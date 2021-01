Élections américaines de 2020 : ces gens qui croient encore que Donald Trump a gagné

Quelques semaines après que le président élu Joe Biden a été déclaré vainqueur de l'élection de novembre, il subsiste une profonde méfiance à l'égard du processus électoral parmi les nombreux et ardents partisans de Donald Trump. Il reflète un sentiment plus large parmi les conservateurs, un sentiment qui a de profondes implications pour la nation et ses institutions.