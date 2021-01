Trump bloqué par Facebook et Twitter

Donald Trump est suspendu de Twitter et Facebook après avoir tweeté à ses partisans qui ont attaqué le Capitole américain.

Ses partisans ont pris d'assaut le siège du congrès américain et se sont heurtés à la police, entraînant la mort de quatre personnes.

Quelques heures plus tard, alors que la violence s'intensifiait à l'intérieur et à l'extérieur du Capitole américain, il est apparu sur vidéo et a répété cette fausse déclaration.