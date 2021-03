Nicolas Sarkozy : "Bling bling" et déboires judiciaires

Le 1er mars dernier, il a été condamné avec deux anciens collaborateurs à trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour trafic d'influence et violation du secret professionnel.

Sarkozy, 66 ans, avait tenté de corrompre un magistrat en échange d'informations sur une enquête concernant ses finances de campagne, selon le juge. Il nie avoir commis des méfaits et devrait faire appel.

Ce magistrat - Gilbert Azibert - et l'avocat Thierry Herzog ont été les deux condamnés à ses côtés. La police avait enregistré des appels téléphoniques secrets où l'on aurait entendu Sarkozy dire à Herzog : "Je vais lui obtenir une promotion, je vais l'aider".

L'épouse de Sarkozy - la chanteuse et ex-mannequin Carla Bruni - dénonce la sentence comme "une chasse aux sorcières insensée".

Sarkozy peut purger la peine d'emprisonnement d'un an à domicile avec un bracelet électronique.

Batailles judiciaires

Les accusations sont les suivantes : participation à une association de malfaiteurs, corruption, financement illégal de la campagne et détournement de fonds publics.

M. Fillon a perdu contre le jeune et charismatique libéral Emmanuel Macron, qui a remporté l'élection présidentielle de 2017.

Les critiques ont surnommé la présidence Sarkozy 2007-2012 "bling-bling", considérant que son style de leadership était trop audacieux, trop axé sur les célébrités et trop hyperactif pour un rôle imprégné de tradition et de grandeur.

Sarkozy, qui est divorcé à deux reprises, a également un fils de son second mariage et deux fils de son premier mariage.

Pas parmi l'élite

Fils d'un immigrant hongrois et d'une mère française d'origine grecque et juive, il a été baptisé catholique et a grandi à Paris.