabes unis ont été ajoutés à la liste en novembre, ce qui explique pourquoi nous avons peut-être tous vu une augmentation des photos de vacances depuis lors sur nos médias sociaux.

Crédit photo, Syntyche Mantar Légende image, Vue de grattes ciel à Dubaï

Et bien que de nombreux endroits aient coupé les liens avec le Royaume-Uni à la suite des inquiétudes internationales croissantes concernant une nouvelle variante du virus se propageant ici en décembre, un certain nombre de destinations de luxe populaires auprès des influenceurs et des célébrités ne l'ont jamais fait.

Alors que d'autres pays dissuadaient les visiteurs par des mesures telles que des quarantaines obligatoires et d'autres règles strictes à l'arrivée, Dubaï tente depuis l'été de courtiser à nouveau les touristes.

Crédit photo, AFP Légende image, Tous les passagers arrivant à Dubaï doivent avoir un résultat négatif récent et peuvent être testés à l'aéroport

Sameer Hashmi, un journaliste économique de la BBC basé à Dubaï, souligne que les voyages et le tourisme contribuent à plus de 11 % du PIB de Dubaï. Selon lui, les mesures de sécurité en place et la relative facilité de déplacement sur place ont été un "grand moteur pour les touristes".

"Lorsqu'ils ont lancé la campagne Visit Dubai en juillet, Dubai Tourism a fait appel à de nombreuses personnes influentes pour promouvoir la campagne", dit-il. "Je pense que cela a également contribué à attirer beaucoup de jeunes voyageurs. Ils ont également beaucoup dépensé pour la campagne de marketing mondiale, qui a certainement fonctionné à un certain niveau".

Il y a quelques semaines, l'ancien duo pop de X-Factor, Jedward, s'est attaqué à la recrudescence des célébrités qui font la promotion des voyages dans l'émirat.

En dépit de leur popularité croissante en tant que destination touristique, les Émirats arabes unis continuent d'être critiqués pour leur bilan en matière de droits de l'homme.

L'essor rapide du développement de Dubaï, où les stations et les attractions de luxe constituent un attrait majeur pour les touristes, a été alimenté par une main-d'œuvre composée essentiellement de travailleurs migrants. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que le système de kafala (parrainage de visas) dans lequel ils travaillent - qui lie les visas à l'emploi - rend nombre d'entre eux vulnérables aux abus et à l'exploitation.

Ceux qui quittent leur employeur sans autorisation risquent des sanctions pour "fuite", notamment des amendes, la prison et l'expulsion", a déclaré Human Rights Watch à propos des EAU dans son rapport mondial 2020. "De nombreux travailleurs migrants mal payés restent très vulnérables au travail forcé".

Que va-t-il se passer maintenant ?

Les médias sociaux ont fait l'objet de nombreuses spéculations selon lesquelles le dernier verrouillage pourrait laisser les stars de la réalité et les célébrités bloquées à l'étranger si les vols sont annulés - mais (d'après leurs postes) certains ne semblent pas pressés de rentrer.

Dans ses conseils sur le verrouillage des vols en Angleterre, le gouvernement affirme que les résidents britanniques actuellement à l'étranger n'ont pas besoin de prendre l'avion pour rentrer immédiatement, mais il invite les gens à vérifier auprès de leur agence de voyage pour prendre les dispositions nécessaires.

British Airways, dans une déclaration à la BBC mardi, a confirmé qu'elle revoyait son programme de vols actuel à la lumière des restrictions nationales de verrouillage et a invité les voyageurs à consulter son site web pour obtenir les dernières informations sur les vols.